Gobierno Petro aprobó la publicación del informe de la ONU sobre cultivos ilícitos en Colombia: el último reporte fue hace dos años

Gobierno Petro aprobó la publicación del informe de la ONU sobre cultivos ilícitos en Colombia - crédito EFE/Reuters

Colombia publicará en junio de 2026 el informe oficial sobre su producción de cocaína tras acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El país mayor productor y exportador de cocaína a nivel mundial –tendrá una cifra consensuada y oficial sobre la cantidad de estupefaciente que fabrica, luego de que la administración de Gustavo Petro alcanzara un acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito (ONUDC) para la publicación del informe del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci).

Esta decisión llega tras años de controversia en torno a la metodología de medición y el impacto de los datos en la política antidrogas nacional e internacional, según informó La FM.

La consecuencia inmediata del acuerdo es la reanudación de la publicación del informe anual, que se concretará en junio de 2026. Durante la revisión de metodología realizada entre el 13 y el 17 de abril de 2025, equipos técnicos del Gobierno colombiano y la Onudc establecieron nueva bases para la estimación del potencial de producción de cocaína, tras una serie de tensiones que se intensificaron desde la salida a la luz de los reportes de 2023, donde la cifra oficial superó las 2.600 toneladas, lo que representó un incremento del 53% en la primera parte del mandato de Petro.

La decisión llega tras años de controversia en torno a la metodología de medición y el impacto de los datos en la política antidrogas nacional e internacional - crédito Federico Ríos/NYT

El desacuerdo entre el Estado colombiano y la ONUDC escaló luego de que en 2025, el Gobierno de Estados Unidos, bajo la presidencia de Donald Trump, “descertificara” a Colombia en materia de lucha contra el narcotráfico e incluyera a Gustavo Petro en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac). En respuesta, Petro puso en cuestión los cálculos de cocaína potencial, argumentando que no reflejaban adecuadamente los esfuerzos y progresos del país en la problemática.

Cómo funciona el informe de la ONU sobre cultivos ilícitos

Es importante aclarar que la ONUDC lleva desde 1999 monitoreando los cultivos de coca en Colombia. Su sistema primero determina las hectáreas sembradas y, a partir de allí, estima la cantidad de cocaína que puede producirse. Sin embargo, en octubre de 2025, la ONU reconoció limitaciones en el esquema vigente, tras más de dos décadas de aplicación, y propuso añadir un nuevo indicador: la “cocaína disponible”.

Esta nueva variable se enfoca en la cantidad de droga que realmente llega al mercado tras las incautaciones y el desplazamiento por flujos internacionales, fundamentándose en datos de cosechas, inventarios y usos potenciales.

El nuevo acuerdo prevé no solo la actualización del informe Simci con metodologías revisadas, sino la inclusión de indicadores que permitan reflejar el número real de droga que alcanza el mercado - crédito Colprensa

Las discusiones sobre el método de cálculo surgieron desde 2007, cuando la Onudc implementó la medición de productividad local y su extrapolación nacional. El Gobierno colombiano sostiene que en 2023, la referencia principal fue la región del Pacífico—concentración máxima de hectáreas sembradas—lo que habría “inflado” la cifra nacional de producción de cocaína. Por ejemplo, en 2015 la zona utilizada fue Catatumbo; ese año, la ONU reportó un crecimiento potencial del 46%, alcanzando poco más de mil toneladas. El mecanismo incluye la rotación anual de las áreas analizadas, lo que introduce variaciones significativas.

El último Informe Mundial sobre las Drogas de la Onudc, divulgado en 2025 sin el respaldo del Gobierno nacional y basado en datos de 2023, calcula que la producción global de cocaína ascendió a 3.708 toneladas, con Colombia concentrando el 67% de los cultivos de coca y manteniendo el incremento del 53% en la producción del alcaloide. La superficie total de plantaciones y la productividad en el país no han mostrado señales claras de reducción, conforme a la información del mismo medio.

El informe busca explicar las variables sobre el aumento o descenso de cultivos de coca en los próximos años - Crédito Federico Ríos/NYT

El nuevo acuerdo prevé no solo la actualización del informe Simci con metodologías revisadas, sino la inclusión de indicadores que permitan reflejar el número real de droga que alcanza el mercado, intentando así dar respuesta a las críticas y limitaciones evidenciadas durante más de veinte años de seguimiento.