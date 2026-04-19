Ataque en rodaje de ‘Sin senos sí hay paraíso 4′: revelan la identidad del atacante que apuñaló a varios trabajadores

La situación ha sido ampliamente rechazada en el territorio nacional - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Un violento ataque con arma blanca ocurrido durante el rodaje de una producción audiovisual en el barrio Los Laches, localidad de Santa Fe en Bogotá, dejó tres personas muertas y una herida de gravedad, lo que generó rechazo en la industria y preocupación por la inseguridad en la capital del país.

De acuerdo con el reporte oficial de las autoridades, el hecho se registró en horas de la tarde del sábado 18 de abril de 2026, a pocos metros de la avenida Circunvalar, en inmediaciones del set habilitado especialmente para la grabación.

El agresor fue identificado por las autoridades como José Cubillos García, de 23 años, que se acercó a una de las víctimas y la atacó directamente en el cuello mientras se encontraba recostada contra una reja. La intervención de miembros del equipo de grabación y personas presentes desencadenó una riña en la que Cubillos García hirió mortalmente a otras dos personas antes de morir en la confrontación.

Las víctimas fatales del equipo de producción fueron identificadas como Henry Benavides y Nicolás Francisco Perdomo. Una cuarta persona resultó gravemente herida y permanece con pronóstico reservado en el Hospital San Ignacio.

Las investigaciones revelaron que, dos días antes de los hechos, el atacante había agredido al personal de seguridad de un instituto de salud en la misma zona, situación en la que le fue decomisada un arma blanca. El comandante de la Policía de Bogotá, Giovanni Cristancho, confirmó que el individuo había mostrado conductas violentas previas al incidente en el set.

La riña durante el rodaje en el barrio Los Laches dejó tres muertos, incluido el agresor, y conmocionó a la industria audiovisual colombiana - crédito Lagaita/Instagram

La comunidad audiovisual expresó su profunda consternación por lo ocurrido y uno de los mensajes que llamo la atención fue del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes lamentó lo ocurrido y expresó su solidaridad con los afectados y sus familias: “Lamentamos profundamente los hechos ocurridos durante un rodaje en Bogotá, que dejaron víctimas mortales y afectaron a trabajadores del sector audiovisual”.

Ante la gravedad de los hechos, se desató toda una investigación por medio de la que las autoridades continúan avanzando en la recolección de pruebas y testimonios para esclarecer el desarrollo de los hechos y brindar acompañamiento a las víctimas del sector audiovisual.

Carolina Gaitán, actriz de Sin senos sí hay paraíso 4, lamentó públicamente la muerte de Nicolás Perdomo, integrante del equipo de transporte de la producción - crédito Lagaita/Instagram

Hipótesis de la Policía sobre el caso

Durante la mañana del 19 de abril de 2026 las autoridades difundieron la principal línea de investigación por lo ocurrido en medio del rodaje de una de las producciones más famosas de la televisión colombiana. De acuerdo con la información entregada por el brigadier general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía de Bogotá, se descartó que se tratara de un robo.

“La Policía Nacional, ante los lamentables hechos ocurridos el día de ayer en la tarde en la localidad de Santa Fe, aclara que no fue ningún hurto, ni intento de hurto. Lamentablemente, fueron unos hechos de intolerancia”, lo que generó preocupación en el gremio actoral y audiovisual del país y los ciudadanos que afirman que la inseguridad está desbordada, por lo que piden mayor control por parte de las autoridades distritales y nacionales.

Carolina Gaitán reveló la imagen de uno de los jóvenes que habría perdido la vida en el centro de Bogotá durante el rodaje de Sin senos sí hay paraíso - crédito Lagaita/Instagram

Entre las reacciones de rechazo a lo ocurrido por parte de la ciudadanía se encuentra la de un usuario de X llamado Camilo Montiel: “Esto NO fue una “riña” esto pasó en el set de grabación de Sin senos sí hay paraíso, un desadaptado llegó y mató a dos personas. Al inútil de Carlos Fernando Galán solo le importan las columnas del metro inexistente, no le importa la seguridad ni las vidas de los Bogotanos”.

Ante la gravedad de los hechos, la comunidad continúa reclamando acciones concretas de seguridad, no solo en este tipo de rodajes, sino en cada una de las localidades de Bogotá que se han convertido en focos de la delincuencia, de acuerdo con los testimonios de los ciudadanos.