Abelardo de la Espriella le ‘cantó la tabla’ a Cepeda: “Alguien que basa su vida en mentiras no puede frenar a quienes defendemos la democracia”

El abogado, candidato presidencial de ultraderecha, apuntó hacia el congresista del Pacto Histórico por lo que sería su 'pliego de condiciones' para aceptar ir a los debates - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Como parte de la fuerte confrontación diaria contra sus competidores en la campaña presidencial, el abogado Abelardo de la Espriella arremetió el lunes 20 de abril en redes sociales contra el senador del Pacto Histórico y candidato oficialista Iván Cepeda. Lo hizo con fuertes señalamientos en sus redes sociales, en los que no solo cuestionó sus propuestas y su historial político, sino su intención de condicionar su participación en debates antes de las elecciones.

De la Espriella, que según las diferentes mediciones oscila en los 27 puntos porcentuales en la intención de voto, seguido de cerca por la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia, que anda entre los 22 y 23%, apuntó hacia el aspirante apoyado por el actual mandatario, Gustavo Petro, y le endilgó conductas que estarían ajenas al ejercicio democrático; lo que, como era de esperarse, causó duras reacciones en su contra.

Abelardo de la Espriella no dudó en señalar las recientes declaraciones del senador Iván Cepeda como una forma de eludir la discusión pública - crédito @delaespriella_style/Instagram - Facebook

“Un hombre que ha montado su vida pública sobre la mentira no puede impedirles a quienes hemos defendido la democracia, la libertad y la institucionalidad que lo enfrentemos con verdades”, escribió De la Espriella en una publicación en la plataforma X, en la que refirió que el actual contexto político exige confrontación directa, lejos de requisitos que impidan una discusión abierta sobre diferentes temas.

En sus palabras, “esto no es un juego de niños ni de muñecas. Esto es política, y la política es confrontacional, sobre todo cuando se defiende lo más importante para una nación: su futuro”. Con ello, al abordar la postura de Cepeda respecto al modelo de país, de la Espriella no dudó en señalar lo que considera serias contradicciones en su proyecto político, que busca la continuidad del presidente Petro.

“Cepeda propone un modelo político, económico, social y cultural fracasado en todas las latitudes en las cuales ha sido implementado”, indicó el abogado cordobés. Agregó que el congresista “no puede pedir que se le trate con consideración cuando ha apoyado al narcoterrorismo, cuando defiende a un régimen que le ha fallado al pueblo colombiano y su interés es destruir la democracia para instaurar una dictadura”.

Abelardo de la Espriella, según las encuestas, protagonizaría un empate técnico con Paloma Valencia, en la definición del que acompañaría a Iván Cepeda en la segunda vuelta - crédito Europa Press

Abelardo de la Espriella le salió al paso al reto de Iván Cepeda sobre debates

De la Espriella respondió a las recientes declaraciones de Cepeda y su intención de hablar de frente ante los colombianos. “Ahora sale a retar un debate, cuando fui yo quien lo invitó hace cuatro meses. Como es un cobarde, se agarra de estos nuevos argumentos para no dar la cara”, expresó el letrado. “Deja de estar escondiéndote, pon la cara y sal a un debate sin condiciones, como corresponde en la democracia”, agregó.

Calificó como insostenibles las condiciones puestas para la discusión, al cuestionar que busque limitar el tipo de afirmaciones que se puedan expresar sobre su figura y sus alianzas. “Lo que resulta paradójico es que ahora pida unas condiciones en las que no se puede decir la verdad sobre él y sobre el régimen que él defiende, que ha sido un completo fracaso. Y lo que pide entonces es que no se le diga nada”, acotó.

Iván Cepeda aceptó ir a debates, pero con una serie de condiciones que desataron una fuerte molestia entre los demás aspirantes - crédito Europa Press

Por ello, al reiterar sus críticas, De la Espriella enfatizó en sus dardos contra el parlamentario progresista. “Un tipo que durante años, a punta de mentira y difamación, ha denigrado de Álvaro Uribe Vélez, de los empresarios de Colombia, de grupos importantes de la población que le aportan a este país", reafirmó De la Espriella, que dijo estar listo para exponer sus ideas ante las cámaras y a controvertir a los contendores.

Con ese panorama, avanza la campaña, que en 41 días tendrá su primer episodio, que también se gesta en medio de las confrontaciones verbales entre miembros de su aspiración y de la congresista Valencia, teniendo como precedente que entre ellos saldría el rival de Cepeda en el balotaje, de acuerdo con las diferentes proyecciones, que los ubican, incluso, en un virtual empate técnico.