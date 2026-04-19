Pacto Histórico denunció supuesta persecución a Rtvc y otros medios públicos: aseguraron que podría interferir en las elecciones

El Pacto Histórico denuncia presuntos ataques sistemáticos al Sistema de Medios Públicos Rtvc a pocos meses de las elecciones presidenciales - crédito Cristian Bayona/Colprensa/@PactoCol/X

En la tarde del domingo 19 de abril, el partido Pacto Histórico publicó una denuncia a lo que catalogó como supuestos ataques sistemáticos a los medios públicos del país, al parecer, con el propósito de interferir en los próximos comicios para la Presidencia de la República.

En un comunicado oficial, la colectividad del presidente Gustavo Petro describió la supuesta estrategia como una campaña orquestada de acoso cibernético y persecución política dirigida contra el Sistema de Medios Públicos Rtvc, además de atacar a sus directivos y equipos de trabajo.

El señalamiento más grave apunta a la reciente intensificación de ataques en redes sociales y otros canales digitales, donde se han difundido publicaciones con acusaciones sin respaldo judicial y manipulación de cifras.

“El Pacto Histórico denuncia ante el pais y la comunidad internacional la incansable campaña de acoso. cibernético, difamación y persecución politica que, durante las últimas 36 horas, se ha intensificado contra el sistema de medios públicos, sus directivas y equipos de trabajo, grave situación que se ha venido extendiendo de manera inaceptable a sus familias”, señaló el partido.

La colectividad de Gustavo Petro advierte sobre una supuesta campaña de acoso cibernético y persecución política contra directivos y equipos de medios públicos - crédito Pacto Histórico

De acuerdo con la denuncia, la situación ha adquirido un matiz aún más preocupante al extenderse hasta los entornos familiares de los trabajadores de los medios públicos, incluyendo la exposición de menores de edad en publicaciones que revelan nombres e imágenes.

La coalición advierte que estas acciones constituyen una violación a la privacidad y representan un riesgo real para la integridad de las personas involucradas.

“Estamos frente a una operación coordinada que ha difundido decenas de publicaciones por sectores contrarios al actual Gobierno con acusaciones sin sustento, manipulación de cifras y señalamientos irresponsables que han sido amplificados por distintos canales de comunicación y cuentas de alto alcance”, indicó el Pacto Histórico.

En el comunicado, la colectividad sostiene que las agresiones no se limitan al terreno digital, sino que pueden anticipar episodios de violencia física. La organización ha identificado una supuesta circulación creciente de mensajes que incitan al odio y promueven la “justicia por mano propia”, una conducta que, afirma, sobrepasa los límites del debate político y se configura como una forma de violencia que exige investigación y sanción.

El Pacto Histórico alerta que los ataques digitales también han impactado a las familias de trabajadores de medios públicos, exponiendo menores de edad - crédito RTVC

Asimismo, el Pacto Histórico advirtió que los supuestos ataques coincidirían con el desarrollo de la campaña electoral, lo que, según la coalición, agrava la gravedad del hostigamiento contra los medios estatales, especialmente contra Rtvc y otros canales públicos.

Para la agrupación, estos ataques buscarían debilitar la voz institucional del país, afectando la calidad y pluralidad de la información que reciben los ciudadanos, pese a las críticas constantes de otros sectores por una presunta parcialización de los medios públicos.

En su declaración, el Pacto Histórico responsabilizó políticamente a sectores opositores que, a través de cuentas organizadas y activismo partidista, habrían promovido y amplificado la campaña de señalamientos, además de medios que reproducen estas acusaciones sin el mínimo rigor requerido.

“Se pretende instalar una narrativa de ‘verdad’ sin respaldo judicial ni pruebas, vulnerando principios básicos del Estado de derecho”, advirtió la coalición en su comunicado.

Llamado a la acción de las autoridades y la comunidad internacional

La coalición política señala que la campaña de hostigamiento representa una violación a la privacidad y genera riesgo para la integridad de los afectados - crédito Rtvc

La denuncia incluye un pedido urgente a la Fiscalía General de la Nación, al sistema electoral y a las plataformas digitales para que intervengan de forma oportuna ante la propagación de contenidos que incitan al odio y la violencia en el contexto electoral.

Asimismo, el Pacto Histórico solicitó a la comunidad internacional su acompañamiento y vigilancia permanente para asegurar que estas circunstancias no alteren el clima democrático ni perturben la opinión pública.

“Hacemos un llamado urgente a todas las autoridades correspondientes, a la Fiscalía General de la Nación, al sistema electoral y las plataformas digitales a actuar de manera oportuna y diligente frente a la propagación de contenidos que incitan al odio y la violencia, especialmente en el marco del actual escenario electoral; y a la comunidad internacional su acompañamiento y veeduría permanente frente a estas circunstancias que perturban la opinión pública”, concluyó el partido.