Colombia

Álvaro Uribe anunció que Paloma Valencia defenderá la Ley 100 para garantizar la entrega de medicamentos si llega a la Presidencia

El expresidente de la República afirmó que la candidata del Centro Democrático le dirá no al monopolio estatal de Gustavo Petro e Iván Cepeda

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Paloma Valencia rindió homenaje al expresidente Álvaro Uribe Vélez, que, según ella, fue su mentor y una figura clave en su carrera política - crédito Paloma Valencia/Facebook
Álvaro Uribe anunció que Paloma Valencia defenderá la ley 100 para garantizar la entrega de medicamentos - crédito Paloma Valencia/Facebook

El nombramiento del exalcalde Daniel Quintero como superintendente Nacional de Salud y la designación de Jorge Iván Ospina, exalcalde de Cali, como agente interventor de Nueva EPS intensificaron la crisis estructural que enfrenta el sistema de salud en Colombia, aumentando la incertidumbre institucional y los cuestionamientos dentro del propio aparato estatal.

Estas dos figuras asumen responsabilidad en un momento en el que persisten problemas graves en la prestación de servicios, el desbalance financiero de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y una atmósfera de descrédito prolongado.

Nueva EPS - crédito Nueva EPS
Nueva EPS tiene una multimillonaria deuda que preocupa a los gremios de la salud - crédito Nueva EPS

El caso de Nueva EPS es ilustrativo de la magnitud de la problemática. Con más de 11,5 millones de afiliados y cuentas por pagar superiores a $26 billones, la aseguradora más grande del país protagoniza los temores sobre el futuro de la atención en salud y la estabilidad financiera del sistema.

El propio organismo de control, la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud), advirtió a la Procuraduría General de la Nación que Ospina no cumple los requisitos mínimos exigidos para ejercer el cargo, mientras que ambos exalcaldes enfrentan investigaciones judiciales abiertas, lo que puso en entredicho la idoneidad y la legalidad de sus designaciones.

Ana María Vesga, presidenta de Acemi, el gremio que agrupa a las EPS del régimen contributivo, subraya que estas decisiones deben entenderse en el marco del deterioro acumulado del sistema de salud y no como hechos aislados. En diálogo con El Tiempo, Vesga enfatizó que la situación de Nueva EPS ha empeorado incluso bajo el modelo actual de intervención, lo que, a su juicio, revela una falla de fondo en el modelo elegido por las autoridades sanitarias.

El expresidente afirmó que la candidata del Centro Democrático le dirá no al monopolio estatal de Gustavo Petro e Iván Cepeda @AlvaroUribeVel/X
El expresidente afirmó que la candidata del Centro Democrático le dirá no al monopolio estatal de Gustavo Petro e Iván Cepeda @AlvaroUribeVel/X

Frente a las decisiones del Gobierno nacional y la preocupación de las aseguradoras, vía redes sociales, el expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez recalcó que si Paloma Valencia llega a la Presidencia de la República, una de sus principales apuestas será la protección de la Ley 100, que creó el Sistema de Seguridad Social Integral (SSSI), transformando la protección social al vincular entidades públicas y privadas para salud, pensiones y riesgos laborales.

De igual manera, el líder político del Centro Democrático sostuvo que la senadora trabajará con el fin de restablecer la alianza público-privada y normalizar la entrega de medicamentos en el territorio nacional.

“Paloma y la Salud La ley 100 atendía por igual a la más pobre y a la más rica, la única igualdad social de Colombia. Paloma está comprometida de corazón para normalizar el suministro de medicamentos en el inicio del Gbno; para tener el sistema mixto -muchos, estado, cooperativas, mutuales, particulares-; no el monopolio del estado de Petro-Cepeda; con solidaridad y correctivos a la ley 100, no destrucción (sic)”, expuso Uribe Vélez.

Los ejes centrales de las propuestas de Paloma Valencia

Álvaro Uribe Vélez y Paloma Valencia durante su visita al puente internacional de Rumichaca, en Ipiales, en medio de la campaña presidencial de 2026 - crédito Centro Democrático/X
Los pilares de la campaña de Paloma Valencia están relacionados con la salud, seguridad, hidrocarburos - crédito Centro Democrático/X

La candidata presidencial Paloma Valencia presentó sus ejes de gobierno durante una entrevista en Caracol Radio, donde precisó que, de llegar a la Casa de Nariño en las elecciones del 31 de mayo de 2026, sus prioridades serán mejorar la seguridad y la salud pública en Colombia.

“Lo más urgente que tenemos es que no extorsionen a la gente, que no la maten, que no dinamiten los pueblos, que no bloqueen las carreteras y que la gente no se nos muera porque no la están atendiendo”, subrayó.

Dentro de su plan en materia de seguridad, la aspirante del Centro Democrático propuso un aumento de $20 billones al presupuesto destinado a este sector, según afirmó en la emisión. Para financiar este incremento, Valencia anunció que implementará nuevas medidas administrativas en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) con el objetivo de obtener un “recaudo significativo en ese primer año” de gestión.

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