Abelardo de la Espriella negó señalamientos de Gustavo Petro sobre presuntos vínculos con el narcotráfico: “Tienes a Colombia tambaleando”

El jurista replicó en la red social X después de que el mandatario mencionó su nombre y compartió su imagen, en medio de las tensiones bilaterales y el debate sobre investigaciones legales en el extranjero - crédito @delaespriella_style/Instagram/Presidencia de Colombia

Abelardo de la Espriella respondió al presidente Gustavo Petro luego de que este último compartió en X una fotografía del abogado y emitió señalamientos públicos en el contexto de la controversia con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reavivó la tensión diplomática con Ecuador al anunciar acciones legales contra Daniel Noboa y acusarlo de supuestamente apoyar el narcotráfico en Colombia.

En ese contexto, Petro publicó mensajes en la red social X en los que cuestionó la mención de candidatos colombianos por parte de Noboa y compartió una fotografía en la que aparece Abelardo de la Espriella, lo que motivó la reacción del abogado.

De la Espriella, reconocido por su trayectoria en casos de alto impacto, emitió una respuesta directa a Petro desde su cuenta en X. En uno de los mensajes, el abogado señaló: “Al que le quitaron la visa, incluyeron en la lista OFAC, están investigando y pronto acusarán por narcotráfico en los Estados Unidos, eres tú, Petro, no yo (sic)”.

Este pronunciamiento se produjo tras la circulación de versiones y señalamientos sobre presuntos vínculos de abogados colombianos con procesos judiciales en Estados Unidos.

Abelardo de la Espriella, reconocido por su trayectoria en casos de alto impacto, emitió una respuesta directa a Petro desde su cuenta en X - crédito Infobae Colombia/Colprensa/Catalina Olaya

La referencia de Petro a De la Espriella ocurrió después de una serie de publicaciones sobre el presidente de Ecuador y las reacciones a las declaraciones de Noboa en medios colombianos.

Según lo informado por Cambio y expuesto por el periodista Daniel Coronell, el trasfondo del intercambio se relaciona con investigaciones y publicaciones recientes sobre conexiones entre abogados, figuras públicas y personas procesadas por narcotráfico y lavado de dinero en Estados Unidos.

En su publicación, De la Espriella también escribió: “Con tus actos tienes a Colombia tambaleando. ¿Qué se puede esperar de ti, que hiciste quitar la visa e incluir en la lista OFAC a tu familia también? (sic)”.

El abogado hizo alusión a las consecuencias internacionales que han enfrentado algunas figuras políticas y sus allegados, en medio del debate sobre la legitimidad de los señalamientos.

Abelardo de la Espriella hizo alusión a las consecuencias internacionales que han enfrentado algunas figuras políticas y sus allegados, en medio del debate sobre la legitimidad de los señalamientos - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

La controversia mediática se intensificó luego de que el presidente colombiano acusó a Noboa de intervenir en asuntos políticos internos de Colombia, tras una entrevista en la que el mandatario ecuatoriano se refirió a candidatos en el país.

Petro afirmó en X: “Estos son los candidatos que dice Daniel Noboa, presidente del Ecuador, como si tuviera derecho a intervenir en política de Colombia lo que me habilita a hacer lo mismo en Ecuador, apoyar en Colombia (sic)”.

De acuerdo con la columna reciente de Daniel Coronell en Cambio, el contexto de los señalamientos incluye referencias a bufetes de abogados y procesos judiciales en Estados Unidos. Coronell citó documentos legales y declaraciones que mencionan a exsocios de De la Espriella en investigaciones federales, así como transferencias de fondos y vínculos con personas procesadas por delitos de narcotráfico.

En otro de sus mensajes dirigidos al presidente, De la Espriella afirmó: “Se acerca tu ocaso y, como todo dictador, estás en el momento en que eres más peligroso, porque sabes que pronto la justicia tocará a tu puerta. Colombia lo sabe y está en pie de lucha democrática (sic)”. El abogado sostuvo que la situación política ha generado un clima de movilización y vigilancia ciudadana.

La columna de Daniel Coronell detalló que un documento de defensa en un proceso judicial en Tampa, Florida, menciona a un “coconspirador 1”, identificado por el periodista Gerardo Reyes como Daniel Peñarredonda Gómez, exsocio de De la Espriella. Coronell relató que la firma de abogados de De la Espriella estuvo vinculada a representaciones legales de clientes de alto perfil, incluidos implicados en casos de narcotráfico y lavado de activos.

Gustavo Petro afirmó que, bajo ese criterio, él también podría intervenir en la política de Ecuador y expresar apoyo en Colombia - crédito @petrogustavo/X

El debate por la legitimidad de los señalamientos y la respuesta de De la Espriella se enmarca en una coyuntura de alta tensión política, tanto a nivel nacional como internacional. En su mensaje final, el abogado expresó: “El pueblo ya se cansó de ti y, en las urnas, junto con los colombianos de bien, te voy a derrotar (sic)”.