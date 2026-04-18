Daniel Noboa, presidente de Ecuador, acusó a Petro del conflicto entre Ecuador y Colombia y su intento de defender el crimen organizado

ARCHIVO - El presidente colombiano Gustavo Petro, a la derecha, y el presidente ecuatoriano Daniel Noboa - crédito AP

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, rechazó las acusaciones de Gustavo Petro, presidente de Colombia, en las que lo responsabilizó de favorecer a organizaciones criminales en la frontera binacional. Noboa afirmó que, por el contrario, el Gobierno colombiano ha facilitado acciones que benefician a individuos buscados por la justicia, lo que profundiza la tensión diplomática entre ambos países.

En sus declaraciones entregadas a Semana, Noboa aseguró que parte del conflicto deriva de recientes decisiones de las autoridades colombianas:

“Él dice que los criminales, los delincuentes y los que siembran coca lo hacen, básicamente, por necesidad. Él y su Gobierno les han entregado documentos oficiales colombianos a los ecuatorianos más buscados para que puedan tener libertad en otros países. Así que yo creo que el que está que baila merengue con la mafia es él, no nosotros“, señaló el mandatario ecuatoriano al responder de forma directa sobre la acusación de entregar la frontera a la mafia.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, rechazó las acusaciones de Gustavo Petro, presidente de Colombia, en las que lo responsabilizó de favorecer a organizaciones criminales en la frontera binacional - crédito Ernesto Guzmán Jr./EFE

Para el mandatario, esta conducta debilita los esfuerzos de su administración frente al narcotráfico y al crimen organizado: “Nosotros venimos luchando contra la mafia y me ha tratado de matar la mafia a mí varias veces en estos años que llevamos de conflicto armado interno y esta guerra contra el narcotráfico y la delincuencia organizada”.

El presidente ecuatoriano Daniel Noboa respondió a las críticas del mandatario colombiano Gustavo Petro, acusando a su par de facilitar libertades y documentos oficiales a delincuentes requeridos por la justicia de Ecuador. Noboa sostuvo que tales decisiones han repercutido en la seguridad, la industria y el empleo, tanto en Colombia como en Ecuador, agudizando la tensión bilateral.

Noboa cuestiona el efecto de la Paz Total colombiana sobre la seguridad

El puente internacional de Rumichaca es visto el último día antes de que entren en vigor los nuevos aranceles anunciados por el presidente ecuatoriano Daniel Noboa y el presidente colombiano Gustavo Petro - crédito Karen Toro/Reuters

Consultado sobre la política de Paz Total que ha caracterizado el gobierno de Petro y que implica el diálogo con organizaciones armadas, Noboa expresó su desacuerdo.

Defendió la necesidad de un enfoque inflexible frente al delito y advirtió sobre las consecuencias de políticas que, según él, otorgan impunidad: “No estoy de acuerdo con esa política de que lo único que hay que hacer para quitar un acto ilícito es quitarle la I. Un acto ilícito o un crimen que se comete afecta a otro ciudadano, afecta a otra persona, afecta a otra familia, afecta incluso el Estado de derecho”.

Noboa insistió en que, en los últimos años, el narcoterrorismo se ha amparado en discursos ideológicos para obtener beneficios indebidos: “Hay que ser duros contra la delincuencia y contra el narcoterrorismo que se ha refugiado en una retórica bien cargada de ideología y que buscan de alguna manera tener impunidad”, declaró el presidente de Ecuador. El mandatario puntualizó que esa visión ha contribuido a la extensión del conflicto y de la criminalidad en ambos lados de la frontera.

El presidente ecuatoriano Daniel Noboa respondió a las críticas del mandatario colombiano Gustavo Petro, acusando a su par de facilitar libertades y documentos oficiales a delincuentes requeridos por la justicia de Ecuador - crédito Andrea Puentes/Presidencia - @Presidencia_Ec/X

El presidente ecuatoriano señaló que la actual discusión sobre seguridad y fronteras tiene efectos tangibles en las economías locales: “Esta discusión entre naciones o tasa de seguridad, que a nosotros la necesitamos, afecta a la industria colombiana, afecta a la industria, especialmente en la zona de Cali, afecta al empleo colombiano”.

Noboa abogó por la cooperación bilateral como vía para resolver puntos de fricción, reclamando mayor voluntad política del Gobierno de Petro: “Existen sinergias entre los dos países que en una sentada, en una hora se puede resolver si no hay la voluntad de parte del gobierno de Petro de eso”.

El jefe del Ejecutivo ecuatoriano cuestionó la tendencia a derivar el debate hacia argumentos ideológicos: “Ahí se sale de lo práctico, se sale de lo pragmático y empieza a hablar de ideología. Es que somos antiprogresistas, es que somos nosotros de la ultraderecha. Ese es el discurso del siglo pasado”.

Para Daniel Noboa, la juventud de ambos países demanda soluciones concretas antes que confrontaciones ideológicas: “Ahora, los jóvenes colombianos, los jóvenes ecuatorianos quieren paz, quieren empleo, quieren vivir mejor, quieren servicios de calidad, quieren tener una vida digna y debemos de caminar hacia eso, no quedarse en discusiones del siglo pasado”.