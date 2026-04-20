Denuncian anomalías en crédito agropecuario concedido a Juan José Lafaurie Cabal, el hijo de María Fernanda Cabal y el presidente de Fedegán

Auditoría expuso crédito subsidiado a Juan José Lafaurie Cabal - crédito @juanjoselafaurie/Instagram

El Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro) detectó inconsistencias estructurales en el crédito y subsidio otorgados al abogado penalista Juan José Lafaurie Cabal, hijo del empresario Juan José Lafaurie y la senadora María Fernanda Cabal, quien figura como beneficiario de un crédito blando y de un subsidio de Incentivo de Capacitación Rural (ICR) destinado a pequeños productores.

La auditoría reveló irregularidades en la tenencia y propiedad de la tierra asociada al proyecto y en la identificación de los beneficiarios finales de los recursos públicos.

El caso involucra el otorgamiento de un crédito por 400 millones de pesos, de los cuales 95.273.700 pesos fueron cubiertos mediante el subsidio ICR, pagados por el Estado colombiano bajo la condición de que el beneficiario fuera considerado pequeño productor.

La investigación interna de Finagro se centró en la documentación presentada para acceder al beneficio. El abogado declaró ser propietario de la finca donde se canalizarían los fondos públicos, pero la auditoría comprobó que el predio pertenece en realidad a una empresa llamada Inversiones Lafaurie Cabal.

Esta firma adquirió la tierra previamente a José Félix Lafaurie y está compuesta por la senadora María Fernanda Cabal y sus hijos Denisse, Luisa Fernanda y Santiago, según los hallazgos obtenidos por El Reporte.

El informe de auditoría detalló: “Una secuencia de inconsistencias estructurales sobre la tenencia de la tierra y la identificación de los beneficiarios reales del proyecto”.

Los auditores observaron que, para justificar la tenencia del predio, Lafaurie Cabal presentó un contrato de comodato supuestamente gratuito. Sin embargo, la sociedad que otorgó dicho comodato no es la titular del inmueble según los registros, sino una tercera empresa, Lafaurie Cabal S. en C.

Tras lo anterior, el documento señaló: “Es decir, no sabemos, ni se ha demostrado a qué título o en qué calidad legal, la sociedad que le entregó la tierra ostenta la tenencia, propiedad o facultad de disposición de dicho predio para poder entregarlo en comodato. La línea de derecho sobre el inmueble no se encuentra demostrada”.