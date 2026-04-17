Así era la operación de exalcalde colombiano que fue extraditado a Estados Unidos por liderar red de narcotráfico: usaba lanchas rapidas para transportar la droga

La labor investigativa señala a varios funcionarios y exfuncionarios involucrados en actividades logísticas y coordinación de cargamentos desde Norte de Santander hasta La Guajira con destino final en suelo estadounidense - crédito Alcaldía de Maicao

La captura y extradición de Kevin Simón López Barros, exalcalde encargado de Maicao, puso al descubierto la operación de una red de narcotráfico que conectaba rutas marítimas entre Colombia y Estados Unidos.

El operativo, desarrollado en agosto de 2024, evidenció la participación de figuras políticas locales en el tráfico de cocaína, de acuerdo con lo que reportó en su momento El Tiempo.

La detención y extradición de López Barros respondieron a una investigación que lo señala como cabecilla de una organización dedicada a coordinar el traslado y envío de cargamentos de cocaína desde Norte de Santander hasta La Guajira.

Según las autoridades internacionales, el destino final de la droga era Estados Unidos, utilizando rutas que cruzaban el Caribe, lo que motivó los cargos de concierto para delinquir y tráfico de drogas en la Corte Distrital de Estados Unidos.

Vínculos políticos y estructura de la red de narcotráfico

De acuerdo con la información recogida por El Tiempo, la estructura criminal funcionaba entre La Guajira y Norte de Santander, extendiendo sus actividades logísticas y de envío hacia el Caribe y suelo estadounidense.

López Barros ingresó a la administración municipal de Maicao con el respaldo de Cambio Radical y fue señalado por las autoridades como el coordinador principal de la red.

La información recopilada señala que la organización recurrió al respaldo logístico y financiero del grupo armado para operaciones de transporte y envío de droga hacia República Dominicana y Estados Unidos - crédito @FuerzaAereaCol / X

Junto a él, también fueron detenidos y extraditados Maduin José Quintero Pinzón, Julio César de la Rosa Jiménez, Daniel Alfonso De La Rosa Robles, Pedro Lucas Robles Iguarán y Luis Emilio Iguarán Mejía.

Cada uno tenía funciones específicas dentro del engranaje de la organización, según la investigación.

La Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) y la Fiscalía General de la Nación, en colaboración con la DEA, participaron en los operativos. Estos permitieron identificar el despliegue jerárquico y la distribución de tareas entre los integrantes de la red.

Operaciones, logística y nexos con el Eln

La investigación judicial citada por El Tiempo determinó que la red de narcotráfico desplegó sus actividades entre mayo de 2021 y mayo de 2022, focalizando su accionar en el envío de cocaína desde Colombia hacia República Dominicana y, posteriormente, a Estados Unidos.

Para ello, la organización utilizaba lanchas rápidas para atravesar el Caribe, modalidad documentada por las autoridades en distintas intercepciones.

Las interceptaciones telefónicas reconstruyeron detalles del modus operandi. Los implicados discutían la compra de motores potentes, la definición de tripulaciones y el fraccionamiento de cargamentos de hasta 500 kilogramos.

La colaboración se centró en municipios del Catatumbo, donde miembros de la red buscaban recursos y protección para facilitar el acopio y envío de cocaína a través de rutas marítimas - crédito Europa Press

Entre el 2 y el 18 de julio de 2021, coordinaron la salida de una embarcación que fue interceptada a unas 50 millas náuticas de la costa de La Guajira, incautándose 431 kilogramos de cocaína.

El expediente judicial revela el uso de un código interno: “la carreta” para referirse a embarcaciones, “la comida” para la droga y “los verdes” para dólares. Se documentó que la organización buscó respaldo logístico y financiero del Eln en el Catatumbo, especialmente en municipios como El Tarra, Tibú y Hacarí.

Destaca también la incautación de una embarcación abandonada en la costa dominicana con 248 kilogramos de cocaína, así como evidencias sobre acuerdos para transporte y pago adelantado.

Las comunicaciones de la red utilizaban apodos como “ancianos” o “los viejos” para identificar a las tripulaciones.

Cargos, incautaciones y proceso judicial

Las autoridades colombianas y estadounidenses decomisaron aproximadamente 1.379 kilogramos de cocaína en tres grandes operativos realizados entre julio de 2021 y abril de 2022. Los investigados enfrentan cargos ante la Corte Distrital de Estados Unidos para el Distrito Sur de la Florida.

Desde la Alcaldía de Maicao no se han pronunciado al respecto - crédito Alcaldía de Maicao / Redes Sociales

De acuerdo con el expediente, la red dividía funciones entre transporte, logística y procesamiento de la droga. El esquema integraba centros de producción en Colombia con rutas marítimas hacia el Caribe y coordinaba detalles de pago, ajustes logísticos y negociaciones tras cada incautación.

El proceso legal sigue su curso en la justicia estadounidense.