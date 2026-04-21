Condenado a 10 cadenas perpetuas en Estados Unidos, ‘La Quica’ niega su relación con Pablo Escobar y reafirma su inocencia

El antioqueño insiste en que no fue parte del cartel de Medellín en los 90 - crédito Colprensa

Cuando se habla de los sicarios de Pablo Escobar que siguen con vida, se menciona a Dandeny Muñoz, “La Quica”, y a Carlos Mario Alzate, “Arete”; sin embargo, uno de ellos niega haber sido parte del cartel de Medellín.

Mientras “Arete” desapareció desde que salió de prisión en los 90, Muñoz está cumpliendo una condena de 10 cadenas perpetuas en Estados Unidos por su presunta participación en el atentado al vuelo 203, el magnicidio de Luis Carlos Galán y otros cargos por narcotráfico.

Sobre la bomba que explotó durante el vuelo comercial que tenía como destino Cali, familiares de las víctimas e informes de las autoridades en Colombia afirman que el principal responsable fue “Arete”, del que se presume estaría radicado en España.

Sin embargo, en Estados Unidos se responsabilizó a “La Quica”, capturado en Nueva York en 1991. Desde entonces, niega haber sido parte del cartel de Medellín, del que reconoce fue parte su hermano, conocido en el mundo criminal como “Tyson”, abatido por las autoridades en 1992.

Más de 110 personas murieron en el atentado que le fue atribuido al cartel de Medellín - crédito Colprensa

En diálogo con Los Informantes, Muñoz, de 61 años, decidió volver a insistir en que su caso sea revisado nuevamente para ser liberado y volver a Colombia

Muñoz afirmó que él sí era un delincuente en Colombia y que los crímenes que cometió lo llevaron a comenzar una nueva vida en Estados Unidos, en donde fue detenido y acusado de ser clave en el traslado de cocaína por parte del cartel de Medellín.

“No, yo era delincuente. Yo sí me mantenía robando, yo siempre estuve en la cárcel en Colombia por robo. Mantenía robando bancos y joyerías y cosas así con mis amigos, pero aquí me vinieron a acusar de narcotráfico”.

Muñoz afirma que fue condenado por no entregar a Pablo Escobar - crédito Reuters

Al recordar lo que pasó luego de su captura, “La Quica” aseguró que le ofrecieron amnistía total si entregaba a Pablo Escobar, el criminal más buscado del mundo en ese momento.

“Me dijeron que bueno, que ese era el negocio, que si yo les ayudaba a encontrar a Pablo Escobar iban a traer a mi familia para acá, me iban a dar casa, me iban a dar dinero, o si no me iban a dar nuevos cargos por los cuales me iban a dar de por vida en la prisión”.

Muñoz afirmó que no conocía al capo antioqueño y que tras responder que no pertenecía al cartel de Medellín, comenzó una persecución para que fuera condenado por crímenes que no cometió.

“Les pregunté que por qué, si yo no había cometido ningún delito aquí, dijo que a ellos no les importaba, que ese era el negocio y así fue como me fabricaron este caso, así de fácil. Entonces, me dieron 10 cadenas perpetuas”.

Familiares de las víctimas del vuelo 203 afirman que el responsable del atentado fue alias Arete - crédito Edgar Jiménez "El Chino"

“Mi hermano es el que trabajaba con él”, respondió Muñoz cuando fue preguntado por su vínculo con Pablo Escobar; además, rechazó que se le siga mencionando como responsable de crímenes que se registraron cuando era un niño. “En el 78 yo solamente tenía 12 años, era un niño”.

Sobre las solicitudes que ha realizado para volver a Colombia, Muñoz reconoció que le envió una carta a la familia de Luis Carlos Galán para pedir que se aclare que él no fue parte del plan criminal con el que fue asesinado el candidato presidencial, el 18 de agosto de 1989.

“Hace días yo le mandé una carta a los hijos de Galán y me contestaron muy déspotamente como diciendo que está bien lo que te hicieron por allá, sabiendo ellos de que yo no tuve ninguna participación en la muerte del papá de ellos”.