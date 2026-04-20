El alcalde Alejandro Char denunció amenazas contra su vida y la de su familia: “Hago un llamado urgente a todas las Fuerzas Armadas”

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, denunció públicamente a través de su cuenta de X que ha sido alertado sobre un posible atentado en su contra y contra su familia. Según expresó el mandatario, la Policía Nacional le informó sobre un plan de bandas criminales que pone en riesgo su vida y la de sus seres queridos.
“He recibido información por parte de la Policía Nacional sobre un plan de bandas criminales para atentar contra mi vida y la de mi familia. Colombia no puede retroceder. Hoy más que nunca, la seguridad nos preocupa profundamente y debe ser una prioridad nacional”, señaló Char en su cuenta personal.
El alcalde hizo un llamado urgente a todas las Fuerzas Armadas y a la justicia para que actúen con contundencia frente a estas amenazas y brinden las garantías necesarias que le permitan continuar con su labor al frente de la administración distrital.
“Hago un llamado urgente a todas las Fuerzas Armadas y a la justicia para que actúen con contundencia frente a estas amenazas y nos brinden las garantías necesarias para seguir trabajando por nuestra gente”, enfatizó Char.
La administración distrital y las autoridades continúan en alerta, mientras se adelantan las investigaciones correspondientes para esclarecer y contrarrestar cualquier amenaza contra la integridad del alcalde y su familia.
En desarrollo...