Colombia detecta primer caso de nueva variante de viruela símica y activa vigilancia, sin aumento del riesgo general

Las autoridades de Colombia confirman el primer caso de mpox del clado Ib en Antioquia y refuerzan la vigilancia epidemiológica en todo el país - crédito Dado Ruvic/REUTERS

Un nuevo caso de mpox, también conocida como viruela símica, encendió las alertas sanitarias en Colombia. Las autoridades confirmaron la detección del primer contagio del clado Ib en el país, identificado en el departamento de Antioquia, lo que llevó a reforzar las acciones de vigilancia epidemiológica, diagnóstico y prevención.

El anuncio fue realizado por el Ministerio de Salud y Protección Social junto con el Instituto Nacional de Salud (INS), que detallaron que el caso ya se encuentra bajo seguimiento estricto, en línea con los protocolos establecidos. Según informaron, se activaron de inmediato medidas como investigación de campo, rastreo de contactos y coordinación con entidades territoriales para evitar posibles cadenas de transmisión.

El Ministerio de Salud y el INS implementan protocolos de seguimiento, investigación de campo y rastreo de contactos para evitar la transmisión del mpox clado Ib - crédito Ministerio de Salud

Aunque el hallazgo marcó un punto relevante en el monitoreo del virus, las autoridades enviaron un mensaje de calma. De acuerdo con el comunicado oficial, “este hallazgo no modifica, por sí mismo, el nivel de riesgo para la población general”, debido a que hasta el momento no se ha evidenciado transmisión comunitaria asociada a este caso.

Desde 2022 y hasta la semana epidemiológica 13 de 2026, Colombia ha registrado 4.825 casos confirmados de mpox, todos correspondientes al clado II. Por eso, la aparición de esta nueva variante representa un cambio en el comportamiento del virus en el país, aunque todavía bajo control sanitario.

A nivel internacional, la preocupación por esta variante no es menor. El 14 de agosto de 2024, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el mpox del clado Ib como una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (Espii), tras evidenciar un aumento sostenido de casos y su rápida expansión, especialmente en países de África como la República Democrática del Congo.

En Colombia, sin embargo, el panorama actual no muestra señales de expansión. Las autoridades confirmaron que “no se han identificado casos adicionales ni evidencia de cadenas de transmisión”, mientras continúan las labores de monitoreo en el territorio.

La OMS declaró el mpox del clado Ib como Emergencia de Salud Pública Internacional tras su rápida expansión en países de África como República Democrática del Congo - crédito Europa Press

El Ministerio de Salud explicó que el país ha venido fortaleciendo sus capacidades técnicas desde la aparición de los primeros casos en 2022. Esto incluye lineamientos específicos para enfrentar la posible llegada de nuevas variantes, así como una coordinación permanente con organismos internacionales y autoridades locales.

La mpox, también conocida como viruela símica, es una enfermedad viral que provoca lesiones en la piel, generalmente en el rostro, las palmas de las manos y las plantas de los pies. Se transmite principalmente por contacto físico cercano con una persona infectada, en especial a través del contacto piel a piel, incluso durante relaciones sexuales.

Como parte de la respuesta, el Gobierno mantiene disponible la vacunación como herramienta de prevención. A través del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), se garantiza el acceso a la vacuna en todo el país, con un esquema de dos dosis dirigido a personas mayores de 18 años que hayan tenido contacto con casos confirmados o que se encuentren en alto riesgo de exposición.

Entre los grupos priorizados están quienes viven en entornos cerrados, personas con múltiples parejas sexuales, trabajadores de la salud con exposición directa sin protección adecuada y personas que viven con VIH. La estrategia de inmunización se implementa de manera focalizada, basada en la identificación de contactos y el análisis epidemiológico.

Los síntomas de viruela símica incluyen fiebre, dolor muscular, inflamación de ganglios y erupciones cutáneas; autoridades insisten en la detección temprana y el aislamiento - crédito Ministerio de Salud

Las autoridades también reiteraron la importancia de reconocer los síntomas y actuar de forma oportuna. Fiebre, dolor muscular, inflamación de ganglios y erupciones cutáneas —descritas como “granitos rojos”, vesículas o ampollas— son algunas de las señales de alerta.

En caso de presentar estos síntomas, se recomienda evitar el contacto con otras personas y acudir a los servicios de salud. Además, se insiste en mantener medidas básicas como el lavado frecuente de manos, no compartir objetos personales y evitar el contacto físico o íntimo con personas que presenten signos de la enfermedad.

Finalmente, el Ministerio hizo un llamado a la ciudadanía a informarse a través de fuentes oficiales y a evitar la estigmatización. “La prevención es una responsabilidad colectiva”, recordaron las autoridades, al insistir en que el manejo adecuado de la información y el autocuidado son claves para contener cualquier posible brote.