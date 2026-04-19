En video, alias Naín reapareció y se burló de la recompensa que ofrecen por su captura: “1.000 millones dando vueltas, relajaitos’”

El cabecilla de Los Pachenca apareció acompañado de su pareja, Rosa Angélica Tarazona, alias la Bebecita - crédito Suministrada a Infobae Colombia

En redes sociales y medios de comunicación circula un video en el que aparece Naín Andrés Pérez Toncel, conocido como alias Naín o alias Bendito Menor, cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn) o Los Pachenca. En la grabación se le ve manejando una motocicleta por La Guajira, acompañado de su pareja, Rosa Angélica Tarazona, alias la Bebecita.

El señalado criminal está siendo buscado por las autoridades. El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, informó que el cabecilla continúa cometiendo todo tipo de crímenes en la región y amenanzando a la población. Por eso, la cartera estableció una recompensa de $500 millones por información que permita dar con su paradero y capturarlo.

Según Noticias Valledupar, las autoridades incrementaron la recompensa a $1.000 millones, aunque el Ministerio de Defensa no ha confirmado ese nuevo monto. Sin embargo, en el video difundido en redes, alias Naín se burló de la millonaria recompensa, alardeando sobre su libertad y el control que ejerce en La Guajira.

Naín Andrés Pérez Toncel, alias Naín, es buscado por crímenes cometidos en La Guajira - crédito Naín Pérez/Facebook y captura de video suministrado a Infobae Colombia

Además, recalcó que la grabación en cuestión no fue creada con inteligencia artificial, para demostrar que sus declaraciones son reales.

“Mira ve, controlando todos los rincones, papi, conquistador hasta la muerte. Estamos aquí, ve. $1.000 millones dando vueltas, relajaitos’. Estamos es chorneados, papi, chorneritos. Todos los rincones de la Guajira, mira, ve. Chornero, ve, sin tanto, sin tanto estrés. Para que digan que es con la IA ahora. No, que eso es con la IA. No, eso es con la IA. No, es nítido (sic)”, aseveró.

Las autoridades colombianas no se han pronunciado sobre el video, pero persisten los intentos por encontrar al señalado criminal. De acuerdo con el ministro de Defensa, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional han estado desarrollando operativos para debilitar al “cartel de crimen y narcotráfico” liderado por alias Naín.

Ofrecen millonaria recompensa por alias Naín - crédito Fuerzas Militares de Colombia

Uno de los operativos más recientes tuvo resultados exitosos, según indicó el funcionario: los uniformados lograron neutralizar a nueve integrantes de su anillo de seguridad. Por eso, insistió en que el cabecilla de las autodefensas debe desmovilizarse, pues considera que es su mejor opción teniendo en cuenta las acciones que está adelantando la fuerza pública para capturarlo.

Indicó que el jefe de la organización criminal puede presentarse a una unidad militar o policial o llamar a las líneas 107 o 157 para entregarse.

“Por alias Naín hay una recompensa de hasta 500 millones de pesos por información que permita su captura. La orden a la Fuerza Pública es mantener la ofensiva hasta que alias Naín responda ante la justicia y deje de ser una amenaza para el pueblo”, aseguró el jefe de la cartera en una publicación en X.

El ministro Pedro Sánchez informó sobre operativo contra el anillo de seguridad de alias Naín y la recompensa por información que lleve a su captura - crédito @PedroSanchezCol/X

Paro armado en La Guajira

En un video publicado en redes sociales, el cabecilla de las Acsn mostró el lugar donde se realizó el operativo que dejó nueve criminales muertos. Aseguró que tres de ellos hacían parte de su anillo de seguridad, mientras que los otros seis estaban en una “fase de incorporación a la organización”.

Indicó que las autodefensas están “comprometidas con la paz” y que no están en contra del Estado colombiano. Además, afirmó que se encargan de la seguridad de la población de la media y alta Guajira, ante la aparente incapacidad de la fuerza pública de hacerlo. Sin embargo, como represalia por el operativo de las autoridades, decretó un paro armado en el territorio y declaró objetivos militares a algunas personas.

El criminal realizó varias amenazas y se alejó de una hipotética entrega - crédito TikTok

“Haremos una limpieza en toda La Guajira y a partir de hoy declaramos un paro armado por tres días consecutivos (...) cansados de tanto atropello, de secuestro, de robos a los turistas y a los comerciantes. Los mismos comerciantes pidieron nuestro apoyo y por eso estamos desplegados, ya que las Fuerzas Armadas de Colombia no han logrado combatir a la delincuencia común”, aseveró.