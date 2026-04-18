Bayern Múnich vs. Stuttgart: hora y dónde ver la posible consagración de Luis Díaz en la Bundesliga

Angelo Stiller y Josha Vagnoman marcando a Luis Díaz-crédito Angelika Warmuth/REUTERS

La temporada 2025-2026 en la Bundesliga llega a su fin, y la posible consagración de Luis Díaz con el Bayern Múnich podría estar cerca.

Los “Gigantes de Baviera” tendrán la oportunidad de definir el campeonato alemán, tras la derrota del Borussia Dortmund ante Hoffenheim, el 18 de abril de 2026.

Los bávaros quieren asegurar el título 35 del campeonato alemán

Luis Díaz podría levantar su segundo título con el Bayern Múnich justamente ante el rival con el cual consiguió su primera alegría en la Supercopa de Alemania: Stuttgart-crédito Heiko Becker/REUTERS

El partido se jugará el 19 de abril de 2026 en el estadio Allianz Arena, a partir de las 10:30 a. m. (hora de Colombia), y se podrá ver en exclusiva a través de la aplicación de Disney Plus en su plan Premium.

El árbitro del partido será Sören Storks.

Cómo vienen ambos equipos al encuentro y el historial reciente

Bayern Múnich

Los "Gigantes de Baviera" eliminaron al Real Madrid en los cuartos de final de la Champions League-crédito Kai Pfaffenbach/REUTERS

El 15 de abril de 2026, Bayern Múnich consiguió su paso a las semifinales de la Champions League al vencer por 4-3 al Real Madrid en el estadio Allianz Arena.

Los goles de Aleksandar Pavlović, Harry Kane, Luis Díaz y Michael Olise sellaron la presencia del equipo dirigido por Vincent Kompany dentro de los cuatro mejores equipos de Europa, y jugarán un tiquete a la final de Budapest ante París Saint Germain, actual campeón de Europa.

Para hablar de la Bundesliga, los “Gigantes de Baviera” derrotaron por 5-0 al St. Pauli en el estadio Millerntor por 5-0 con los goles de Jamal Musiala, Leon Goretzla, Michael Olise, Nicolás Jackson y de Raphaël Guerreiro.

A continuación, así viene Bayern Múnich en sus últimos juegos:

15 de abril de 2026 - Champions League: Bayern Múnich 4-3 Real Madrid

11 de abril de 2026 - Bundesliga: St. Pauli 0-5 Bayern Múnich

7 de abril de 2026 - Champions League: Real Madrid 1-2 Bayern Múnich

4 de abril de 2026- Bundesliga: Friburgo 2-3 Bayern Múnich

21 de marzo de 2026 - Bundesliga: Bayern Múnich 4-0 Unión Berlín

Stuttgart

Angelo Stiller y Fábio Silva en el duelo Stuttgart vs. Borussia Dortmund-crédito Christopher Neundorf/ EFE/EPA

Por su parte, el 12 de abril de 2026, el cuadro visitante goleó en el MHP Arena al Hamburgo por 4-0, lo que le permitió quedar en la zona de clasificación a la próxima Champions League.

Los goles de Angelo Stiller, Chris Fuhrich, de Maximilian Mittelstadt y Bilal El Khanouss permitieron que el equipo dirigido por Sebastian Hoeneß quedara en la cuarta casilla con 56 puntos, y la gran posibilidad de regresar al torneo de clubes más importante de Europa después de 17 años de ausencia.

A continuación, esta es la racha de juegos del cuadro que hará las veces de visita en el Allianz Arena:

12 de abril de 2026 - Bundesliga: Stuttgart 4-0 Hamburgo

4 de abril de 2026 - Bundesliga: Stuttgart 0-2 Borussia Dortmund

22 de marzo de 2026 - Bundesliga: Augsburgo 2-5 Stuttgart

19 de marzo de 2026 - Europa League: Oporto 2-0 Stuttgart

15 de marzo de 2026 - Bundesliga: Stuttgart 1-0 RB Leipzig

El último partido lo ganó Bayern Múnich en el MHP Arena-crédito Angelika Warmuth/REUTERS

Para hablar del último partido entre estos dos equipos, hay que ir al 6 de diciembre de 2025 en el MHP Arena cuando los “Gigantes de Baviera” golearon por 5-0 a su rival de turno con los goles de Konrad Laimer al 11, la anotación de Josip Stanišić y el triplete de Harry Kane.

El último duelo que se jugó entre Stuttgart y Bayern Múnich en el Allianz Arena fue el 19 de octubre de 2024, y allí los rojos derrotaron por 4-0 a su rival, con el triplete de Harry Kane y el gol de Kingsley Coman.

Así quedaron los últimos cinco duelos entre sí:

6 de diciembre de 2025 - Bundesliga: Stuttgart 0-5 Bayern Múnich

16 de agosto de 2025 - Supercopa de Alemania: Stuttgart 1-2 Bayern Múnich

28 de febrero de 2025 - Bundesliga: Stuttgart 1-3 Bayern Múnich

19 de octubre de 2024 - Bundesliga: Bayern Múnich 4-0 Stuttgart

4 de mayo de 2024 - Bundesliga: Stuttgart 3-1 Bayern Múnich

Así va la tabla de posiciones de la Bundesliga

Thomas Müller, actual jugador del Vancouver Whitecaps de la MLS de Estados Unidos, levantando su último título con el Bayern Múnich: la Bundesliga 2024-2025-crédito Angelika Warmuth/REUTERS

Bayern Múnich: 76 puntos - 29 partidos jugados (diferencia de gol de +78) Borussia Dortmund: 64 puntos - 30 partidos jugados (diferencia de gol de +30) Stuttgart: 56 puntos - 29 partidos jugados (diferencia de gol de +22) RB Leipzig: 56 puntos - 29 partidos jugados (diferencia de gol de +20) Hoffenheim: 54 puntos - 30 partidos jugados (diferencia de gol de +15) Bayer Leverkusen: 52 puntos - 30 partidos jugados (diferencia de gol de +19) Eintracht Fráncfort: 42 puntos - 29 partidos jugados (diferencia de gol de 0) Friburgo: 40 puntos - 29 partidos jugados (diferencia de gol de -5) Augsburgo: 36 puntos - 30 partidos jugados (diferencia de gol de -16) Mainz: 33 puntos - 29 partidos jugados (diferencia de gol de -9) Union Berlin: 32 puntos - 30 partidos jugados (diferencia de gol de -18) Colonia: 31 puntos - 30 partidos jugados (diferencia de gol de -7) Hamburgo: 31 puntos - 30 partidos jugados (diferencia de gol de -15) Werder Bremen: 31 puntos - 30 partidos jugados (diferencia de gol de -8) Borussia Mönchengladbach: 30 puntos - 29 partidos jugados (diferencia de gol de -14) St. Pauli: 26 puntos - 30 partidos jugados (diferencia de gol de -25) Wolfsburgo: 24 puntos - 30 partidos jugados (diferencia de gol de -25) Heidenheim: 19 puntos - 29 partidos jugados (diferencia de gol de -32)