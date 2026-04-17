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Accidente en la casa de Luis Alfonso dejó un herido: el cantante compartió el video registrado en las cámaras de seguridad

Un descuido en la casa de Luis Alfonso terminó con un trabajador herido y una grabación viral en redes sociales. El cantante compartió el momento en el que su colaborador tropezó y cayó, generando reacciones entre sus seguidores

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Accidente en la casa de Luis Alfonso: un miembro de su equipo sufrió una caída y el video se hizo viral - crédito @luisalfonso/ Instagram
Accidente en la casa de Luis Alfonso: un miembro de su equipo sufrió una caída y el video se hizo viral - crédito @luisalfonso/ Instagram

Durante la tarde del jueves 16 de abril, un incidente ocurrido en la residencia del cantante de música popular Luis Alfonso generó atención en redes sociales, luego de que el artista publicara en su cuenta oficial de Instagram un video que captó el momento exacto del suceso.

El registro mostró cómo un miembro del equipo de trabajo del intérprete sufrió una caída accidental dentro de la vivienda, resultando con lesiones en el rostro.

La grabación difundida por Luis Alfonso enseñó el instante en que el colaborador caminaba por la zona de juegos de la casa y tropezó con un perro que se encontraba acostado en el lugar. El impacto provocó que el hombre se golpeara la cara contra una estructura cercana, permaneciendo tendido en el suelo por algunos minutos mientras recibía la asistencia de otros presentes.

El cantante sorprendió a sus seguidores con el evento que se llevará a cabo en la capital del país - crédito Luis Alfonso / Instagram
Luis Alfonso compartió en Instagram el momento en que un miembro de su equipo sufrió una caída en su casa, generando preocupación y risas entre sus seguidores - crédito Luis Alfonso / Instagram

El propio cantante, reconocido por su trayectoria en la música popular, relató lo sucedido a través de sus historias, donde suma una amplia cantidad de seguidores. En el video se escucha la reacción de los testigos, quienes alternaron signos de preocupación con risas, luego de la caída inesperada del integrante del equipo. “Me está doliendo”, expresó el afectado mientras le aplicaban hielo en la zona inflamada, de acuerdo con el video compartido en la cuenta de Luis Alfonso.

En medio del dolor y la risa, mientras el hombre estaba tendido en el suelo, explicó: “Casi me mato, marica... Pisé un perro y cuando di el paso pisé el segundo, marica, me está doliendo mucho”, dijo mientras se ponía hielo en la frente donde le quedaron dos heridas.

La situación, que inicialmente generó alarma, fue tomada con humor tanto por el entorno del artista como por parte de la audiencia digital. Las imágenes mostraron cómo, pese al golpe, la persona lesionada permaneció consciente y bromeó sobre el accidente, mientras los presentes intentaban reducir la hinchazón del rostro.

Luis Alfonso publicó el video de un accidente doméstico que dejó a un miembro de su equipo con lesiones faciales - crédito @luisalfonso/ Instagram

Algunos comentarios de los seguidores del cantante en redes sociales manifestaron preocupación por la salud del trabajador, mientras que otros compartieron mensajes en tono distendido, como “el perrito todo sano y él lo pisa”, “cae en cámara lenta”, “soy Luis Alfonso, primero me río y después ayudo”.

Luis Alfonso se refirió al futuro de los músicos de Yeison Jiménez y a la decisión de permanecer como grupo

Luis Alfonso no solo ha sido noticia en los últimos días por el accidente doméstico ocurrido en su residencia, sino también por su rol dentro de la música popular y su cercanía con la comunidad artística tras la muerte de Yeison Jiménez. El futuro de los músicos que acompañaban a Jiménez, referente del género en Colombia, permanece en la agenda pública debido a la incertidumbre profesional que enfrentan luego del fallecimiento del artista.

Durante una entrevista en un pódcast, Luis Alfonso abordó este tema y explicó que la desaparición de Yeison Jiménez dejó en una situación compleja a quienes dependían laboralmente de su proyecto musical.

El cantante relató que, junto a otros colegas reconocidos como Jessi Uribe, Arelys Henao, Ciro Quiñonez y Pipe Bueno, se propuso ofrecer nuevas oportunidades laborales a los músicos que quedaron sin trabajo. La propuesta consistió en “adoptar” a los integrantes de la agrupación Jiménez y vincularlos a otros proyectos para evitar que quedaran desamparados tras la pérdida de su fuente principal de ingresos.

El cantante relató que, junto a otros exponentes del género, ofreció oportunidades laborales a los músicos que acompañaban a Jiménez tras su fallecimiento, aunque muchos decidieron esperar una alternativa colectiva - crédito Luis Alfonso/Instagram
El cantante relató que, junto a otros exponentes del género, ofreció oportunidades laborales a los músicos que acompañaban a Jiménez tras su fallecimiento, aunque muchos decidieron esperar una alternativa colectiva - crédito Luis Alfonso/Instagram

A pesar de estas iniciativas, no todos los músicos aceptaron sumarse a nuevas agrupaciones. Luis Alfonso reveló que varios de ellos prefieren mantenerse unidos y buscar la posibilidad de crear un proyecto conjunto. El intérprete subrayó que esta decisión es respetable y reiteró que las puertas siguen abiertas para quienes deseen aceptar una oferta en el futuro. El destino de estos músicos sigue siendo incierto, mientras el sector observa qué rumbo tomarán y si lograrán consolidar un nuevo proyecto dentro del entorno de la música popular colombiana.

La esposa de Luis Alfonso responde a los mensajes de fanáticas y llama a las mujeres a valorarse

Por otro lado, la vida personal de Luis Alfonso también ha estado expuesta en redes sociales debido a la popularidad del artista y al interés de sus seguidores. Luisa Fernanda Pulgarín, esposa del cantante, respondió en un live de TikTok a los mensajes y comentarios que recibe su esposo por parte de fanáticas.

La pareja se conoció antes de la fama del cantante
En un live de TikTok, la esposa de Luis Alfonso, Luisa Fernanda Pulgarín, abordó los mensajes de admiradoras del cantante - crédito @luisafdapv / Instagram

Pulgarín, quien administra las redes sociales de Luis Alfonso, afirmó que valora el cariño de las seguidoras, aunque reconoció que existen límites respecto al tipo de mensajes recibidos. Explicó que no siente inseguridad frente a las muestras de admiración, pero invitó a las mujeres a valorarse y a evitar buscar la atención de hombres comprometidos.

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