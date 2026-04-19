Video · Camión de basura en San Cristóbal se estrelló con una vivienda y afectó a cinco familias

Un camión recolector de basura perdió el control en el barrio San Vicente Suroriental y se estrelló contra una vivienda, generando alarma entre los habitantes - crédito @PasaenBogota/X

El accidente de un camión recolector de basuras en la localidad de San Cristóbal, dejó a varias familias afectadas y expuestas a riesgos sanitarios.

El hecho ocurrió en el barrio San Vicente, cuando el vehículo de placas GUV 637, perdió el control en una pendiente pronunciada y terminó impactando contra una vivienda, bloqueando el acceso a varios hogares y generando alarma entre los vecinos.

De acuerdo con cámaras de seguridad del sector, cerca de las 10:49 a. m. del sábdo 18 de abril, el camión descendió sin lograr detenerse, lo que provocó el choque contra el inmueble y el cierre temporal de varias casas.

Al menos cinco familias resultaron afectadas por el choque del camión, quedando algunas sin poder salir de sus viviendas debido al bloqueo de los accesos - crédito Captura video Pasa Bogotá

Los habitantes de estas viviendas no pudieron salir durante varias horas, pues el camión bloqueó las entradas mientras se realizaban las maniobras de remoción.

Tras el accidente, equipos especializados evaluaron los daños estructurales en las viviendas afectadas y coordinaron el retiro del camión con grúas.

La operación se prolongó durante varias horas para garantizar la seguridad, lo que mantuvo a algunas familias sin poder salir de sus hogares hasta que se liberaron los accesos.

El conductor del camión sufrió lesiones y recibió atención de los servicios de emergencia en el lugar. Mientras tanto, las autoridades locales continúan investigando las circunstancias del hecho y analizando la posible existencia de responsabilidades.

El conductor lesionado recibió atención por parte de los servicios de emergencia, mientras las autoridades evalúan las causas y responsabilidades del incidente - crédito @PasaenBogota/X

La comunidad, por su parte, mantiene la exigencia de que se adopten medidas preventivas para evitar que estos incidentes se repitan en el futuro.

Vecinos de San Vicente Suroriental aseguraron que este tipo de situaciones no son excepcionales en la zona. Las inclinaciones pronunciadas de las calles han dificultado históricamente el tránsito, y se han presentado incidentes anteriores con buses y vehículos de carga pesada.

Una de las personas afectadas contó a CityTV: “un camión de basura recolector de residuos de escombros cae por la calle, donde nos vemos afectados cinco familias, algunas de ellas quedaron encerradas afectando el transcurso del día de nuestras actividades, había niños y el olor también era algo que consideramos era importante para evacuar estas familias porque los olores tóxicos nos pueden generar algún tipo de enfermedad”.

Las autoridades analizan las condiciones del sector y la respuesta tras el choque, mientras se mantienen en análisis futuras acciones de seguridad vial - crédito @PasaenBogota/X

La comunidad ha elevado varias alertas en el pasado, reclamando la falta de medidas preventivas para evitar este tipo de accidentes. Los residentes insisten en que los riesgos persisten y demandan acciones concretas por parte de las autoridades para proteger a quienes viven en el sector.

Adulto mayor murió atropellado por camión de basura en la localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá

El fallecimiento de un adulto mayor en el barrio Santa Viviana de Bogotá ha generado inquietud entre los residentes por la seguridad peatonal en esa zona de la ciudad. El hecho se produjo cuando un camión recolector de basura atropelló al hombre al realizar una maniobra en una calle de Ciudad Bolívar.

Las cámaras de vigilancia captaron el momento en que el vehículo, que transitaba en descenso, se desplazó hacia un costado y embistió al peatón, quien caminaba muy cerca de la acera. La víctima fue llevada a un centro médico, pero falleció poco después debido a la gravedad de las heridas sufridas durante el accidente.

Según el relato de uno de los hijos del fallecido, la inclinación de la vía llevó al adulto mayor a desplazarse pegado al borde, ya que la pendiente dificultaba avanzar por el centro de la calzada.

El familiar mencionó: “Ayer a las 9:30 falleció, ya el cuerpo se agotó y fue el fallecimiento de mi padre”, en declaraciones recogidas por City TV. El incidente tuvo lugar en una franja horaria donde es frecuente la presencia de escolares y vecinos del sector, lo que eleva el nivel de riesgo para quienes transitan a pie por la zona.

El hijo de la víctima señaló que el camión circulaba a más de 40 kilómetros por hora en una vía cuyo límite es 30. Atribuyó la causa del accidente a la posible pérdida de control del conductor durante la maniobra, dado el flujo constante de peatones.