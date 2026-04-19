Colombia

La Eaab anunció suspensiones de agua en Bogotá durante la semana del 20 al 24 de abril por 24 horas: estos son los barrios afectados

Un calendario de cortes afectará a distintas zonas de la capital para facilitar labores de reparación y modernización en la infraestructura, mientras se implementan medidas conjuntas con la Secretaría de Movilidad para reducir afectaciones en la rutina de los ciudadanos

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Cortesía: Infobae
El cronograma de suspensiones incluye obras de reparación y modernización en las redes de distribución para prevenir daños mayores - crédito Montaje Infobae

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (Eabb) anunció una serie de cortes programados de agua en diferentes sectores de la ciudad entre el 20 y el 24 de abril de 2026.

Las suspensiones temporales del servicio tienen como objetivo ejecutar obras de reparación, mantenimiento y modernización en las redes de distribución, buscando prevenir daños mayores y asegurar el suministro continuo para todos los usuarios. El cronograma de cortes y trabajos fueron coordinado con la Secretaría de Movilidad y contempla la implementación de planes de manejo de tráfico y jornadas nocturnas para minimizar el impacto en la vida cotidiana de los bogotanos.

Asimismo, la Eaab recordó que los usuarios deben prepararse adecuadamente almacenando agua y haciendo un uso racional durante los periodos de suspensión. A continuación, se presenta el listado de las localidades y sectores que tendrán afectación, organizados por día y tipo de intervención:

Cortes de agua en Bogotá
Las intervenciones programadas afectan localidades como Engativá, Suba, Bosa, Kennedy, Chapinero, Antonio Nariño y San Cristóbal - crédito Colprensa

Semana del 20 al 24 de abril de 2026: cortes de agua por localidad

Lunes 20 de abril

  • Engativá: ángeles
    • De la calle 66 a la calle 72, entre carrera 96 a carrera 102. Horario: 9:00 a. m. — 24 horas Trabajo: Mantenimiento preventivo

Martes 21 de abril

  • Engativá: Normandia, Compensar
    • De la Calle 26 a la Calle 63, entre Carrera 68 a Carrera 72 Horario: 9:00 a.m. — 24 horas
  • Chapinero: Porciúncula
    • De la calle 72 a la calle 76, entre carrera 13 a carrera 20. Horario: 9:00 a. m. — 24 horas
  • San Cristóbal: El Pinar
    • De la carrera 10A este a la transversal 13D este, entre diagonal 51A sur a calle 54 sur. Horario: 10:00 a. m. — 24 horas
  • Soacha: Lagos de Malibu, Los Ducales, Torres de Ducales, y otros
    • De la carrera 4 a la carrera 27, entre calle 2 sur a diagonal 28 sur. Horario: 10:00 a. m. — 24 horas
  • Bosa: Villa del Río, Villa del Río Reservado, Senderos de Madelena I y II
    • De la calle 53C bis sur a la calle 57C sur, entre carrera 61 sur a carrera 71B. Horario: 10:00 a. m. — 4 horas
  • Suba: Almirante Colón, Altos de Suba, Atenas, Niza Norte, San José de Bavaria, y otros
    • De la diagonal 157 a la calle 127C, entre carrera 72 a carrera 79C. Horario: 10:00 a. m. — 10 horas
  • Suba: Casa Blanca Suba Urbano
    • De la carrera 45 a la carrera 107, entre calle 235 a calle 245. Horario: 10:00 a. m. — 24 horas
Cortes de agua en Bogotá
Los trabajos coordinados con la Secretaría de Movilidad implementan planes de manejo de tráfico y jornadas nocturnas para minimizar el impacto - crédito Colprensa

Miércoles 22 de abril

  • Suba: Cantagallo, Britalia, Granada Norte
    • De la carrera 45 a la carrera 58, entre calle 153 a calle 170. Horario: 8:00 a. m. — 24 horas
  • Suba: Gilmar, Portales Norte, San José V Sector, y otros
    • De la carrera 57 a la carrera 75, entre calle 153 a calle 170. Horario: 8:00 a. m. — 24 horas
  • Engativá: Boyacá Real, Santa Helenita, Tabora
    • De la calle 66A a la calle 72, entre carrera 72 a carrera 86. Horario: 9:00 a. m. — 24 horas
  • Kennedy: Lusitania
    • De la avenida Calle 6 a la calle 13, entre carrera 68 a carrera 68D. Horario: 8:00 a. m. — 24 horas
  • Antonio Nariño: Policarpa, Sevilla, La Hortua, Ciudad Berna, Caracas
    • De la calle 1 a la calle 13 sur, entre carrera 10 a carrera 14. Horario: 6:00 a. m. — 27 horas
  • Tunjuelito: Venecia Occidental, San Vicente Ferrer, Muzú
    • De la avenida Calle 56A sur a la avenida Calle 45 sur, entre carrera 32 a transversal 60. Horario: 10:00 a. m. — 24 horas
  • Kennedy: Mandalay, Techo, Americas Occidental, Banderas, Ayacucho, y otros
    • De la diagonal 2 a la calle 38C sur, entre carrera 78K a avenida Carrera 80. Horario: 10:00 a. m. — 24 horas
Sedapal informa corte de agua desde las 10 am hasta las 6pm
Los usuarios deben almacenar agua suficiente y hacer un uso racional durante los periodos de suspensión del servicio en Bogotá - crédito Alcaldía de Bogotá

Jueves 23 de abril

  • Suba: Toscana, Tibabuyes, San Pedro, Lisboa, Santa Rita De Suba, Santa Cecilia
    • De la carrera 129 a la carrera 161, entre calle 129 a calle 140. Horario: 8:00 a. m. — 24 horas
  • Usaquén: La Cita, Santa Teresa
    • De la carrera 4 a la carrera 8G, entre calle 164A a calle 170. Horario: 10:00 a. m. — 24 horas
  • Engativá: Aeropuerto El Dorado
    • De la calle 26 a la calle 51, entre carrera 93 a carrera 112. Horario: 9:00 a. m. — 24 horas
  • Kennedy: Hipotecho, Hipotecho Occidental, Hipotecho Sur, La Igualdad, Nueva Marsella, y otros
    • De la avenida Calle 6 a la calle 26 sur, entre carrera 68 a carrera 72. Horario: 8:00 a. m. — 24 horas
  • San Cristóbal: La Victoria, Guacamayas, Atenas, Villa de Los Alpes, San Martin Sur
    • De la transversal 4 este a la Carrera 5A, entre Calle 34 Sur a Calle 43 Sur Horario: 10:00 a.m. — 24 horas
  • Bosa: Betania, Brasil, Brasilia, Chicalá, Danubio Azul, El Portal del Brasil, y otros
    • De la avenida Calle 43 sur a la calle 56 sur, entre avenida Carrera 86 a avenida Carrera 89B. Horario: 10:00 a. m. — 24 horas
  • Barrios Unidos: Alcázares, Alcázares Norte, Alfonso Lopez, Banco Central, Baquero, y otros
    • De la Carrera 14 a la avenida Carrera 30, entre calle 24 a calle 80. Horario: 10:00 a. m. — 12 horas
Cortes de agua en Bogotá
El corte de agua más prolongado será de 27 horas en barrios de Antonio Nariño, mientras que otros sectores tendrán afectaciones de entre 4 y 24 horas - crédito Colprensa

Viernes 24 de abril

  • Engativá: Villa Luz
    • De la calle 63 a la calle 66A, entre carrera 72 a carrera 86. Horario: 9:00 a. m. — 24 horas

Recomendaciones para los usuarios

  • Llenar el tanque de reserva antes del corte.
  • Consumir el agua almacenada antes de 24 horas.
  • Usar el agua racionalmente, priorizando el lavado de manos y la preparación de alimentos.
  • En caso de requerir carrotanques, clínicas y hospitales pueden solicitarlos a la Acualínea 116.

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