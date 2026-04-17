Reservista de la Marina de EE.UU. acusado de asesinar a su pareja colombiana dijo a su familia que ella estaba presa, no desaparecida

Las autoridades localizaron restos humanos en el domicilio de la víctima después de que allegados reportaran indicios de manipulación y versiones inconsistentes sobre la desaparición de la mujer, según medios y fuentes oficiales - crédito X

El presunto feminicidio de la colombiana Lina María Guerra conmocionó a Virginia, Estados Unidos, cuando fue hallada muerta en un congelador en su vivienda tras una mentira premeditada de su pareja, David Varela.

Según informes obtenidos por El Tiempo el sospechoso afirmó que la víctima estaba en prisión, pero las autoridades descubrieron el cuerpo días después y rastrearon a Varela hasta Hong Kong, en donde fue localizado en una operación internacional.

La versión falsa de David Varela surgió después de la desaparición de la mujer.

Dijo a la familia de Lina María Guerra que ella había sido condenada por robo y estaba encarcelada, aportando incluso fotos alteradas y mensajes de supuesto dolor para sostener su historia.

La engañosa versión quedó al descubierto cuando la policía comprobó que no existían registros judiciales sobre la víctima y halló su cadáver oculto en el domicilio de la pareja, de acuerdo con El Tiempo.

La versión falsa de David Varela tras la desaparición de Lina María Guerra

Varela insistió en varias ocasiones en que Guerra se hallaba en prisión y que era imposible comunicarse con ella, versión que nunca convenció a los allegados, según El Tiempo. Incluso envió imágenes supuestamente obtenidas en una cárcel, y mensajes como: “No he dejado de llorar”, para reforzar el engaño.

Los familiares de la colombiana pensaban que ella estaba en prisión - crédito X

Sin embargo, la familia mantuvo dudas constantes porque Lina María Guerra tenía contacto frecuente con sus allegados y resultaba ilógico que no les notificara una detención.

Los indicios de manipulación y las versiones cruzadas intensificaron las sospechas y condujeron al inicio de la búsqueda policial.

Hallazgo del cuerpo en el congelador y primeras pesquisas

El 19 de febrero, la policía de Virginia acudió a una alerta de bienestar en la vivienda de la pareja en Norfolk. En el lugar, los agentes hallaron un congelador industrial que contenía el cuerpo de Lina María Guerra en avanzado estado de descomposición. La inspección forense inicial indicó signos claros de violencia y que llevaba varios días en ese sitio.

La denuncia de la familia ante las autoridades, junto al comportamiento de Varela, incrementó las sospechas. Un vecino citado por Infobae relató: “Observamos movimientos poco habituales en la casa antes de la llegada de la policía”.

Una fuente vinculada al caso aseguró a Wtkr que “el hallazgo fue posible gracias a la alerta de la comunidad y la rápida intervención policial”. Las autoridades estadounidenses y forenses continúan analizando pruebas recolectadas, como huellas, registros digitales y objetos personales encontrados en la vivienda.

El consulado de Colombia en Virginia fue notificado y hace acompaña a la familia.

Detención internacional de David Varela en Hong Kong

Tras el hallazgo, David Varela salió de Estados Unidos rumbo a Hong Kong. Las autoridades iniciaron una búsqueda internacional sustentada en registros migratorios. El 16 de abril, la colaboración policial internacional permitió la localización y captura de Varela en el territorio asiático, conforme a El Tiempo e Infobae.

El director de la Oficina Federal de Investigaciones Kash Patel anunció:

Los primeros informes señalan que la familia y vecinos de la víctima habían advertido episodios previos de control y agresión, lo que alertó a la policía y permitió iniciar una investigación por feminicidio - crédito Policía de Virginia, Estados Unidos

“El FBI anuncia la exitosa detención en el extranjero de David Varela, un reservista de la Marina de 38 años buscado por asesinato en primer grado en relación con la muerte de su esposa, Lina Guerra”, en palabras recogidas por el medio mencionado, citando al director de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), Kash Patel.

Patel destacó la cooperación del HSI y de socios internacionales para lograr una detención rápida y un proceso de extradición coordinado. El trámite de extradición solicitado por Estados Unidos continúa y puede demorarse debido a la complejidad jurídica entre ambas jurisdicciones, según Infobae.

El rastreo incluyó cámaras de seguridad, registros hoteleros y análisis de comunicaciones en Hong Kong, donde el seguimiento se mantiene entre autoridades estadounidenses y locales.

Antecedentes de violencia y testimonios familiares

La investigación expuso antecedentes de violencia en la relación. El Tiempo recogió testimonios de familiares de Lina María Guerra, quienes señalaron que ya habían notado conductas celosas y episodios violentos protagonizados por el presunto responsable.

Paola Ramírez, pariente de la víctima, describió a Varela como “celoso” y remarcó que la violencia no era un hecho reciente.

El entorno de la pareja experimentó tensión creciente y conflictos recientes, lo que inquietó a los allegados de la colombiana.

El impacto psicológico en la familia es profundo, mientras la policía de Virginia mantiene la investigación activa y resguarda los detalles del caso.

El cuerpo de la colombiana fue encontrado al interior de un refrigerador - crédito X

La mentira de David Varela consistió en fabricar una historia de encarcelamiento para ocultar la desaparición de Lina María Guerra. Los hechos salieron a la luz tras el hallazgo del cuerpo en un congelador y una investigación que permitió la detención del sospechoso en Hong Kong, quien enfrenta un proceso de extradición ante la justicia de Estados Unidos.

El entorno de Lina María Guerra procura entender cómo una figura percibida como tranquila y religiosa fue implicada en conductas tan graves, lo que ha causado consternación y dolor en su familia.