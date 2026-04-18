Joven de 27 años falleció mientras hacía cardio en un gimnasio de Bogotá: investigan causas de la muerte

Joven de 27 años falleció mientras se ejercitaba en una caminadora, en un gimnasio de la capital del país - crédito @ColombiaOscura/X

Un joven de aproximadamente 27 años murió tras sufrir una emergencia médica durante su rutina de ejercicio en una caminadora dentro de un gimnasio Fitness24seven, ubicado en el barrio Quinta Paredes de Bogotá.

El hecho generó alarma entre los asistentes y el personal del centro deportivo, que intentaron socorrer a la víctima antes de la llegada de los servicios de emergencia.

El video de la trágica muerte fue difundido en redes por la cuenta de la plataforma informativa Colombia Oscura. En las imágenes se evidencia al personal del establecimiento realizando maniobras de reanimación durante varios minutos en un intento por estabilizar al joven, mientras se solicitaba apoyo médico especializado.

Según el testimonio, tres ambulancias acudieron a las instalaciones del centro deportivo tras el reporte a los organismos de emergencia, pero el joven fue declarado muerto dentro del establecimiento.

Los hechos ocurrieron en la sede del gimnasio Fitness24Seven del barrio Quinta Camacho - crédito captura de pantalla Google Maps

Aunque la identidad del joven no ha sido revelado, en redes sociales personas cercanas indicaron que “se llamaba Camilo! Era nuestro amigo y hoy lamentamos su muerte!! Se murió por la negligencia del gimnasio que ni siquiera sabían practicar las maniobras!!! (sic)”, escribió un usuario, en redes sociales.

Las autoridades y unidades de criminalística, además de levantar el cuerpo, iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las causas del fallecimiento.

Según las primeras hipótesis, se evalúa la posibilidad de que un paro cardíaco fulminante haya causado el deceso, aunque los resultados oficiales de la necropsia aún no se han divulgado.

El fallecimiento está generando debate en las redes sociales. Internautas comentan y cuestionan si los decesos en los centros de entrenamiento físico obedecen a falencias en los procedimientos deportivos, la supervisión de los instructores, o a la necesidad de protocolos estrictos de seguridad y atención médica en los gimnasios de la ciudad, así como la posible ausencia de personal capacitado.

Otros criticaron el uso de suplementos por parte de los deportistas, así como la falta de chequeos médicos para medir las condiciones físicas para realizar ejercicios de alta exigencia.

Comentarios de los usuarios en redes sociales tras la muerte del joven de 27 - crédito captura de pantalla @ColombiaOscura/Instagram

“Q sigan tomando bebidas o polvos para el rendimiento... así terminaran (sic)”; “Lo que he visto es que en los gimnasios no hay control, tú llevas un celular con una rutina supuestamente personal pero no te hacen revisión por un médico antes de que te la coloquen, muchos pueden tener problemas cardiacos entre otros y se exigen demasiado en las rutinas”, escribieron algunos usuarios.

También se leyó: “Mucho monster y pre entreno”; “Déjame adivinar pre entreno + un energizante , porque por alguna razón piensan q eso no les va a pasar nada (sic)”; “Cualquiera que sea la razón o causa, eso no es asunto de nadie. Lo que si resulta importante analizar es qué tipo de medidas de atención tienen los gimnasios para este tipo de casos. Si están preparando a su personal para atender eficazmente este tipo de situaciones, cuentan con dispositivos para esto? Ahí el verdadero asunto”.

Fisicoculturista murió mientras entrenaba en sede de SmartFit, en Bogotá

En febrero de 2026 se conoció sobre la muerte de Juan Sebastián Anzola Quintero durante una rutina de ejercicio en el gimnasio Smart Fit, ubicado en el Centro Comercial Plaza Imperial de Bogotá. El hecho ocurrió el jueves 5 de febrero, cuando el deportista sufrió una emergencia médica repentina mientras entrenaba.

De acuerdo con el comunicado emitido por Smart Fit, “el señor Juan Sebastián Anzola Quintero, se encontraba entrenando y presentó de manera súbita un paro cardiorespiratorio, situación a la que nuestro equipo de brigadistas certificados respondió de manera inmediata y se procedió a prestar los primeros auxilios que el protocolo indica para estos casos, con maniobras de reanimación y haciendo uso del desfibrilador externo automático (DEA)”.

falleció tras desplomarse mientras entrenaba en reconocido gimnasio - crédito @sebaspowerfit/Instagram

Desde la cadena de gimnasios se detalló que, simultáneamente a la atención de primeros auxilios, “activamos nuestro protocolo de emergencia, donde el área protegida de la sede acudió al llamado”.

El fallecimiento se produjo antes de que fuera posible el traslado del deportista a un centro hospitalario. “Lamentablemente, la persona falleció antes del traslado. Desde Smart Fit Colombia lamentamos profundamente el fallecimiento del señor Anzola y brindamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, seres queridos y amigos”, concluyó el comunicado difundido por la compañía.