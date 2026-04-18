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Estos son los cortes de la luz del sábado 18 de abril en Santander

Conoce con antelación los cortes de luz que se van a realizar en tu localidad

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ESSA suspende el suministro de energía eléctrica en la zona para realizar trabajos de mantenimiento y garantizar un buen servicio a sus clientes (Jovani Pérez/Infobae)
ESSA suspende el suministro de energía eléctrica en la zona para realizar trabajos de mantenimiento y garantizar un buen servicio a sus clientes (Jovani Pérez/Infobae)

La Electrificadora de Santander (ESSA) anunció la lista de cortes al servicio eléctrico que realizará este sábado 18 de abril a lo largo del departamento.

Las afectaciones al servicio eléctrico programadas por ESSA tienen como objetivo hacer trabajos de mantenimiento de forma segura para sus empleados y mejorar el servicio a los clientes.

El ente explicó que las razones de los trabajos constantes en la zona es por la modernización de la infraestructura eléctrica en la región, estas acciones son necesarias para brindar un mejor servicio.

ESSA recomendó a sus usuarios desconectar sus electrodomésticos para evitar que se dañen, así como no programar trabajos que requieran energía eléctrica, puesto que en cualquier momento el servicio podría suspenderse.

Para que no te tome por sorpresa, te compartimos la ubicación de los trabajos, las zonas y sectores donde se verá afectado el servicio eléctrico, así como la duración de los cortes.

Los cortes del servicio eléctrico hoy

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Cruz Roja Colombiana, Hospital Psiquiátrico San Camilo, Instituto de Medicina Legal, Cárcel Modelo y Cementerio Universal. Barrios Garcia Rovira, Chorreras De Don Juan, Villas De Romero, Urbanización Los Bucaros, Campo Hermoso conjunto residencial Portales de Navarra, Alfonso López y algunos sectores del Centro y La Joya.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Urbanización Asdeflor.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 10:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): carrera 44 148 Santana.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 10:30 - 12:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Málaga.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Cantalta.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Lebríja.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Cruces, Conchal, Tambor, Montevideo, Miralindo, Vanegas, Golconda y Tambo Quemado.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Yarima.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Cerrito.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Tuli.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Puente Nacional.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Petaqueros y Culebrilla.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Urbanización Los Corales.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Algunos sectores de la urbanización El Danubio.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Páramo.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Laguna.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Sabana De Torres.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Villa Eva.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Chava Sector Club Naútico.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Gobernación de Santander, Alcaldía municipal de Bucaramanga, Consejo De Bucaramanga, Palacio De Justicia, Imprenta Departamental, Parque Garcia Rovira, barrio García Rovira, en algunos tramos de las carreras 9, 10, 11, 12 y 13 con calles 34, 35, 37, 41, 42, 43 y 44.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Puente Nacional.

Sector(es): Vereda Petaqueros y Culebrilla.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Nueva Granada.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Cruz Roja Colombiana, Hospital Psiquiátrico San Camilo, Instituto de Medicina Legal, Cárcel Modelo y Cementerio Universal. Barrios Garcia Rovira, Chorreras De Don Juan, Villas De Romero, Urbanización Los Bucaros, Campo Hermoso conjunto residencial Portales de Navarra, Alfonso López y algunos sectores del Centro y La Joya.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Landázuri.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La India.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 10:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Málaga.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Guasimo y Barzal.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Zapatoca.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Santa Rosa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Málaga.

Sector(es): Urbanización Naranjitos.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Si quieres ahorrar luz lo más recomendable es utilizar focos LED en lugar de los convencionales. (Pixabay)
Si quieres ahorrar luz lo más recomendable es utilizar focos LED en lugar de los convencionales. (Pixabay)

Cómo pagar tu factura de luz

ESSA cuenta con una gran lista de métodos de pagos para estar al día las cuotas del servicio eléctrico.

Entre las opcipones está desde la aplicación móvil de APP ESSA, también mediante Kioscos, a través de tarjeta de débito en los bancos Bancolombia o Colpatria, así como por pago electrónico, en las Apuestas La Perla, por Efecty, en Almacenes Éxito y diversos bancos.

El pago de la factura en línea no tiene ningún costo adicional para los clientes y para hacer dicho proceso es necesario que tengas a la mano el número de cuenta, misma que aparece en el documento emitido por la empresa.

En caso de que no tengas tu factura a la mano es importante conservar el número que te identifica como cliente del servicio, mismo que se te pedirá en la aplicación o sitio web de ESSA antes de realizar tu pago.

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