Denuncian “Gringo Price” en Medellín: arriendos en Laureles superan los $5,5 millones

María Clara Escobar cuestionó los precios de arriendo en Laureles, asegurando que superan los $5,5 millones mensuales incluso en apartamentos antiguos y sin condiciones de alto estándar, lo que dificulta la permanencia de residentes en el sector. - crédito @mariaclarita18/Tiktok

Una ciudadana de Medellín, identificada en redes sociales como María Clara Escobar (@mariaclarita18), denunció a través de un video la situación del mercado de arriendos en el sector de Laureles, donde asegura que los valores para apartamentos de tres habitaciones superan los $5,5 millones de pesos mensuales, incluso en inmuebles antiguos y sin condiciones de alto estándar.

La publicación ha generado discusión en redes sociales sobre el aumento del costo de vivienda en esta zona tradicional de la ciudad y el fenómeno que algunos usuarios han denominado como “Gringo Price”.

Arriendos en Laureles superarían los $5,5 millones

En su relato, Escobar afirmó que el valor mínimo que le han solicitado por un apartamento de tres habitaciones en el sector es de $5,5 millones de pesos mensuales.

“Si yo quiero un apartamento con tres habitaciones en el sector, tengo que tener un presupuesto de mínimo cinco millones quinientos”, señaló.

De acuerdo con su denuncia, los precios no corresponderían necesariamente a inmuebles de alta gama. “En Laureles tú no encuentras apartamentos de lujo, encuentras apartamentos viejos, sin portería 24 horas, sin ascensor, sin remodelar hace mil años, y aun así te están pidiendo cinco millones quinientos como base”, afirmó.

María Clara Escobar cuestionó los altos costos de arriendo en Laureles y señaló que la situación está afectando a residentes del sector. - crédito captura de video y Colprensa

Oferta de hasta $6,3 millones mensuales

La ciudadana también relató que, durante la búsqueda de vivienda, recibió propuestas por valores superiores.

“Ayer el de la inmobiliaria me mandó uno: ‘María, te tengo un superapartamento, seis millones trescientos, negociable’”, indicó en el video. Frente a esta oferta, agregó: “Y yo: no, pues mil gracias, superchévere, gran negocio”.

Referencia al llamado “Gringo Price”

En su intervención, Escobar cuestionó la dinámica de fijación de precios en el sector inmobiliario, señalando que el problema no estaría únicamente relacionado con la demanda extranjera.

“El problema no son los gringos, el problema es usted que tiene apartamento, que es dueño de apartamento y aun así a los locales nos está cobrando precios ridículos”, expresó.

La ciudadana explicó que, a su juicio, existe una generalización en los precios sin diferenciación entre perfiles de arrendatarios. “Si usted hiciera la diferencia y al gringo le cobrara una gringo price y al local le cobrara lo que al local le debería cobrar, perfecto, pero usted a todos nos está metiendo el gringo price cuando no lo podemos pagar”, añadió.

María Clara Escobar también se refirió al llamado “Gringo Price”, señalando que los altos costos de arriendo en Laureles afectan tanto a extranjeros como a residentes locales. - crédito montaje Infobae

Desplazamiento hacia otros municipios

En su denuncia, Escobar también se refirió a las consecuencias que, según ella, está generando el aumento de los precios en Laureles, especialmente en la permanencia de los residentes en la zona.

“Todo el mundo, todo el local se va a terminar yendo de la ciudad para Rionegro, para La Ceja, para otras partes”, afirmó. En la misma línea, mencionó municipios del sur del Valle de Aburrá como alternativas para quienes buscan vivienda más asequible.

Vínculo con el arraigo en el sector de Laureles

La ciudadana explicó que su interés por permanecer en el sector está relacionado con su vida familiar y social. “Nos queremos quedar en nuestra zona donde hemos vivido toda la vida, es decir, Laureles. Nuestra familia está en Laureles, nuestro círculo está en Laureles, nuestra vida está en Laureles”, señaló.

También indicó que su intención no es trasladarse a otros municipios, aunque no descartó que sean opciones en caso de no encontrar vivienda. “No porque sean malas, simplemente porque todo está en Laureles”, agregó.

Observaciones sobre el mercado inmobiliario

Escobar cuestionó además el estado de la oferta de vivienda en la zona y la relación entre precio y condiciones del inmueble.

“En Laureles no encuentras lo que te están cobrando. Te están cobrando precios como si fueran apartamentos de lujo, pero no lo son”, afirmó.

Asimismo, insistió en que las condiciones de muchos inmuebles no justificarían los valores solicitados. “Son apartamentos viejos, sin ascensor, sin portería, sin remodelar”, reiteró.

Una ciudadana de Medellín expuso las dificultades para encontrar vivienda en Laureles, donde afirma que los arriendos no corresponden con las condiciones de los inmuebles. - crédito Colprensa (referencia)

Críticas a la situación del mercado de arriendo

En su mensaje, la ciudadana concluyó que el aumento de los precios está afectando la permanencia de residentes en la ciudad. “La ciudad está imposible y nadie, nadie está controlando esto”, expresó.

También señaló que, según su percepción, la situación está generando una presión económica para los habitantes locales. “Lógicamente no lo podemos pagar”, concluyó.