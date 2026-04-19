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Luis Díaz campeón con Bayern Múnich de la Bundesliga: así quedó el palmarés de títulos del colombiano

El jugador guajiro llegó a 16 títulos como profesional, segundo con el Bayern Múnich y con chance de ganar la Uefa Champions League y la DFB Pokal estando en semifinales en ambas competencias

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Luis Díaz celebra con Alphonso Davies su segunda asistencia contra Sttugart - crédito Gintare Karpaviciute/REUTERS
Luis Díaz celebra con Alphonso Davies su segunda asistencia contra Sttugart - crédito Gintare Karpaviciute/REUTERS

Un doblete de asistencias de Luis Díaz fue clave en la victoria del Bayern Múnich por 4-1 ante Stuttgart durante la jornada 30 de la Bundesliga 2025-2026 para llegar a 79 puntos y ser inalcanzable para Borussia Dortmund y el resto de equipos de la Bundesliga.

El primer gol del partido fue del equipo visitante por intermedio de Chris Führich tras un pase de El Khannouss. El aleman ingresó por el costado izquierdo y definió con gran calidad al palo de la mano izquierda del portero.

Rápidamente, Bayern Múnich igualó el partido a través de Raphael Guerreiro que fue asistido por Jamal Musial, que descontó rivales para dejar frente al arco y sin arquero el portugués. Pasó apenas un minuto cuando Nicolas Jackson fue asistido por Luis Díaz para darle vuelta al marcador y celebrar el 2-1, que le daba la tranquilidad al Bayern Múnich para ser campeón.

Luis Díaz protagonista en el título del Bayern Múnich campeón de la Bundesliga 2025-2026 - crédito Bayern Múnich
Luis Díaz protagonista en el título del Bayern Múnich campeón de la Bundesliga 2025-2026 - crédito Bayern Múnich

Nuevamente, al minuto 31 apareció Luis Díaz para asistir en esta ocasión a Alphoso Davies. El colombiano buscó con enganches hacia adentro encontrar el mejor angulo de remate, pero la defensa bloqueó su intento. Ante esta situación apareció el canadiense bien ubicado en el centro del área para rematar con potencia y marcar el 3-1.

El último gol del Bayern Múnich fue obra de Harry Kane, en el segundo tiempo del partido, ya sin Luis Díaz en el campo. El inglés cazó el rebote dejado por el portero, luego de un remate de Leon Goretzka y firmó así su gol 31 en la Bundesliga, sacando más diferencia en la punta de la tabla de goleadores. El 4-2 final fue obra de Chema Andrés, que desde el borde del área remató de borde externo y marcar el gol.

En la Bundesliga, Luis Díaz registra 15 goles y 13 asistencias en 27 partidos siendo la temporada con más participaciones en gol del jugador de la selección Colombia a nivel de clubes.

Luis Díaz, campeón de la Superliga de Alemania en 2025

Luis Díaz marcó gol en su primer partido oficial con el Bayern Múnich y celebró el título de la Supercopa de Alemania - crédito REUTERS/Heiko Becker
Luis Díaz marcó gol en su primer partido oficial con el Bayern Múnich y celebró el título de la Supercopa de Alemania - crédito REUTERS/Heiko Becker

Antes de su llegada al fútbol alemán, Luis Díaz sumó cinco títulos con el Porto de Portugal: dos Primeiras Ligas en 2020 y 2022, dos Copas de Portugal en esos mismos años y una Supercopa de Portugal en 2020.

Posteriormente, con el Liverpool, Díaz igualó la cosecha que había conseguido en su primer club europeo. Levantó la Community Shield 2022 en su debut, siendo titular en la victoria 3-1 frente al Manchester City en Wembley, y logró el campeonato de la Premier League 2024-2025, lo que marcó el título de Liga número veinte en la historia del equipo de Anfield.

En sus inicios en el fútbol profesional colombiano, Díaz se distinguió con Junior de Barranquilla, donde conquistó la Copa Colombia 2017, el torneo Finalización 2018, la Superliga 2019 y el Apertura 2019, títulos que sentaron las bases para su posterior salto al fútbol europeo.

Luis Díaz marcó el gol decisivo y conquistó su primer título con el Bayern Múnich en apenas su cuarto partido con el club, al anotar en la final frente al VfB Stuttgart y asegurar así la victoria por 2-1 para el equipo dirigido en ese entonces por Thomas Tuchel. Este logro posiciona al delantero colombiano como una pieza inmediata para los bávaros y refuerza su condición de protagonista en escenarios determinantes.

El momento decisivo llegó a los 76 minutos, cuando un centro de Serge Gnabry encontró a Luis Díaz en el área, que resolvió con un cabezazo sutil para decretar el 2-0 y aportar su primer gol con el club alemán.

Así está el palmarés de títulos de Luis Díaz desde el Junior de Barranquilla hasta Bayern Múnich

El primer título de Luis Díaz en Alemania fue el de la Supercopa, en donde Bayern Múnich derrotó a Stuttgart - crédito REUTERS/Heiko Becker
El primer título de Luis Díaz en Alemania fue el de la Supercopa, en donde Bayern Múnich derrotó a Stuttgart - crédito REUTERS/Heiko Becker

Porto – 5 títulos:

  • Primeira Liga: 2020, 2022
  • Copa de Portugal: 2020, 2022
  • Supercopa de Portugal: 2020

Liverpool – 5 títulos:

  • Community Shield: 2022
  • FA Cup: 2022, 2024
  • Copa de la Liga: 2022
  • Premier League: 2025

Junior de Barranquilla – 4 títulos:

  • Copa Colombia: 2017
  • Finalización: 2018
  • Superliga: 2019
  • Apertura: 2019

Bayern Múnich - 2 títulos

  • Supercopa de Alemania: 2025
  • Bundesliga: 2026

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