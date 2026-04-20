Colombia

El alcalde Alejandro Char denunció amenazas contra su vida y la de su familia: “Hago un llamado urgente a todas las Fuerzas Armadas”

El mandatario distrtial de Barranquilla solicitó acciones contundentes a la justicia para garantizar su integridad y la de su entorno

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El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, denunció amenazas de atentado en su contra y de su familia - crédito Colprensa
El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, denunció amenazas de atentado en su contra y de su familia - crédito Colprensa

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, denunció públicamente a través de su cuenta de X que ha sido alertado sobre un posible atentado en su contra y contra su familia. Según expresó el mandatario, la Policía Nacional le informó sobre un plan de bandas criminales que pone en riesgo su vida y la de sus seres queridos.

“He recibido información por parte de la Policía Nacional sobre un plan de bandas criminales para atentar contra mi vida y la de mi familia. Colombia no puede retroceder. Hoy más que nunca, la seguridad nos preocupa profundamente y debe ser una prioridad nacional”, señaló Char en su cuenta personal.

El alcalde hizo un llamado urgente a todas las Fuerzas Armadas y a la justicia para que actúen con contundencia frente a estas amenazas y brinden las garantías necesarias que le permitan continuar con su labor al frente de la administración distrital.

La administración distrital de Barranquilla permanece en alerta mientras avanzan las investigaciones por las amenazas contra Char - crédito Alejandro Char/X
La administración distrital de Barranquilla permanece en alerta mientras avanzan las investigaciones por las amenazas contra Char - crédito Alejandro Char/X

Hago un llamado urgente a todas las Fuerzas Armadas y a la justicia para que actúen con contundencia frente a estas amenazas y nos brinden las garantías necesarias para seguir trabajando por nuestra gente”, enfatizó Char.

La administración distrital y las autoridades continúan en alerta, mientras se adelantan las investigaciones correspondientes para esclarecer y contrarrestar cualquier amenaza contra la integridad del alcalde y su familia.

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