Colombiana y su pareja fueron evacuados de Irán por “deterioro de las condiciones de seguridad”: llegaron a Turquía

La colombiana y su pareja extranjera salieron de Irán debido a la escalada de tensiones - crédito Cancillería

Debido a la escalada de tensiones en la República Islámica de Irán, una colombiana y su pareja extranjera fueron evacuados con las ayuda de la Embajada de Colombia en Turquía. En el país de Medio Oriente se han deteriorado las condiciones de seguridad debido a ataques provenientes de Estados Unidos e Israel.

Así las cosas, la sección consular coordinó la salida de la pareja para su traslado a territorio turco. "Este proceso incluyó el seguimiento permanente a la situación en terreno, la orientación oportuna y la articulación de acciones para garantizar su evacuación en condiciones seguras”, precisó el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.

Según explicó la Cancillería, el operativo hace parte de un plan de atención para connacionales y fue gestionado como una respuesta directa a la situación de inseguridad que se viven en el país. Además, indicó que este tipo de acciones son el resultado de instrucciones directas del presidente Gustavo Petro, que ha estado haciendo seguimiento constante a las situaciones que puedan representar un riesgo para los ciudadanos colombianos en el exterior.

La salida de la colombiana del territorio iraní fue gestionada por la sección consular - crédito Cancillería

“La Embajada de Colombia en Turquía reitera su compromiso con la protección y asistencia de los colombianos en el exterior, especialmente en situaciones que puedan comprometer su seguridad e integridad”, añadió la cartera en el comunicado.

En marzo de 2026, la Embajada de Colombia en Emiratos Árabes Unidos pidió a la ciudadanía tomar acciones para garantizar su seguridad. Esto, tras la muerte de un colombiano en medio de un bombardeo perpetrado por Irán en Dubái. Por medio de una comunicación oficial, informó que hay opciones de salida desde los Emiratos Árabes Unidos, así como desde Arabia Saudita y Omán, a través de vuelos comerciales y por tierra.

En ese sentido, enlistó varias recomendaciones para los connacionales que residen en los Emiratos Árabes Unidos, en caso de que consideren necesario dejar la región:

Verificar constantemente la información publicada por las aerolíneas , las agencias de viajes y las autoridades.

No ir hasta el aeropuerto a menos de que el vuelo que se tiene planeado esté confirmado.

Revisar requisitos de carácter migratorio y de movilidad, como el requerimiento de visados.

Tener a la mano suministros esenciales, como medicamentos, en caso de que no sea posible salir del país de manera inmediata.

Este es el comunicado de la Cancillería sobre la situación entre Estados Unidos y el régimen de Irán - crédito Cancillería/X

“Si, después de una evaluación personal, objetiva y voluntaria, usted considera que se sentiría más tranquilo saliendo temporalmente de la región, y siempre que dicho desplazamiento pueda realizarse sin comprometer su seguridad, su integridad ni la de su núcleo familiar, le sugerimos considerar las opciones disponibles”, precisó la embajada en el comunicado.

La situación en Irán: cese al fuego y escalada de tensiones

El 7 de abril de 2026, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, suspendió temporalmente los ataques a Irán, en aras de adelantar negociaciones. La decisión derivó en todo tipo de opiniones en el campo internacional, incluida Colombia.

El presidente Gustavo Petro celebró la determinación del jefe de Estado norteamericano, exponiendo su posición contra la guerra. “Me parece bien la última decisión del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Jamás ser humano puede extinguir, y ni siquiera hablar de acabar con una civilización humana", expresó.

Indicó, además, que la bandera de Estados Unidos invoca el respeto por la diversidad que, a su juicio, es la base de la humanidad. Por eso, instó también a Irán a contribuir a la construcción de la paz a través de diálogos diplomáticos.

En su perfil de X, el presidente Gustavo Petro expresó sus comentarios sobre decisión del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de suspender nuevos ataques a Irán - crédito @petrogustavo/X

“El presidente Donald Donald Trump cesa cualquier presión sobre Irán. Le solicito a la república de Irán y a su presidente aceptar reiniciar diálogo para la paz y poder cesar el conflicto armado en el medio oriente”, señaló el presidente colombiano.

Sin embargo, las tensiones persisten y Donald Trump amenazó con reactivar los bombardeos, tras la decisión de Irán de cerrar el estrecho de Ormuz.