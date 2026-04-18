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Propiedad Horizontal: así se puede cambiar la puerta sin incumplir normas

Esta modificación está sujeta a restricciones legales y al reglamento interno. Estos son los límites y procedimientos que deben seguir los propietarios

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Cambiar la puerta de un apartamento en Colombia es legal, pero tiene límites definidos por la ley- crédito VisualesIA
Cambiar la puerta de un apartamento en Colombia es legal, pero tiene límites definidos por la ley- crédito VisualesIA

La modificación de la puerta principal de un apartamento sometido al régimen de Propiedad Horizontal en Colombia genera discusiones frecuentes entre residentes y administraciones.

Hay que decir que este tipo de cambios están dentro del marco legal, pero no depende únicamente de la voluntad del propietario. La decisión está condicionada por la Ley 675 de 2001 y por el Reglamento de Propiedad Horizontal (RPH) de cada edificio.

En este tipo de vivienda, los derechos individuales sobre el inmueble tienen límites. Estos buscan proteger la seguridad, la convivencia y la uniformidad del conjunto. Por eso, cualquier cambio en la puerta principal debe evaluarse bajo criterios legales y comunitarios.

La Ley 675 establece una distinción entre bienes privados y bienes comunes. La puerta principal tiene una naturaleza mixta. Hacia el interior del apartamento, pertenece al propietario. Sin embargo, su cara exterior hace parte de los pasillos, considerados bienes comunes. Esto implica que cualquier modificación visible desde el exterior puede afectar la llamada “fachada interior”.

La Ley 675 de 2001 permite modificar la puerta, siempre que no se altere la estética ni la seguridad de la copropiedad- crédito VisualesIA
La Ley 675 de 2001 permite modificar la puerta, siempre que no se altere la estética ni la seguridad de la copropiedad- crédito VisualesIA

El artículo 18 de la norma indica que los propietarios pueden usar sus bienes privados, siempre que no comprometan la seguridad, la solidez del edificio ni alteren su estética. Este punto es clave: la apariencia uniforme del conjunto es un elemento protegido por la ley.

La uniformidad arquitectónica es uno de los principios centrales en la Propiedad Horizontal. Si cada residente modificara el diseño exterior de su puerta —ya sea en color, material o estructura— se rompería la armonía visual. Esto no solo tiene implicaciones estéticas. También puede incidir en la valoración económica del conjunto, ya que cambios desordenados en áreas comunes pueden afectar el avalúo general.

El Reglamento de Propiedad Horizontal es determinante. Funciona como la norma interna del edificio y detalla las reglas específicas. En el 99% de los casos en Colombia, estos reglamentos prohíben modificar fachadas sin autorización. Esto incluye la cara exterior de las puertas. Cualquier cambio visible requiere aprobación o debe ajustarse a estándares previamente definidos por la Asamblea de Copropietarios.

Mujer de mediana edad de pie en un recibidor, manipulando la cerradura de una puerta de madera. Se ven una ventana, un perchero y una mesa de madera.
Las puertas de seguridad pueden instalarse, pero deben conservar el mismo diseño exterior para no afectar la fachada interior- Crédito VisualesIA

Uno de los casos más comunes es la instalación de puertas de seguridad o blindadas. Esta modificación es legal, ya que responde a derechos fundamentales como la seguridad personal. Sin embargo, debe cumplir una condición: no alterar la apariencia exterior.

En la práctica, las empresas que instalan este tipo de puertas adaptan el diseño para mantener la estética original. Aunque el interior puede estar reforzado con acero y sistemas de seguridad, el exterior suele replicar el color, material y acabado de la puerta original. De esta forma, se respeta tanto el derecho individual como la norma colectiva.

Cambiar o pintar la cara interior de la puerta es completamente libre. No requiere autorización porque no afecta espacios comunes. En cambio, modificar el color o diseño exterior está prohibido, salvo aprobación de la asamblea.

La instalación de cerraduras adicionales, mirillas o sistemas digitales suele estar permitida, siempre que no implique cambios visibles significativos ni afecte la estructura. Por el contrario, instalar rejas metálicas externas está prohibido en la mayoría de edificios, ya que altera la fachada y puede interferir con rutas de evacuación.

Puerta residencial, acceso al hogar, arquitectura doméstica, seguridad, diseño funcional. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Cambios no autorizados en la puerta pueden generar multas, sanciones y procesos legales dentro de la copropiedad- crédito VisualesIA

Para realizar un cambio legal, el procedimiento debe pasar primero por revisar el Reglamento de Propiedad Horizontal y el Manual de Convivencia. Luego, informar por escrito a la administración sobre la intención de modificar la puerta. Es necesario adjuntar especificaciones técnicas y garantizar que el diseño exterior se mantendrá igual.

Finalmente, se debe esperar el visto bueno de la administración. Aunque no siempre requiere votación de la asamblea, sí es obligatorio el control administrativo para coordinar aspectos como ingreso de materiales, horarios de obra y manejo de residuos.

Ignorar estas normas tiene consecuencias. La administración puede exigir la restitución de la puerta a su estado original. También puede imponer multas sucesivas que se suman a las expensas comunes.

En casos extremos, se pueden iniciar procesos ante inspecciones de policía o demandas civiles. Las deudas acumuladas por sanciones pueden derivar en medidas como el embargo del inmueble.

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