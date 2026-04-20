Panfleto de grupo armado en Valledupar amenaza con “limpieza social” y genera alerta tras homicidio

Grupo armado ilegal al que se atribuye el panfleto. - crédito @ACSN129068 / X

Un panfleto atribuido presuntamente a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) circula en Valledupar con amenazas de una supuesta “limpieza social”, en un documento que incluye listados de nombres, alias y sectores de la ciudad. La difusión de este material coincide con el homicidio de una de las personas señaladas, hecho que es analizado por las autoridades dentro de las investigaciones en curso.

De acuerdo con información conocida a través del medio local El Pilón, el documento comenzó a circular en distintos puntos de la capital del Cesar y contiene advertencias dirigidas a personas que el grupo ilegal identifica como presuntos actores delincuenciales.

Contenido del panfleto: fechas, listados y advertencias

El panfleto anuncia que se inicio de una supuesta “limpieza social” a partir del 30 de enero de 2026, dirigida, según el texto, contra expendedores de droga, ladrones, colaboradores de estructuras criminales y otros individuos señalados de alterar el orden público.

El documento incluye decenas de nombres y alias, además de referencias a diferentes sectores de Valledupar. También establece advertencias relacionadas con la movilidad en horarios nocturnos y menciona posibles acciones contra quienes no acaten las disposiciones señaladas en el escrito.

En versiones difundidas previamente, el contenido de estos panfletos también ha incluido nombres de funcionarios judiciales y un abogado penalista, lo que amplía el alcance de las menciones dentro del documento.

Documento incluye nombres y alias de personas señaladas como objetivos dentro de las amenazas. - crédito El Pilon

Homicidio de persona mencionada en el listado

Uno de los nombres que aparece en el panfleto es el de Ricardo Torres Méndez, de 31 años, conocido como ‘El Tatuador’ o ‘Kako’, quien fue víctima de un ataque armado en el barrio 450 Años.

El hecho se registró el 17 de abril, cuando la víctima se encontraba en la terraza de su vivienda. De acuerdo con versiones preliminares conocidas por el medio local ya mencionado, hombres armados que se movilizaban en motocicleta llegaron al lugar y dispararon en repetidas ocasiones.

Torres Méndez fue trasladado a un centro asistencial, donde recibió atención médica; sin embargo, falleció horas después debido a la gravedad de las heridas.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para establecer los móviles del crimen y determinar posibles relaciones con la circulación del panfleto.

El panfleto atribuido a las ACSN incluye el nombre de Ricardo Torres Méndez, alias ‘El Tatuador’, dentro de un listado de personas señaladas - crédito @cncnoticiasvpar/Instagram

Pronunciamiento atribuido a las ACSN

En un comunicado posterior, atribuido al mismo grupo armado, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada se adjudicaron el homicidio de Torres Méndez. En el documento, señalan que la víctima estaría presuntamente vinculada al expendio de sustancias alucinógenas en eventos realizados en distintos sectores de la ciudad.

Estas afirmaciones no han sido confirmadas por las autoridades, que continúan con las labores de verificación y esclarecimiento de los hechos.

El comunicado también incluye la mención de otra persona identificada con el alias de ‘Frijol’, quien fue declarado como “objetivo militar” con un plazo de 24 horas para abandonar la ciudad, según el contenido difundido.

Antecedentes recientes de panfletos en la ciudad

El 14 de abril El Pilón ya había reportado la circulación de documentos similares en Valledupar. En ese momento, los panfletos también fueron atribuidos a las ACSN y contenían listados de nombres, alias y referencias a sectores específicos de la ciudad.

Entre los mencionados en esos documentos se encontraban los fiscales Héctor Rafael Ruiz Toro y Fernando Emidio Fernández, así como el abogado penalista Juan Pablo Molina. Tras conocerse esta información, la Fiscalía en el Cesar activó mecanismos de verificación y medidas de protección.

Asimismo, los panfletos incluían referencias a sectores como Pescaito, La Macarena, El Carmen, La Nevada y Brisas de La Popa, y señalaban plazos de entre 24 y 48 horas para que algunas personas abandonaran la ciudad.

En el contenido también se mencionaban posibles acciones en horarios nocturnos y referencias a presuntos vínculos con estructuras criminales.

Señalamientos del grupo incluyen advertencias, plazos para salir de la ciudad y menciones a presuntas actividades ilegales. - crédito REUTERS/José Miguel Gómez

Investigaciones y acciones de las autoridades

Las autoridades adelantan investigaciones para establecer la autenticidad del panfleto, identificar su origen y determinar la responsabilidad de posibles estructuras armadas ilegales en su elaboración y difusión.

De igual manera, se han implementado medidas de control y vigilancia en distintos sectores de Valledupar, mientras unidades de inteligencia trabajan en la recolección de información.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a no difundir este tipo de documentos sin verificación y a reportar cualquier hecho que pueda contribuir a las investigaciones.

Contexto de seguridad en Valledupar

El homicidio de Torres Méndez se suma a los registros de violencia en la ciudad. Según datos conocidos, en lo que va de 2026 se han reportado 36 muertes violentas en Valledupar, cifra que forma parte del seguimiento que realizan las autoridades en materia de seguridad.