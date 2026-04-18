Colombia

Esto se sabe sobre la muerte de un adolescente en un club de golf de Cartagena que desató disturbios en Punta Canoa

La tragedia reveló tensiones crecientes entre residentes y fuerzas de seguridad en la zona, sin respuestas institucionales claras hasta el momento

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Las autoridades siguen sin presentar un informe oficial respecto al altercado ocurrido cerca del campo de golf, mientras familiares y vecinos exigen el esclarecimiento de los hechos y la responsabilidad correspondiente - crédito Club Karibana/ sitio Web
Las autoridades siguen sin presentar un informe oficial respecto al altercado ocurrido cerca del campo de golf, mientras familiares y vecinos exigen el esclarecimiento de los hechos y la responsabilidad correspondiente - crédito Club Karibana/ sitio Web

La muerte de un adolescente en un altercado con un vigilante en un club de golf de Punta Canoa, Cartagena, ha causado profunda conmoción y reacciones de indignación en la comunidad.

El menor, identificado como Antoni González Alvear, falleció por herida de arma de fuego. Las autoridades aún no han presentado un informe oficial sobre lo sucedido.

Según el líder comunal Esnith Aguilar Núñez, relató a El Tiempo que “El muchacho estaba en un caño que bordea el campo de golf de Karibana buscando bolas con otros muchachos cuando el vigilante les disparó; el hermano menor se lanzó al agua, como pudo sacó el cuerpo, lo puso en la orilla del caño y corrió a avisar al pueblo".

El joven, presuntamente de 15 años, perdió la vida el 17 de abril de 2026 en el club de golf Karibana. Medios regionales mencionan que González tendría 17 años; sin embargo, al no tener informes oficiales, sigue siendo un dato en especulación.

(COLPRENSA). - CARTAGENA, CIUDAD AMURALLADA QUE MUESTRA SU BELLEZA EN LAS PANORAMICAS. Colprensa
La ausencia de información oficial mantiene la tensión después del tiroteo en el campo de golf, donde testigos aseguran que varios disparos impactaron al menor, alimentando el reclamo de justicia en la región - crédito Colprensa

La comunidad local afirma que el vigilante disparó contra un grupo de jóvenes que se encontraban en el lugar sin autorización, generando un altercado que terminó en tragedia. El incidente fue confirmado por líderes comunitarios y familiares del menor, quienes exigen justicia y transparencia en las investigaciones.

Pese a eso, ni las autoridades, ni el club de golf, ni la empresa de seguridad privada se han pronunciado frente a este hecho. No ha habido ningún comunicado al respecto.

El hecho ocurrió cerca de las 5:00 p. m. en el club, situado en el kilómetro 12 del anillo vial entre Manzanillo y Punta Canoa. Testigos, citados por El Universal, relataron que el grupo de adolescentes estaba cerca de un caño próximo al campo de golf, cuando el vigilante les habría llamado la atención por estar en una zona no autorizada. La situación se tornó hostil, entre discusiones y respuesta desafiante de algunos jóvenes, antes de que el vigilante accionara su arma de fuego.

Exigencias de justicia y testimonio comunitario en Punta Canoa

El fallecimiento de Antoni González Alvear desató una ola de indignación entre familiares y habitantes de Punta Canoa. Los vecinos y allegados, citados por Semana, reclamaron justicia y denunciaron un uso excesivo de la fuerza, pidiendo que el crimen no quede impune.

La población local reclama transparencia en las investigaciones después del suceso fatal ocurrido el 17 de abril, mientras organizaciones sociales reportan acciones improvisadas de protesta en la zona afectada - crédito captura de pantalla karibana club.com
La población local reclama transparencia en las investigaciones después del suceso fatal ocurrido el 17 de abril, mientras organizaciones sociales reportan acciones improvisadas de protesta en la zona afectada - crédito captura de pantalla karibana club.com

Entre los testimonios recogidos por los medios, destaca el de la líder comunitaria Esnith Aguilar Núñez, quien relató a El Tiempo que el hermano menor de la víctima saltó al agua para rescatar el cuerpo de Antoni. “El hermano menor se lanzó al agua, como pudo sacó el cuerpo, lo puso en la orilla del caño y corrió a avisar al pueblo”. A pesar de ser trasladado a una clínica, las heridas del menor fueron fatales.

Organizaciones y residentes locales sostienen que la víctima recibió más de un disparo, lo que ha generado creciente presión ciudadana para esclarecer las circunstancias del caso y delimitar responsabilidades.

Disturbios y respuesta de las autoridades tras la tragedia

Tras el incidente, la tensión aumentó en el área, resultando en disturbios y protestas.

Algunos miembros de la comunidad intentaron hacer justicia por su cuenta, lo que motivó la intervención de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (anterior Esmad) de la Policía.

La Procuraduría de Bogotá identificó al patrullero Álvaro José Guerra Ríos como responsable del disparo que causó la pérdida de un ojo a Sara Valentina Cárdenas - crédito Colprensa
La Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden intervino luego de que residentes intentaran protestar reclamando respuestas por la tragedia ocurrida en el campo de golf ubicado en el kilómetro 12 del anillo vial - crédito Colprensa

La falta de un pronunciamiento oficial por parte de la Policía Nacional hasta el momento incrementa la sensación de incertidumbre en la zona. Ambas fuentes subrayan que la población espera una pronta respuesta institucional que aclare lo ocurrido.

Sin embargo, sin el afán de culpabilizar al joven, hay versiones que afirman que, luego de que el vigilante del club les llamara la atención a Antoni González Alvear, su hermano menor y otros acompañantes, estos agredieron al trabajador lanzándole piedras, lo que, según esta versión, fue lo que inició la confrontación que terminaría con la muerte del menor.

La comunidad de Punta Canoa, golpeada por la pérdida de Antoni González Alvear.

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