El candidato Santiago Botero sorprendió con particular acto de campaña: rifó $25 millones entre sus seguidores

El candidato del Movimiento ‘Romper el Sistema’ Santiago Botero inauguro su sede de campaña en Bogotá - crédito Suministrada

La noche del 16 de abril, el candidato presidencial, Santiago Botero, empresario conocido como el “hombre del balín”, sorprendió a los asistentes al inaugurar su sede de campaña en la avenida Caracas con Calle 45, en Bogotá, con un acto inusual: una rifa de $25 millones repartidos entre cinco participantes.

El evento, que reunió a seguidores y curiosos, sirvió como escenario para que el candidato presentara su plan de gobierno con vistas a las elecciones del 31 de mayo.

Según informó Caracol Radio, en medio de pancartas, volantes y consignas partidistas, Botero explicó que la entrega de $5 millones a cada ganador buscaba apoyar a pequeños emprendedores, alineando este gesto con una de sus principales propuestas económicas.

La noche del 16 de abril, el candidato presidencial, Santiago Botero, empresario conocido como el “hombre del balín”, sorprendió a los asistentes al inaugurar su sede de campaña en la avenida Caracas con Calle 45, en Bogotá, con un acto inusual: una rifa de $25 millones repartidos entre cinco participantes - crédito Santiago Botero

Durante la actividad, se distribuyeron folletos en los que se detallaba la posibilidad de recibir hasta $10 millones en el transcurso de la campaña. La condición era clara: quienes desearan obtener la suma debían planear “montar su negocio o hacerlo crecer”, según la información impresa, que también invitaba explícitamente a votar por Botero y a marcar su logo en la papeleta electoral.

La mecánica empleada por el candidato generó inquietudes entre algunos asistentes y observadores, quienes se preguntaron si este tipo de incentivos podría acarrear implicaciones jurídicas al estar directamente vinculados con la promoción política, así como lo describió el medio0d de comunicación anteriormente informado.

En medio de este acto, el candidato defendió la entrega del dinero como una acción en consonancia con su visión de impulsar el emprendimiento nacional, utilizando recursos y estrategias poco convencionales dentro de la campaña electoral.

Gabriel Becerra sobre campaña de Santiago Boteroy la entrega de dinero - crédito @BecerraGabo/X

La campaña política en Bogotá sumó tensión luego de que Gabriel Becerra, representante a la Cámara, cuestionó enérgicamente los métodos de su rival. En referencia a Santiago Botero, Becerra afirmó que lo realizado por Botero constituye “una forma en la que se intenta desplazar a la democracia” y no corresponde a una competencia electoral legítima.

El propio Becerra atribuyó a Botero acciones que, según él, combinan actos de intimidación y entrega de dinero: “Además de ofrecer bala, el otro candidato de la extrema derecha - Santiago Botero - ahora reparte dinero en actos públicos. Violencia y plata: esa es su ‘propuesta’”, sostuvo el representante en declaraciones públicas. La crítica no se limitó a un solo aspecto, ya que Becerra enfatizó: “No convencen: intimidan y compran. Ese es el nivel de la derecha: violencia, clientelismo y desprecio por la democracia. Y así pretenden gobernar”.

Las palabras del diputado subrayaron la preocupación de sectores opositores sobre la presencia de violencia y clientelismo en la actual contienda política de la capital colombiana.

Botero anunció que promoverá la pena de muerte para los corruptos

El candidato presidencial independiente, en sus declaraciones a Infobae Colombia, expresó los motivos por los cuales promovería la pena de muerte apenas llegue al poder; contrario a la administración de Gustavo Petro - crédito Infobae Colombia

La propuesta de implementar la pena de muerte para corruptos ha encendido el debate sobre la justicia en Colombia. El candidato sostiene que el país enfrenta una crisis estructural causada por la impunidad y la corrupción arraigada en el sector público.

En sus propias palabras, Botero fue contundente: “Permítame pena de muerte pa’ la corrupción y arreglamos este berenjenal”. Alegó que solo con una sanción máxima los funcionarios entenderían la gravedad de traicionar la confianza pública. “Todo se arregla”, remató sobre la eficacia de su propuesta.

Botero criticó la gestión del presidente Gustavo Petro, reconociendo avances en empoderar a sectores populares, pero aseguró que los resultados han sido decepcionantes. “Han demostrado que aquí se roban la plata en la salud, pero en vez de haber hecho algo bien, se la entregaron a otros ladrones peores”, lamentó, señalando una falla de fondo en la administración actual.

Según su diagnóstico, el sistema judicial está colapsado y la única forma viable de restaurar el orden institucional sería mediante medidas excepcionales. El empresario también cuestionó la falta de experiencia de Petro en el manejo de equipos y la imposibilidad de ejercer autoridad real.