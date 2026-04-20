Enrique Peñalosa estalló contra Gustavo Bolívar por conflictos sobre el metro de Bogotá: “Yo no soy como sus amigos”

El intercambio entre Enrique Peñalosa y Gustavo Bolívar volvió a tomar fuerza tras mensajes cruzados en redes sociales - crédito Colprensa - Presidencia

Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá y excandidato presidencial, cruzó fuertes mensajes en redes sociales con Gustavo Bolívar, exsenador y exdirector de Prosperidad Social, en medio de una discusión que revivió desacuerdos ligados al proyecto del metro de la capital y a controversias jurídicas asociadas a este, lo que derivó en un episodio de confrontación pública entre ambos.

La confrontación se vinculó otra vez con las decisiones adoptadas durante la administración de Peñalosa sobre el cambio del sistema de metro subterráneo a uno elevado. En ese escenario, el abogado Germán Calderón España impulsó acciones judiciales contra actos administrativos de ese giro del proyecto, con cuestionamientos sobre estudios previos y posibles impactos fiscales.

Y la cuestión escaló cuando Gustavo Bolívar intervino en la discusión pública y lanzó señalamientos que encendieron la respuesta del exalcalde.

El punto central del debate se mantiene en la modificación del sistema de metro de la capital - crédito Metro de Bogotá

El abogado involucrado en la controversia lanzó una acusación directa contra el exalcalde Enrique Peñalosa, en la que cuestionó un episodio ocurrido cuando él ejercía como procurador delegado. En su post escribió: “Más vergonzoso fue cuando usted me citó, cuando yo era procurador delegado, a un apartamento de un amigo suyo, supuestamente a desayunar, pero al final fue a pedirme cosas no santas. Eso sí es vergonzoso”.

En el mismo mensaje, el jurista amplió su señalamiento y advirtió que dispone de más información que no ha revelado públicamente: “Y eso que no le cuento al país a quiénes me llevó porque si lo hago, te expulsan de la campaña (...) Doble moral”.

Gustavo Bolívar cuestiona a Peñalosa y la campaña presidencial que apoya

Fue en medio de esas palabras que Gustavo Bolívar entró en la discusión y cuestionó al exalcalde por las denuncias que rodearon el caso. Su mensaje circuló en X y apuntó directamente a posibles irregularidades: “Aquí hay un claro indicio de delito. Se llama tráfico de influencias. ¿Presuntamente de Quién? De uno de los promotores de Paloma Valencia que dice que ‘hay que recuperar a Colombia’”.

Gustavo Bolívar cuestionó públicamente a Enrique Peñalosa, al sugerir posibles irregularidades en sus formas de actuar - crédito @GustavoBolivar/X

Peñalosa rechazó esas afirmaciones y calificó las denuncias como ataques sin sustento. El exalcalde marcó distancia frente a Gustavo Bolívar y su entorno político: “Señor @GustavoBolivar, no se confunda, yo no soy como sus amigos y compañeros políticos. Jamás he hecho algo incorrecto ni en mi vida pública, ni en la privada”.

Peñalosa insistió en la transparencia de su gestión y sostuvo que no existen procesos en su contra: “Ustedes no comienzan siquiera a imaginar lo que me mueve a mí y los principios que me guían. Jamás he tenido siquiera una investigación por corrupción, ni una nota de prensa”.

De la misma forma, el dirigente que integra la Gran Consulta por Colombia, coalición que apoya la candidatura presidencial de Paloma Valencia, afirmó que no comparte las mismas prácticas ni criterios de quienes respaldan al presidente Gustavo Petro: “Ustedes petristas con todas las entidades de seguridad del Estado investigándome, no pudieron encontrar algo incorrecto. Bienvenido a que hagan denuncias, no simples sugerencias calumniosas”.

Enrique Peñalosa afirmó que no tiene investigaciones por corrupción y retó a Gustavo Bolívar de demotrar lo contrario - crédito @EnriquePeñalosa/X

Controversia jurídica del metro de Bogotá en la administración de Peñalosa

El enfrentamiento entre Enrique Peñalosa y el abogado Germán Calderón España volvió a tomar fuerza en el debate público, con el metro de Bogotá como eje central de las diferencias. Las tensiones no surgieron de un hecho aislado, sino de una serie de cuestionamientos jurídicos y políticos sobre decisiones adoptadas durante la alcaldía del exmandatario capitalino, especialmente el cambio del modelo de metro subterráneo a uno elevado.

Calderón impulsó acciones legales que buscan revisar la validez de actos administrativos relacionados con ese giro en el proyecto. Sus reclamos se concentran en posibles irregularidades en los estudios técnicos y en el impacto fiscal de decisiones que, según su planteamiento, habrían implicado la pérdida de recursos ya invertidos en diseños previos.

El abogado también elevó sus cuestionamientos a instancias de control, donde solicitó revisar convenios entre el Distrito y el Gobierno nacional. En sus intervenciones planteó la existencia de posibles inconsistencias en los soportes técnicos del proyecto, lo que habría limitado el debate jurídico alrededor de la obra de infraestructura más importante de la capital.

El abogado Germán Calderón España impulsa procesos legales contra actos administrativos asociados al metro de Bogotá - crédito Europa Press

Peñalosa, por su parte, rechaza de manera reiterada estas acusaciones y las califica como ataques sin fundamento. El exalcalde sostiene que sus decisiones contaron con respaldo institucional y que el modelo elevado respondió a criterios de viabilidad técnica y financiera.