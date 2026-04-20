Colombia

Municipios de Santander y Magdalena tienen alcalde electo tras elecciones atípicas: estos fueron los ganadores

Con alta participación y normalidad en la jornada, los ciudadanos de Sitionuevo y Concepción acudieron a las urnas para elegir un nuevo líder y que complete los periodos de gobierno que estaban en curso hasta 2027

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Sitionuevo, en Magdalena, y Concepción, en Santander, desarrollaron elecciones atípicas este 19 de abril de 2026 - crédito @Registraduria/X

Sitionuevo (Magdalena) y Concepción (Santander) concentraron este domingo 19 de abril de 2026 la atención electoral del país tras la realización de elecciones atípicas para definir nuevas autoridades locales. Las jornadas cerraron con reportes oficiales de escrutinio de los municipios y con el desarrollo operativo completo en ambos territorios bajo vigilancia de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Los comicios surgieron tras vacancias absolutas en las alcaldías, lo que activó el mecanismo legal para convocar votaciones fuera del calendario ordinario. La ciudadanía acudió a las urnas para completar periodos administrativos que se extienden hasta diciembre de 2027, bajo esquemas de organización electoral similares a los de una elección regular.

Razón de estas elecciones atípicas en Colombia

En Sitionuevo, la elección atípica surgió tras la salida del alcalde avalado por el Partido Demócrata; en febrero de 2026, la Gobernación del Magdalena pidió a esa colectividad una terna para nombrar un encargado mientras avanzaba el proceso electoral.

- crédito @Registraduria/X
El proceso se activó tras vacancias absolutas en las alcaldías, lo que obligó a convocar votaciones fuera del calendario electoral habitual - crédito @Registraduria/X

En Concepción, la vacancia absoluta del cargo se definió por la salida del mandatario cuando faltaban más de 18 meses de periodo, lo que obligó, según la norma vigente, a convocar elecciones para que la ciudadanía eligiera un nuevo alcalde.

En este sentido y frente a las situaciones que generaron la vacancia en ambos cargos, la Registraduría llevó a cabo las elecciones atípicas en los dos municipios, con el fin de que los nuevos mandatarios asuman la administración local y culminen el periodo de gobierno restante, que se extiende por cerca de dos años.

En el Magdalena, el cierre del conteo consolidó una tendencia clara en el boletín 11, con la totalidad de mesas procesadas y participación superior al 68%. La disputa central se concentró entre dos colectividades, con una diferencia amplia en el resultado final.

Sitionuevo – resultado de las elecciones atípicas

  • Alfredo Antonio Manjarrés Mavia (Centro Democrático): 9.276 votos – 59,18%
  • Xavier Antonio Gutiérrez Granados (Partido Liberal Colombiano): 5.474 votos – 34,90%
  • Javier Julio Cuenú Hernández (Polo Democrático Alternativo): 486 votos – 3,10%
  • Luis Antonio Mena Gutiérrez (Pacto Histórico): 386 votos – 2,46%
  • Voto en blanco: 66 – 0,42%

El informe registró 15.686 sufragantes sobre un potencial de 21.819 ciudadanos habilitados.

Boletín informativo de la Registraduría de las elecciones atípicas de Sitionuevo, Magdalena - crédito @Registraduria/X
Boletín informativo de la Registraduría de las elecciones atípicas de Sitionuevo, Magdalena - crédito @Registraduria/X

Antes de ese desenlace, el boletín 8 había reflejado una fase distinta del escrutinio en el mismo municipio, con otra distribución de apoyos y un liderazgo diferente.

Concepción - resultado de las elecciones atípicas

  • Jorge Eliécer Carrillo Angarita (Coalición Colombia Renaciente): 1.126 votos – 54,3%
  • Luis Carlos Díaz Gómez (Partido Conservador Colombiano): 889 votos – 42,9%
  • Voto en blanco: 59 – 2,8%

El reporte electoral registró la participación de 2.073 votantes de un potencial de 2.538 ciudadanos habilitados, lo que representó una asistencia del 81,7%; en ese mismo corte se informó la instalación y procesamiento total de las 10 mesas de votación, con el 100% de las mesas reportadas oficialmente.

Boletín informativo de la Registraduría de las elecciones atípicas de Concepción, Santander - crédito @Registraduria/X
Boletín informativo de la Registraduría de las elecciones atípicas de Concepción, Santander - crédito @Registraduria/X

Organización electoral y logística

En Sitionuevo la Registraduría habilitó a 21.755 ciudadanos para participar en la elección atípica de alcalde, con una distribución de 10.248 mujeres y 11.507 hombres. Para garantizar el desarrollo de la jornada, se instalaron cinco puestos de votación —uno en la cabecera municipal y cuatro en corregimientos— con un total de 59 mesas, divididas entre 34 urbanas y 25 rurales.

Además, en el puesto urbano se dispuso el uso de autenticación biométrica para verificar la identidad de los votantes, junto con la designación de 427 jurados de votación, entre titulares y remanentes.

En Concepción el proceso electoral contó con 5.328 ciudadanos habilitados, de los cuales 2.577 son mujeres y 2.751 son hombres. La organización electoral estableció siete puestos de votación, uno en la cabecera municipal y seis en corregimientos, con un total de 18 mesas distribuidas entre zonas urbanas y rurales.

Al igual que en Sitionuevo, el puesto urbano incorporó verificación biométrica como mecanismo de control de identidad, dentro de una jornada estructurada para la elección atípica de alcalde.

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