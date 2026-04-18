Millonarios radicó queja formal ante la Comisión en contra del arbitraje de Andrés Rojas en el clásico ante Santa Fe

El "Embajador" presentó oficialmente queja ante la Comisión Arbitral por la no sanción de un penal a Falcao García en el clásico frente a Santa Fe.-crédito Lina Gasca/Colprensa

El 18 de abril de 2026, Millonarios presentó una queja formal ante la Comisión Arbitral tras el empate 1-1 frente a Independiente Santa Fe disputado el domingo 12 de abril de 2026 en el estadio Nemesio Camacho El Campín, argumentando la no sanción de una falta de tiro penal sobre Radamel Falcao García al minuto 82, que según el delantero, el árbitro Andrés Rojas reconoció verbalmente durante el partido.

Según el comunicado oficial difundido por el cuadro azul, la omisión del penal, provocado por una falta de Daniel Torres, habría tenido “consecuencias directas y determinadas en el desarrollo del partido”, al privar al club de una oportunidad clara de gol mediante un tiro penal.

El periodista de Win Sports dio a conocer lo ocurrido-crédito Millonarios FC-@alexisnoticias/X

La carta dirigida a la Comisión Arbitral, afirma que la jugada en cuestión representó una clara falta, dejando en evidencia las dudas que tiene el cuadro Azul después del arbitraje del bogotano Andrés Rojas.

Millonarios argumenta que Daniel Torres empujó por detrás a Falcao García cuando este ya había ganado la posición del balón, sin posibilidad de disputar la pelota.

El club señala que la acción cumple con los criterios de una falta sancionable con tiro penal están estipuladas según las Reglas 12 y 14 del reglamento IFAB 2025-2026, al tratarse de un empujón por detrás dentro del área penal.

La queja, explica Torres, actuó como último defensor, lo que agrava la infracción al impedir una clara oportunidad de gol para Falcao García (DOGSO, por sus siglas en inglés y que traduce la regla arbitral que sanciona con tarjeta roja directa al jugador que evita injustamente un gol casi seguro. Su aplicación se da por faltas como empujones o sujeciones, o manos intencionadas que impiden una ocasión clara de gol sin importar la zona del campo)

Millonarios sostuvo que la omisión arbitral tuvo consecuencias directas en el desarrollo y resultado del partido, al privar al equipo de una probable ocasión de gol.

Críticas al VAR y solicitud de revisión de las jugadas polémicas en el clásico

Millonarios presenta oficialmente queja ante la Comisión Arbitral por la no sanción de un penal a Falcao García en el clásico frente a Santa Fe-crédito Millonarios FC-@alexisnoticias/X

El comunicado también cuestiona el uso del VAR durante el encuentro. Los azules solicitaron que se revelen los audios y las imágenes utilizadas en la revisión de la jugada, y pidieron una revisión exhaustiva del procedimiento arbitral.

El club insiste en que el Protocolo VAR obliga a revisar de forma automática jugadas como la reclamada y advierte sobre la falta de transparencia e igualdad en la aplicación de los criterios arbitrales.

El informe también resalta la sanción de una falta previa de Samuel Martin, que resultó en amonestación para el jugador de Millonarios-crédito Millonarios FC-@alexisnoticias/X

Por último, Millonarios solicita implementar medidas para corregir estos errores y mejorar los procesos de revisión arbitral, con el fin de evitar futuras discrepancias.

La Comisión Arbitral deberá responder a la queja presentada, que detalla los hechos ocurridos durante el duelo ante Independiente Santa Fe-crédito Millonarios FC-@alexisnoticias/X

Durante el mismo clásico capitalino entre Millonarios e Independiente Santa Fe, el club azul también mostró su inconformidad con otra decisión arbitral relacionada con su jugador Samuel Martín.

Según el comunicado presentado ante la Comisión Arbitral, al minuto 89 del encuentro se sancionó una falta cometida por Martín, lo que derivó tanto en la detención del juego como en la amonestación del futbolista con tarjeta amarilla.

una regla arbitral en fútbol que sanciona con tarjeta roja directa al jugador que evita injustamente un gol casi seguro. Se aplica por faltas (empujones, sujeciones) o manos intencionadas que impiden una ocasión clara, sin importar la zona del campo-crédito Millonarios FC-@alexisnoticias/X

Millonarios destacó que la jugada de Samuel Martín fue muy similar a la acción previa entre Daniel Torres y Radamel Falcao García, en la que no se sancionó penal a favor del equipo embajador. El club considera que hubo una aplicación desigual de los criterios arbitrales por parte del juez Andrés Rojas, quien dirigió ambas jugadas bajo criterios distintos pese a tratarse de infracciones de naturaleza semejante.

Esta situación fue uno de los puntos centrales en la queja formal del equipo, que pidió claridad en los criterios aplicados y solicitó la revisión de los audios y videos del VAR, específicamente sobre ambos incidentes. Millonarios consideró grave la inconsistencia mostrada por el cuerpo arbitral en el uso del reglamento dentro de un mismo partido, afectando la percepción de justicia y equidad en la competición.

Convocados de Millonarios para el partido ante América: cuándo se juega

Con las ausencias de Diego Novoa y Leonardo Castro, este es el grupo de 20 jugadores que tendrá el argentino Fabián Bustos para el duelo en Cali ante América -crédito @MillosFCoficial/X

Mientras aguarda la respuesta oficial de la Comisión Arbitral, el equipo azul se concentra en su próximo compromiso, para el 19 de abril de 2026 a las 8:30 p. m. (hora de Colombia) frente a América de Cali en el estadio Pascual Guerrero, partido clave para sus aspiraciones de ingresar a los ocho primeros, dado que actualmente ocupa la décima posición con 22 puntos.

Dentro de las novedades del cuadro azul, no estarán el portero Diego Novoa ni el delantero Rodrigo Contreras. A continuación, esta es la lista de convocados:

Porteros

Guillermo de Amores

David Rodríguez

Defensores

Carlos Sarabia

Samuel Martín

Édgar Elizalde

Danovis Banguero

Sebastián Valencia

Andrés Llinás

Álex Moreno Paz

Volantes

Carlos Darwin Quintero

David Mackalister Silva

Rodrigo Ureña

Mateo García

Stiven Vega

Sebastián del Castillo

Álex Castro

Delanteros

Falcao García

Beckham Castro

Leonardo Castro

Julián Angulo