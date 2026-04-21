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Buscan colombianos para doctorado: 100 becas con hasta 55 % de financiación disponibles

La convocatoria está dirigida a docentes y profesionales con maestría que quieran estudiar desde sus regiones

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UNIVERSIDAD NACIONAL DE BOGOTÁ
La convocatoria está dirigida a docentes y profesionales con maestría que quieran estudiar desde sus regiones | UNIVERSIDAD NACIONAL

Una nueva convocatoria ofrece 100 becas parciales para estudiar doctorados con financiación de hasta el 55 %. Está dirigida a docentes, funcionarios públicos y profesionales con maestría, según información obtenida por Revista Semana.

El programa busca fortalecer la formación académica en regiones y ampliar el acceso a estudios avanzados. La inscripción para la primera cohorte cierra el 24 de abril.

Los aspirantes deberán cumplir requisitos académicos y presentar documentación básica para aplicar. No se exige propuesta de investigación ni certificación laboral.

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La OEI lanza programas de becas para estudiar en España. Foto: COLPRENSA
Los aspirantes deberán cumplir requisitos académicos y presentar documentación básica para aplicar. No se exige propuesta de investigación ni certificación laboral

Convocatoria de becas para doctorado y enfoque regional

Cada vez más profesionales en Colombia buscan avanzar en su formación académica mediante estudios de doctorado, motivados por la posibilidad de acceder al más alto nivel educativo, mejorar su perfil laboral y generar impacto a través de la investigación.

En respuesta a esta tendencia, se lanzó una nueva convocatoria que ofrece 100 becas parciales de hasta el 55 %, orientadas a facilitar el acceso a programas doctorales a profesionales que residen en distintas regiones del país.

La iniciativa, denominada ‘Del 0.2 al 2.0: doctorados que llegan a territorios’, busca descentralizar la educación superior y llevar oportunidades académicas a zonas donde tradicionalmente el acceso a este tipo de formación es limitado, según información obtenida por Semana.

Este programa cuenta con alianzas con entidades territoriales como la Secretaría de Gobierno de Bogotá, la Gobernación del Atlántico, la Alcaldía de Soacha y la Alcaldía de Bucaramanga, entre otras, con el objetivo de ampliar su cobertura y facilitar la participación de aspirantes en diferentes regiones.

La propuesta está dirigida principalmente a docentes en ejercicio, tanto del sector público como privado, desde educación básica hasta educación superior, así como a funcionarios públicos y profesionales que ya cuenten con título de maestría.

Bogotá, 5 de enero de 2018. Fachada del edificio del ICETEX. (Colprensa - Sofía Toscano)
Icetex - La propuesta está dirigida principalmente a docentes en ejercicio, tanto del sector público como privado, desde educación básica hasta educación superior, así como a funcionarios públicos

Además, se busca que los aspirantes tengan un impacto directo en sus comunidades, de modo que los conocimientos adquiridos durante el doctorado puedan traducirse en beneficios concretos para sus entornos laborales y sociales.

Requisitos, fechas y proceso de inscripción

El proceso de inscripción para la cohorte que iniciará en mayo tiene como fecha límite el 24 de abril, lo que ha generado expectativa entre los interesados, debido al corto plazo disponible para completar la postulación.

Posteriormente, se abrirá una nueva convocatoria el 11 de mayo, lo que permitirá a más profesionales participar en este programa de formación avanzada.

Para aplicar, los aspirantes deben ingresar al portal habilitado y diligenciar sus datos personales, seleccionar la universidad correspondiente y completar el proceso de inscripción en el programa doctoral de su interés.

Entre los documentos requeridos se encuentran el diploma de pregrado y de maestría, así como los certificados de notas de ambos niveles académicos, además de la hoja de vida y una carta de motivación que sustente su interés en el programa.

Una de las características destacadas de esta convocatoria es que no se exige certificado laboral ni la presentación de una propuesta de investigación o ensayo, lo que reduce las barreras de acceso para los aspirantes.

Este aspecto busca facilitar la participación de profesionales que, aunque cuentan con la formación académica requerida, no han tenido la oportunidad de estructurar proyectos formales de investigación.

La convocatoria se presenta como una oportunidad para fortalecer la educación superior en el país, especialmente en regiones donde el acceso a estudios de alto nivel es limitado, contribuyendo así al desarrollo académico y profesional de los participantes.

Además, iniciativas como esta apuntan a consolidar redes académicas, fomentar la investigación y mejorar la calidad de la educación en Colombia, al permitir que más profesionales accedan a programas doctorales sin necesidad de trasladarse a grandes centros urbanos.

El interés por este tipo de programas continúa en aumento, en un contexto en el que la formación avanzada se ha convertido en un factor clave para la competitividad laboral y el desarrollo de proyectos de alto impacto en distintos sectores del país.

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