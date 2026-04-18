Colombia

Colombiana y su pareja fueron evacuados de Irán por “deterioro de las condiciones de seguridad”: llegaron a Turquía

La Embajada de Colombia en Turquía acompañó el proceso de salida de ambas personas del territorio. El país de Medio Oriente se encuentra inmerso en un conflicto con Estados Unidos e Israel

Guardar
La colombiana y su pareja extranjera salieron de Irán debido a la escalada de tensiones - crédito Cancillería
La colombiana y su pareja extranjera salieron de Irán debido a la escalada de tensiones - crédito Cancillería

Debido a la escalada de tensiones en la República Islámica de Irán, una colombiana y su pareja extranjera fueron evacuados con las ayuda de la Embajada de Colombia en Turquía. En el país de Medio Oriente se han deteriorado las condiciones de seguridad debido a ataques provenientes de Estados Unidos e Israel.

Así las cosas, la sección consular coordinó la salida de la pareja para su traslado a territorio turco. "Este proceso incluyó el seguimiento permanente a la situación en terreno, la orientación oportuna y la articulación de acciones para garantizar su evacuación en condiciones seguras”, precisó el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.

Según explicó la Cancillería, el operativo hace parte de un plan de atención para connacionales y fue gestionado como una respuesta directa a la situación de inseguridad que se viven en el país. Además, indicó que este tipo de acciones son el resultado de instrucciones directas del presidente Gustavo Petro, que ha estado haciendo seguimiento constante a las situaciones que puedan representar un riesgo para los ciudadanos colombianos en el exterior.

La salida de la colombiana del territorio iraní fue gestionada por la sección consular - crédito Cancillería
La salida de la colombiana del territorio iraní fue gestionada por la sección consular - crédito Cancillería

La Embajada de Colombia en Turquía reitera su compromiso con la protección y asistencia de los colombianos en el exterior, especialmente en situaciones que puedan comprometer su seguridad e integridad”, añadió la cartera en el comunicado.

En marzo de 2026, la Embajada de Colombia en Emiratos Árabes Unidos pidió a la ciudadanía tomar acciones para garantizar su seguridad. Esto, tras la muerte de un colombiano en medio de un bombardeo perpetrado por Irán en Dubái. Por medio de una comunicación oficial, informó que hay opciones de salida desde los Emiratos Árabes Unidos, así como desde Arabia Saudita y Omán, a través de vuelos comerciales y por tierra.

En ese sentido, enlistó varias recomendaciones para los connacionales que residen en los Emiratos Árabes Unidos, en caso de que consideren necesario dejar la región:

  • Verificar constantemente la información publicada por las aerolíneas, las agencias de viajes y las autoridades.
  • No ir hasta el aeropuerto a menos de que el vuelo que se tiene planeado esté confirmado.
  • Revisar requisitos de carácter migratorio y de movilidad, como el requerimiento de visados.
  • Tener a la mano suministros esenciales, como medicamentos, en caso de que no sea posible salir del país de manera inmediata.
Este es el comunicado de la Cancillería sobre la situación entre Estados Unidos y el régimen de Irán - crédito Cancillería/X
Este es el comunicado de la Cancillería sobre la situación entre Estados Unidos y el régimen de Irán - crédito Cancillería/X

“Si, después de una evaluación personal, objetiva y voluntaria, usted considera que se sentiría más tranquilo saliendo temporalmente de la región, y siempre que dicho desplazamiento pueda realizarse sin comprometer su seguridad, su integridad ni la de su núcleo familiar, le sugerimos considerar las opciones disponibles”, precisó la embajada en el comunicado.

La situación en Irán: cese al fuego y escalada de tensiones

El 7 de abril de 2026, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, suspendió temporalmente los ataques a Irán, en aras de adelantar negociaciones. La decisión derivó en todo tipo de opiniones en el campo internacional, incluida Colombia.

El presidente Gustavo Petro celebró la determinación del jefe de Estado norteamericano, exponiendo su posición contra la guerra. “Me parece bien la última decisión del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Jamás ser humano puede extinguir, y ni siquiera hablar de acabar con una civilización humana", expresó.

Indicó, además, que la bandera de Estados Unidos invoca el respeto por la diversidad que, a su juicio, es la base de la humanidad. Por eso, instó también a Irán a contribuir a la construcción de la paz a través de diálogos diplomáticos.

Gustavo Petro y sus comentarios sobre decisión de Donald Trump
En su perfil de X, el presidente Gustavo Petro expresó sus comentarios sobre decisión del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de suspender nuevos ataques a Irán - crédito @petrogustavo/X

“El presidente Donald Donald Trump cesa cualquier presión sobre Irán. Le solicito a la república de Irán y a su presidente aceptar reiniciar diálogo para la paz y poder cesar el conflicto armado en el medio oriente”, señaló el presidente colombiano.

Sin embargo, las tensiones persisten y Donald Trump amenazó con reactivar los bombardeos, tras la decisión de Irán de cerrar el estrecho de Ormuz.

Temas Relacionados

Colombianos en IránEvacuaciones en IránGuerra en IránEstados UnidosColombia-Noticias

Más Noticias

Argentina vs. Colombia EN VIVO Liga de Naciones Femenina: siga el minuto a minuto del partido de la “Tricolor”

La “Tricolor” tendrá una exigente visita en Buenos Aires, buscando la victoria que le permita terminar como líder en la tabla de posiciones

Argentina vs. Colombia EN VIVO Liga de Naciones Femenina: siga el minuto a minuto del partido de la “Tricolor”

Claudia López y Leonardo Huerta presentan su plan de gobierno centrado en la lucha contra la corrupción y la polarización política

En diálogo con Infobae Colombia, la fórmula detalló su hoja de ruta, que prioriza la creación de una fiscalía antimafia, un tribunal de aforados, la recuperación del sistema de salud y el impulso de políticas de empleo, educación y acceso a la justicia para la ciudadanía

Claudia López y Leonardo Huerta presentan su plan de gobierno centrado en la lucha contra la corrupción y la polarización política

La llegada de los hipopótamos a Colombia desde la voz del fotógrafo de Pablo Escobar: “Nadie sabía lo peligrosos que eran”

En diálogo con Infobae Colombia, Édgar ‘El Chino’ Jiménez recordó cómo fue tomar el registro de los animales que el capo tenía en la Hacienda Nápoles

La llegada de los hipopótamos a Colombia desde la voz del fotógrafo de Pablo Escobar: “Nadie sabía lo peligrosos que eran”

Piden medidas más duras contra colados en TransMilenio que saltan el torniquete: “Delincuentes”

El concejal Juan David Quintero denunció continuas evasiones del pasaje por el uso de torniquetes sin rejas del suelo al techo en puntos como el Portal del 20 de Julio

Piden medidas más duras contra colados en TransMilenio que saltan el torniquete: “Delincuentes”

“Los hipopótamos son parte de nuestra vida”: en el Magdalena Medio, la comunidad rechaza decisión sobre la especie invasora

El Gobierno Petro anunció que 80 de los 200 animales africanos serán sacrificados para controlar la población y proteger el ecosistema

“Los hipopótamos son parte de nuestra vida”: en el Magdalena Medio, la comunidad rechaza decisión sobre la especie invasora
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Este es el terrorista que habría decretado un paro armado en La Guajira: el ministro de Defensa ofreció una recompensa de $500 millones

Este es el terrorista que habría decretado un paro armado en La Guajira: el ministro de Defensa ofreció una recompensa de $500 millones

Masacre en Maicao: cinco muertos tras ataque armado en medio de operativos contra la red de alias Naín

Identifican a las seis víctimas de la masacre en zona rural de Popayán: tres tenían pasado político

Explosivo fue detonado al paso de una patrulla de Policía en Cúcuta: habría un uniformado afectado

Militar que participó en ‘falsos positivos’ entregó a la JEP medalla que recibió cuando presentó a jóvenes como guerrilleros

ENTRETENIMIENTO

Karina García habló del estado actual de su relación con las “chicas Fuego” en ‘La casa de los famosos Colombia’

Karina García habló del estado actual de su relación con las “chicas Fuego” en ‘La casa de los famosos Colombia’

Alejandra Salguero confirmó su ruptura con Tebi Bernal tras su acercamiento con Alexa Torrex en ‘La casa de los famosos Colombia’

J Balvin pasó por un ancianato en Bucaramanga y puso a bailar a los residentes al ritmo de “Tonto”

‘Alerta’ se pronunció tras reportes de su estado de salud y una supuesta hospitalización

Shakira habló de los detalles ocultos y contó historias detrás del videoclip de “Algo Tú”: “Me quise inventar un carnaval diferente”

Deportes

Argentina vs. Colombia EN VIVO Liga de Naciones Femenina: siga el minuto a minuto del partido de la “Tricolor”

Argentina vs. Colombia EN VIVO Liga de Naciones Femenina: siga el minuto a minuto del partido de la “Tricolor”

Jhon Lucumí, el ejemplo a seguir de joven figura del Bologna: “Un defensa que no da tregua a los rivales”

Pablo Repetto sigue firme en Santa Fe, pero no por sus resultados: esta es la razón que sostiene al uruguayo

Ángelo Marsiglia dejó claro el objetivo de la selección Colombia femenina ante Argentina: “Queremos clasificar al mundial”

Sigue la polémica por denuncia de Kevin Viveros sobre Atlético Nacional: “Impactaron su tranquilidad, carrera y derechos”