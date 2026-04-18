Colombia

Piden medidas más duras contra colados en TransMilenio que saltan el torniquete: “Delincuentes”

El concejal Juan David Quintero denunció continuas evasiones del pasaje por el uso de torniquetes sin rejas del suelo al techo en puntos como el Portal del 20 de Julio

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El concejal Juan David Quintero denunció el caso y pidió a las autoridades endurecer las medidas contra los colados - crédito @JD_Quinteror/X

El concejal bogotano Juan David Quintero denunció en sus redes sociales la instalación de una nueva entrada de torniquetes en el Portal 20 de Julio, en el sur de Bogotá, que facilita el acceso irregular de usuarios al sistema de transporte.

Según su publicación, los torniquetes, que no alcanzan el piso a techo, permiten que personas evadan el pago del pasaje sin mayores dificultades.

Quintero advirtió que la situación ha generado satisfacción entre los ciudadanos que se aprovechan de la circunstancia e ingresan al portal sin pagar y calificó como urgente la necesidad de orden y sanciones más severas en la ciudad.

El concejal dejó en evidencia a varios pasajeros que se aprovecharon del torniquete para entrar de manera irregular a la infraestructura - crédito captura de pantalla @JD_Quinteror/X
El concejal dejó en evidencia a varios pasajeros que se aprovecharon del torniquete para entrar de manera irregular a la infraestructura - crédito captura de pantalla @JD_Quinteror/X

El concejal mostró un video como prueba de su denuncia y enfatizó que, para garantizar el funcionamiento adecuado del sistema y la convivencia, es imprescindible aplicar medidas más estrictas, incluso si resultan impopulares para algunos sectores.

¿Que nivel de Ciudad Gótica es el portal 20 de julio? Acaban de colocar una nueva entrada de torniquetes sin piso a techo y los delincuentes colados FELICES porque ya tienen donde meterse sin pagar el pasaje. Descarados! Se necesita orden y sanciones mucho más duras en Bogotá para que funcione. Así a muchos no les guste…(sic)“, escribió el cabildante.

Los usuarios de las redes sociales criticaron duramente el concejal y, en algunos casos, defendieron a los ciudadanos que ingresaron de manera irregular, y demeritaron la denuncia en comparación con la crisis de inseguridad que se vive en la capital.

“Concejal, entiendo que colarse sea una conducta reprochable. No hay justificación. Pero llamarlos ‘delincuentes’ no ayuda en nada y los pone al mismo nivel de conductas delictivas muy graves, como el homicidio de Freddy Santiago, por ejemplo”; “Dios como les pagamos sueldos a estos estupidos concejales!! Como esta semana casi no hubo ni muertos, ni atracos, ni balaceras… Pueden preocuparse por las columnas y los torniquetes de TM (sic)“; ”Es más delincuente el conc ejal que tiene fetiches con el cemento y los torniquetes y no ejerce su obligación de control político ante la crisis tan absurda de inseguridad en la que estamos !Miran con desdén como están matando y robando en cada esquina, en cada estación, cínico!

Juan David Quintero Rubio
El concejal Juan David Quintero Rubio es uno de los mayores críticos de los colados de Transmilenio - crédito Concejo de Bogotá

El costo de los colados en la capital

La evasión en TransMilenio alcanzó niveles críticos durante el segundo semestre de 2025 y dejó un déficit significativo en las finanzas del sistema de transporte público de Bogotá. Según datos oficiales de la empresa, la evasión llegó al 13% anual y subió al 15,19% en los últimos seis meses del año.

Cifras reveladas por el concejal Samir Abisambra indican que la evasión en el componente troncal del Sitp también generó una afectación económica de $265.048 millones de pesos.

Este monto equivale a recursos que podrían destinarse a fortalecer la seguridad en la ciudad, rubro que sigue siendo prioritario para los bogotanos. Debido al hueco financiero ocasionado por los colados, el Distrito debe suplir la diferencia con recursos de su propio presupuesto, restando fondos para otras inversiones sociales. El problema, de acuerdo con Abisambra, es estructural y requiere “decisiones firmes”.

Mujeres coladas en Transmilenio frente a un funcionario de seguridad - crédito @GusAdolfoOrtiz / X
Mujeres coladas en Transmilenio frente a un funcionario de seguridad - crédito @GusAdolfoOrtiz / X

El concejal sostuvo a inicios de 2026 que el sistema necesita controles inteligentes, equipos territoriales permanentes en estaciones críticas y el uso de analítica de datos para identificar los puntos y horarios de mayor evasión. Actualmente, el ingreso irregular se observa a diario en numerosas estaciones, muchas de las cuales carecen de puertas o presentan controles débiles, lo que facilita la entrada de usuarios sin pagar.

El impacto no solo es financiero sino también cultural. Los ciudadanos que cumplen con el pago del pasaje asumen una carga que debería distribuirse entre todos los usuarios. Además, la evasión genera malestar y desincentiva el cumplimiento de las normas.

Con la entrada en operación del Metro de Bogotá en el horizonte, voces como la de Abisambra advierten que es urgente implementar una estrategia de cultura ciudadana que combine pedagogía y recompensas para quienes pagan su pasaje de manera regular. El objetivo es evitar que el fenómeno de los colados se traslade al nuevo sistema de transporte.

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