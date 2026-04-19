Exdirector del Dapre de Duque cree que aún no está “definida” la pelea por presidencia: “Solo le conviene a un candidato”

Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia lideran carrera a la Presidencia, según las principales firmas encuestadoras - crédito AP - REUTERS

La división del electorado, la polarización y una oposición dividida configuran, según el concepto de Víctor Muñoz, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), un escenario incierto para las elecciones presidenciales. Para el exfuncionario de la administración de Iván Duque, la competencia sigue “fragmentada”, una condición que, en su análisis, solo favorece al aspirante oficialista Iván Cepeda.

En efecto, en concepto de Muñoz, la polarización creciente entre las campañas de Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella está beneficiando al que lidera la intención de voto, con márgenes que se consolidan pero no aseguran una victoria directa en la primera vuelta, programada para el 31 de mayo, sino que haría necesario convocar a una nueva jornada, el 21 de junio, para conocer al sucesor de Gustavo Petro.

El exdirector del Dapre analizó en sus redes sociales cómo avanza la campaña presidencial en Colombia - crédito @vicmunro/X

En los datos recopilados por Muñoz, se puede ver a Cepeda con aproximadamente 37% de intención de voto, cifra confirmada por encuestas de firmas como Atlas-Intel y el Centro Nacional de Consultoría. Sin embargo, enfrenta, en su análisis, un techo estimado en el 40%, lo que, según Muñoz, hace poco probable su triunfo inmediato; teniendo en cuenta que tiene un 37% de rechazo, lo que haría su aspiración vulnerable.

“La elección presidencial en Colombia no está definida. Está fragmentada, y esa fragmentación le conviene a un solo candidato. Iván Cepeda lidera en primera vuelta (...), pero no es probable que Cepeda gane en primera vuelta”, dijo. Y resaltó que, con base en datos recientes, la ventaja geográfica del candidato del Pacto Histórico, que está en “la Costa Caribe, la Costa Pacífica y el suroccidente, con cifras cercanas al 50%”.

Víctor Muñoz, exdirector del Dapre, ha sido un constante crítico de la administración de Gustavo Petro - crédito @infopresidencia/X

En consecuencia, disputa real, afirmó, radica en quién logrará pasar a la segunda vuelta para desafiar al candidato del oficialismo. Valencia, del Centro Democrático, y De la Espriella, con el apoyo de Salvación Nacional, disputan el segundo lugar con diferencias mínimas. “Están en empate técnico, alrededor del 24%. Ninguno de los dos supera a Cepeda en primera vuelta”, remarcó Muñoz en su publicación en X.

El comportamiento territorial también parece polarizar. “Valencia le gana a De la Espriella en Antioquia y el Eje Cafetero. Abelardo De la Espriella le gana a Paloma Valencia en la Costa Caribe. Están balanceados en Bogotá, los Santanderes y la Costa Pacífica”, remarcó el exfuncionario, que sostuvo que que la definición del adversario de Cepeda ependerá del desempeño de ambos en las llamadas “zonas grises” del país.

“La oposición está dividida”, según Víctor Muñoz

Aunque según expresó el socio fundador de Guarumo la oposición representaría el 50%, todavía permanece enfrentada entre sí; y esta circunstancia, según el exdirector del Dapre, allana las posibilidades del senador oficialista a la segunda vuelta. “Y mientras siga dividida, Cepeda tiene el camino despejado”, expresó uno de los hombres de confianza de Duque, que ve un panorama complejo con miras a la jornada de elecciones.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez hace un llamado a la moderación política y advierte sobre el impacto de las divisiones internas en la contienda electoral de 2026 - crédito @alvarouribevel/X

Y es que, tal como lo ha reseñado el expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez, al que se ha visto molesto en sus recientes intervenciones con respecto a la campaña de De la Espriella, las crecientes disputas digitales entre los sectores de la centroderecha agudizan esa fractura; fenómeno que Muñoz identifica como un factor claro que podría tener directa incidencia, más allá de lo que ocurra en las urnas.

Hasta el momento, si bien hay 13 aspiraciones en firme, solo tres tendrían posibilidades claras de acuerdo a las diferentes mediciones, en una discusión pública que se ha centrado en los recientes escándalos del presidente Petro, por presuntos nexos con criminales como Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, y los señalamientos del primer mandatario sobre supuesto fraude en los comicios, como parece reafirmarlo.