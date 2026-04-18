Gobierno alista decreto para fabricar carros eléctricos en Colombia: podría hacer que fueran más baratos

El decreto del Gobierno busca que empresas ensamblen carros eléctricos en Colombia con beneficios arancelarios y facilidades para importar maquinaria - crédito Presidencia de la República/Colprensa

El Gobierno nacional está preparando un decreto con el que busca impulsar la fabricación y ensamblaje de carros eléctricos en Colombia. La idea principal no es crear vehículos desde cero, sino facilitar que empresas instalen plantas en el país para armar estos carros con piezas importadas y, con el tiempo, incluir componentes hechos localmente.

Según un proyecto de decreto del Ministerio de Comercio , el objetivo es “promover el desarrollo de la industria nacional de movilidad eléctrica” mediante reglas especiales para importar, ensamblar y producir este tipo de vehículos.

En términos simples, el plan consiste en dar beneficios a empresas que quieran montar fábricas en Colombia. Estas compañías podrían traer maquinaria, equipos y partes con menos impuestos o incluso sin pagar aranceles en algunos casos, siempre que cumplan ciertas condiciones.

Uno de los puntos clave es que el decreto crea un sistema para facilitar la llegada de equipos necesarios para montar las plantas. El texto establece “importación con el cero por ciento (0%) de arancel para el componente técnico inicial”, lo que incluye maquinaria, herramientas y tecnología.

La propuesta permitiría importar vehículos eléctricos con arancel reducido mientras se instalan plantas de ensamblaje en el país- crédito Ministerio de Industria y Comercio

Además, durante los primeros años, las empresas autorizadas podrían importar carros eléctricos con un arancel reducido del 5%. El decreto fija un límite de hasta 20.000 unidades por año en 2026 y 2027.

La lógica detrás de esto es que, mientras se construyen las fábricas, las empresas puedan vender vehículos y recuperar parte de la inversión.

El modelo que propone el Gobierno es el de ensamblaje. Es decir, los carros llegarían desarmados o parcialmente armados desde otros países y se terminarían de ensamblar en Colombia. El documento menciona modalidades como CKD y SKD, que corresponden a vehículos importados en partes para ser armados localmente.

En el texto se explica que esto permitirá que “los componentes importados sean producidos, ensamblados, integrados y puestos en marcha en plantas ubicadas en Colombia”.

Con el tiempo, el decreto exige que las empresas vayan usando más componentes nacionales. Sin embargo, ese porcentaje es bajo en los primeros años: 2% en 2027, 4% en 2028, 6% en 2029 y 8% desde 2030.

El plan apunta a que parte de los carros eléctricos se armen en Colombia, en lugar de llegar completamente importados- crédito ViusalesIA

Otro requisito es que al menos el 70% de la mano de obra en estas plantas sea colombiana, lo que apunta a generar empleo local.

Para las empresas, el beneficio principal es que el Gobierno les reduce costos de entrada. Menos impuestos a equipos y facilidades aduaneras pueden hacer más barato montar una planta. También se prometen procesos más rápidos, como “procedimientos acelerados para la nacionalización” y trato prioritario en inspecciones.

La pregunta clave es si esto se traducirá en carros más baratos para los consumidores. En teoría, producir o ensamblar en el país podría reducir costos logísticos y algunos impuestos, lo que podría reflejarse en precios más bajos. Sin embargo, el decreto no garantiza directamente esa reducción.

Las empresas que entren al programa deberán cumplir metas de inversión, empleo local y uso progresivo de componentes nacionales - crédito VisualesIA

También hay condiciones estrictas. Las empresas deberán demostrar inversión, cumplir metas de producción y mantener sistemas de control sobre los equipos importados. El incumplimiento puede llevar a perder los beneficios.

El documento aclara que este programa está dirigido únicamente a proyectos industriales reales. No aplica para empresas que solo importen y vendan vehículos sin tener una planta en el país.

En el fondo, el decreto busca cambiar el papel de Colombia en este mercado. Actualmente, la mayoría de los carros eléctricos se importan completamente armados. Con este plan, el Gobierno intenta que al menos parte del proceso se haga dentro del país.

El texto también señala que estos proyectos son considerados estratégicos porque pueden generar empleo, atraer inversión y desarrollar tecnología. También plantea que se busca “facilitar la instalación, configuración industrial, calibración, validación técnica y puesta en marcha de plantas de manufactura avanzada”.

Aun así, el impacto dependerá de cuántas empresas decidan invertir y de si realmente se logra avanzar más allá del ensamblaje hacia una producción con mayor participación local.