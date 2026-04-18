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Capturan en Colombia a presunto enlace entre el Tren de Aragua y las mafias europeas: era requerido por la justicia española

La investigación señala que el sujeto sería el responsable de facilitar el envío de estupefacientes desde América hasta Europa

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La captura se produjo en el municipio de Donmatías, Antioquia - crédito Policía Nacional de Colombia
La captura se produjo en el municipio de Donmatías, Antioquia - crédito Policía Nacional de Colombia

La Policía Nacional de Colombia anunció la detención de un hombre señalado como aliado de las organizaciones trasnacionales dedicadas al narcotráfico en el mundo.

Según el reporte entregado por el director general de la Policía Nacional, mayor general William Rincón, el sujeto fue detenido en zona rural del municipio de Donmatías, ubicado en el norte del departamento de Antioquia, en un operativo conjunto entre los uniformados de la institución colombiana y funcionarios de la Interpol.

El alto oficial destacó la labor de los policiales para dar con la ubicación y posterior detención de este sujeto que, de acuerdo con la investigación policial, era requerido por la Justicia de España, al ser socio cercano a la organización ilegal conocida como Clan de los Gallegos, facción del grupo trasnacional internacional Tren de Aragua y las mafias del continente europeo.

La captura fue confirmada por el director de la Policía de Colombia, general William Rincón - crédito @DirectorPolicía/X

“En Donmatías, Antioquia, nuestra Policía Nacional de Colombia e Interpol lograron la retención de un requerido por las autoridades de España. Al parecer este hombre fungía como puente logístico entre el ‘Clan de los Gallegos’ (facción del Tren de Aragua) y mafias europeas”, escribió el general Rincón en su cuenta de X.

Adicional a ello, el director de la Policía colombiana destacó que el hoy detenido cuenta con más de 5 años de trayectoria criminal. “Sería el responsable de facilitar el envío de estupefacientes conectando redes transnacionales con organizaciones locales”, agregó.

Por ahora, el hombre, cuya identidad se mantiene reservada, será llevado ante las autoridades competentes para su correspondiente judicialización, aunque no se descarta que sea extraditado a España para afrontar su situación judicial.

El general William Rincón sostuvo que el sujeto era requerido por la justicia de España - crédito @DirectorPolicía/X
El general William Rincón sostuvo que el sujeto era requerido por la justicia de España - crédito @DirectorPolicía/X

“Con nuestro trabajo, su rastro de impunidad termina gracias al uso efectivo de la cooperación internacional. Somos la Policía de los colombianos”, concluyó el alto oficial.

Cayó alias Fito, narcotraficante que era buscado en 200 países

La detención del enlace clave entre las organizaciones criminales de Latinoamérica y las mafias europeas, se suma a la captura de Adolfo León Ospina Giraldo, conocido como alias Fito, el narcotraficante colombo-mexicano perseguido por la Interpol en 196 países.

El operativo se efectuó el 16 de abril de 2026, cuando las autoridades sorprendieron a este sujeto circulando por las calles de Cali (sur occidente de Colombia).

“Esta captura representa un resultado contundente contra el crimen organizado transnacional. Alias Fito era un eslabón estratégico en la cadena logística del narcotráfico, responsable de coordinar rutas y garantizar el movimiento de ingentes cantidades de droga. Con este golpe, afectamos directamente las capacidades operativas de estas organizaciones criminales”, explicó Jair Alonso Parra Archila, director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional.

Las operaciones antidrogas internacionales permitieron la detención de Adolfo León Ospina Giraldo, señalado por coordinar voluminosos envíos de cocaína y consolidar rutas ilícitas en Centroamérica y México durante más de dos décadas - crédito Policía Nacional
Alias Fito, buscado por la Interpol en 196 países, era pieza clave para la logística del narcotráfico entre Colombia, Centroamérica y México - crédito Policía Nacional

Según la investigación, la organización liderada por Ospina Giraldo fue capaz de movilizar hasta 700 kilogramos de cocaína, haciendo uso de aeronaves ligeras y semisumergibles para evadir la detección de los organismos de seguridad internacional.

Los métodos de transporte empleaban rutas aéreas, marítimas y terrestres, con destino final en Centroamérica y México, lo que evidencia la sofisticación y adaptabilidad de la red frente a la presión de las agencias antidrogas latinoamericanas y estadounidenses.

Alias Fito era requerido por las autoridades judiciales de Estados Unidos por delitos de conspiración para fabricar y distribuir cocaína, y por coordinar el envío de cargamentos ilícitos a gran escala, señaló el general Guillermo Oswaldo Rincón Zambrano, director de la Policía Nacional de Colombia.

La detención de Adolfo León Ospina Giraldo, alias Fito, debilita la principal red colombo-mexicana de tráfico de cocaína en América Latina - crédito @DirectorPolicia/X

Además, el alto oficial recalcó que el hoy detenido mantenía alianzas con organizaciones criminales como la GAO Clan del Golfo y el Cártel de Sinaloa, consideradas —por su alcance y actividad— como las estructuras narcotraficantes más extensas de la región.

El expediente policial detalla que, entre 2009 y 2013, la participación de alias Fito tomó especial relevancia: organizó despachos aéreos de estupefacientes hacia Honduras, eludiendo controles fronterizos y expandiendo indirectamente el radio de acción de la organización a nuevos territorios.

La magnitud de la operación y el alcance transnacional de las alianzas bajo el mando de Ospina Giraldo convierten la captura en un acontecimiento de alto impacto para América Latina, que enfrenta así el desafío de prevenir la recomposición de los circuitos delictivos tras la caída de uno de sus principales articuladores.

Una rueda de prensa oficial ampliará detalles sobre los métodos y el seguimiento que permitieron ubicar al responsable de articular redes de tráfico y garantizar el flujo de sustancias ilícitas entre países - crédito @DirectorPolicía / X
Alias Fito mantenía alianzas estratégicas con el Clan del Golfo y el Cártel de Sinaloa, las organizaciones criminales más extensas de la región - crédito @DirectorPolicía / X

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