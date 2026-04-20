Paloma Valencia le tiró pullas a Petro por insinuaciones de fraude en elecciones presidenciales: “El que las hace se las imagina...”

La candidata presidencial del Centro Democrático, en sus redes sociales, se pronunció sobre lo dicho por el presidente, que dejó entrever que no respetaría los resultados del 31 de mayo si existen sospechas, a su juicio, de fraude - crédito @PalomaValenciaL/X

En una fuerte crítica a las declaraciones del presidente de la República, Gustavo Petro, la senadora y aspirante al cargo Paloma Valencia acusó al jefe de Estado de utilizar la narrativa de fraude electoral para condicionar el resultado de las próximas elecciones. La controversia escaló tras la entrevista del mandatario con El País de España, en la que aseguró que reconocería los comicios “sí, pero no el fraude”; lo que causó cierta alarma.

Valencia, en respuesta directa a las afirmaciones de Petro, lo vinculó con pasados escándalos que involucraron supuestas reuniones ilícitas con emisarios del considerado ‘zar del contrabando’ en Colombia, Diego Marín Buitrago, más conocido como Papá Pitufo, a raíz de las nuevas informaciones que se conocieron sobre este asunto; además de las sanciones sobre violaciones a los topes de gasto, impuestas a su campaña de 2022.

Según información de la revista Cambio, el presidente Gustavo Petro se habría reunido con Gonzalo Boye, el abogado del jefe de Estado - crédito Colprensa - suministrada Infobae Colombia

“Estos son los manes que sacaron del Gobierno $31 billones. Estos son los manes del Pacto de La Picota. Estos son los manes de las reuniones con los abogados y con ‘Papá Pitufo’. Estos son los manes que rompieron los topes electorales de las campañas para pagar todo tipo de cosas, quién sabe con plata de quién. Y hablan de fraude. El que las hace se las imagina”, expresó Valencia en su perfil de X, en respuesta a Petro.

Mientras enfiló baterías contra el primer mandatario, la congresista insistió en convocar a sus simpatizantes y la ciudadanía en general para que actúen como testigos electorales y fiscalicen los comicios que se avecinan: en los que se definirán, según las proyecciones, los dos aspirantes que definirán en la jornada del 21 de junio cuál será el sucesor de Petro, de cara a los próximos cuatro años.

Y es que las declaraciones del presidente no solo provocaron reacciones políticas, sino que se dieron mientras enfrenta una orden judicial explícita que le impuso restricciones en ese sentido. El 10 de abril, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca le ordenó corregir en un plazo de tres días sus publicaciones en X sobre fraude en las elecciones legislativas de 2014, 2022 y 2026,y lo conminó a moderar su discurso.

El presidente de la República está en el ojo del huracán, por los interrogantes sobre si reconocerá o no los resultados de la primera vuelta - crédito Catalina Olaya/Colprensa

En efecto, el tribunal le advirtió que no lance acusaciones sin pruebas para no afectar la confianza en las presidenciales. El abogado del presidente, Alejandro Carranza, apeló el fallo, con el argumento de que la resolución limita la libertad de expresión del gobernante, que pese a este pronunciamiento volvió a insistir en que la Registraduría no ha cumplido con la sentencia del Consejo de Estado sobre el cambio de software.

Petro mantiene la denuncia de fraude pese a advertencias judiciales

En diálogo con el referido medio internacional, Petro defendió su postura, lo que causó toda clase de comentarios en las plataformas digitales. “En Colombia siempre ha habido fraude. No me estoy inventando la palabra. Fraude en la medida en que solo gobernaban los mismos”, dijo el primer mandatario, en referencia a una supuesta tradición de manipulación electoral, pese al llamado judicial a abstenerse de tal narrativa.

El 31 de mayo, más de 41 millones de colombianos están convocados para participar en la primera vuelta presidencial, en medio de las insinuaciones del presidente Gustavo Petro sobre presunto fraude - crédito Colprensa

Ante el interrogante de si respetaría los resultados de la contienda, Petro dejó aún más dudas que certezas. “Sí, pero no el fraude”, insistió Petro, al remarcar que no utiliza el concepto de manera caprichosa y que su reticencia a reconocer un resultado “fraudulento” responde a experiencias históricas, que detalló en esta entrevista, aprovechando su visita a España, en donde se reunió con el jefe de Gobierno Pedro Sánchez.

A su vez, en el mismo diálogo, el presidente admitió que una derrota de Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, sería un revés personal. Todo esto en medio de los señalamientos sobre el presunto apoyo de beneficiarios de los programas estatales a este aspirante, así como la destinación de logística y otros recursos del Gobierno para apoyar esta aspiración; en denuncias rechazadas por el congresista oficialista.