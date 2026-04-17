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Gobernador de Boyacá nombra al nuevo alcalde de Tunja, luego de que el Consejo de Estado ratificara la nulidad de la elección de Mikhail Krasnov

El Gobernador de Boyacá explicó además los siguientes procedimientos para cubrir la falta de alcalde titular y la elección definitiva

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Gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, y Mikhail Krasnov, alcalde saliente de Tunja - crédito Gobernación de Boyacá
Gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, y Mikhail Krasnov, alcalde saliente de Tunja - crédito Gobernación de Boyacá

La destitución de Mikhail Krasnov como alcalde de Tunja fue ejecutada el 16 de abril de 2026 por el gobernador de Boyacá Carlos Amaya, en cumplimiento de la sentencia emitida por el Tribunal Administrativo de Boyacá y ratificada por el Consejo de Estado.

Amaya designó de inmediato a Carlos Gabriel Hernández Carrillo como alcalde encargado, asegurando así la continuidad administrativa local.

El proceso se formalizó a través del Decreto 0308 del 16 de abril de 2026, el cual especifica que la sentencia declaró la nulidad del acto de elección de Krasnov el 27 de febrero de 2025, decisión confirmada en doble instancia el 5 de marzo de 2026.

El fallo quedó en firme y notificado oficialmente el 15 de abril de 2026 a las 5:00 p. m. Según el documento publicado, tal nulidad genera una falta absoluta en la alcaldía, lo que activa el mecanismo legal para la designación de un nuevo mandatario.

La destitución de Mikhail Krasnov como alcalde de Tunja fue ejecutada el 16 de abril de 2026 por el gobernador de Boyacá Carlos Amaya, en cumplimiento de la sentencia emitida por el Tribunal Administrativo de Boyacá y ratificada por el Consejo de Estado - crédito @CarlosAmayaR/X
La destitución de Mikhail Krasnov como alcalde de Tunja fue ejecutada el 16 de abril de 2026 por el gobernador de Boyacá Carlos Amaya, en cumplimiento de la sentencia emitida por el Tribunal Administrativo de Boyacá y ratificada por el Consejo de Estado - crédito @CarlosAmayaR/X

En sus declaraciones públicas, Amaya confirmó los pasos institucionales seguidos: “Tras haber sido notificado el día de ayer, damos cumplimiento al fallo del Tribunal Administrativo de Boyacá, ratificado por el Consejo de Estado, que declaró la nulidad de la elección de Mikhail Krasnov como alcalde de Tunja. En consecuencia, y para garantizar la continuidad institucional, designamos como alcalde encargado a Carlos Gabriel Hernández Carrillo, quien ya venía ejerciendo estas funciones en las últimas semanas”, publicó el mandatario departamental en su cuenta de X.

El Gobernador de Boyacá explicó además los siguientes procedimientos para cubrir la falta de alcalde titular y la elección definitiva: “Solicitaremos al partido La Fuerza de la Paz la presentación de la terna correspondiente, con el fin de proceder a la designación del alcalde encargado mientras las y los tunjanos eligen en las urnas a su nuevo mandatario”, señaló Amaya.

La solicitud deberá enviarse en el plazo estipulado por la ley, permitiendo al movimiento político proponer una terna de aspirantes, entre los cuales se elegirá el alcalde encargado hasta la celebración de nuevas elecciones.

Amaya designó de inmediato a Carlos Gabriel Hernández Carrillo como alcalde encargado, asegurando así la continuidad administrativa local - crédito @CarlosAmayaR/X
Amaya designó de inmediato a Carlos Gabriel Hernández Carrillo como alcalde encargado, asegurando así la continuidad administrativa local - crédito @CarlosAmayaR/X

Con respecto al calendario electoral, Amaya precisó: “En los próximos días, en coordinación con la Registraduría, se acordará y dará a conocer la fecha de la elección”. Así, el mandato interino de Hernández Carrillo se mantendrá hasta ese nombramiento, como dispone la normativa electoral y los protocolos administrativos tras la declaratoria de nulidad.

Sentencias, plazos y régimen transitorio: la institucionalidad ante la nulidad

El Decreto 0308, firmado por Carlos Andrés Amaya Rodríguez y la secretaria de Gobierno, confirma en detalle el contexto jurídico y administrativo de la decisión. Según el expediente, la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Boyacá bajo el radicado 15001-23-33-000-2023-00457-00 resolvió:

"Declarar la nulidad del acto de elección del señor Mikhail Krasnov como alcalde del municipio de Tunja, contenido en el formulario E-26 ALC de 3 de noviembre de 2024, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia“. La decisión judicial ordena, además, ”la cancelación de la credencial y la comunicación a la Organización Nacional Electoral y al señor gobernador de Boyacá“, conforme a la normativa vigente.

El Decreto 0308, firmado por Carlos Andrés Amaya Rodríguez y la secretaria de Gobierno, confirma en detalle el contexto jurídico y administrativo de la decisión - crédito @CarlosAmayaR/X
El Decreto 0308, firmado por Carlos Andrés Amaya Rodríguez y la secretaria de Gobierno, confirma en detalle el contexto jurídico y administrativo de la decisión - crédito @CarlosAmayaR/X

El documento reglamentario cita la Ley 136 de 1994 y el Código de Procedimiento Administrativo, donde se establece que una vez ejecutoriada la nulidad, el gobernador debe tomar las medidas necesarias para concretar la decisión judicial.

La actuación se inserta en la obligación de garantizar la continuidad del servicio público municipal y la observancia de la legalidad. Sobre el procedimiento frente al partido político, el decreto transcribe: "Si dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de la solicitud no presentaren la terna, el nominador designará a un ciudadano respetando el partido, movimiento o coalición que inscribió al candidato“.

Por otra parte, el gobernador Amaya indicó nuevas acciones de gobierno: “El próximo miércoles se realizará un Consejo de Gobierno bilateral para revisar los proyectos estratégicos de impacto para la ciudad“, una decisión orientada a asegurar la gobernabilidad mientras se resuelve la transición.

Carlos Gabriel Hernández Carrillo se desempeñaba como director del Departamento Administrativo de Planeación Territorial de Tunja y había asumido funciones como alcalde encargado en días previos. Su mandato interino continuará de forma temporal hasta que se defina el reemplazo en la terna o en las urnas según la ruta trazada por la ley.

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