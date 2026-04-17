Colombia

Abelardo de la Espriella llegó en helicóptero a cumbre de gobernadores y le llovieron las críticas por los gastos de su campaña: “Autonomía financiera”

La llegada del candidato presidencial a un evento en Chía fue grabada y difundida, lo que provocó cuestionamientos públicos sobre la procedencia del dinero y la pertinencia de utilizar transporte aéreo en el actual contexto electoral

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Abelardo de la Espriella con barba, traje, gorra de tigre y pin de Colombia, gesticula con ambas manos frente a un fondo con un tigre y la bandera
La campaña de De la Espriella asegura que todos los gastos, incluidos los vuelos en helicóptero, se financian exclusivamente con patrimonio personal del candidato - crédito Luisa González

El arribo en helicóptero del candidato presidencial Abelardo de la Espriella a la reciente Cumbre de Gobernadores celebrada en la Universidad de La Sabana, cerca de Bogotá, generó una oleada de críticas y debates en el contexto electoral.

La imagen de De la Espriella descendiendo en el campus de Chía fue captada por varios asistentes y suscitó preguntas sobre el uso de este tipo de transporte en campañas políticas. Las periodistas Camila Zuluaga y Lina Sandoval—Blu Radio—abordaron el tema durante un conversatorio en el evento, cuestionando la pertinencia y el origen de los recursos utilizados por la campaña para contratar un helicóptero.

El Movimiento Defensores de la Patria, que respalda la aspiración presidencial de De la Espriella, respondió a las críticas y defendió tanto la legalidad de la decisión como el manejo de los fondos de campaña. En un comunicado difundido por El Heraldo, la campaña de De la Espriella subrayó que toda su operación electoral se ha basado en la “absoluta transparencia y autonomía financiera”.

La decisión de utilizar helicóptero se justifica por motivos de seguridad ante las amenazas que enfrenta el candidato en el actual proceso electoral - crédito Abelardo De La Espriella/X
La decisión de utilizar helicóptero se justifica por motivos de seguridad ante las amenazas que enfrenta el candidato en el actual proceso electoral - crédito Abelardo De La Espriella/X

Según la declaración, el candidato ha financiado con recursos propios tanto la recolección de firmas como el funcionamiento general de su campaña presidencial, sin haber recibido donaciones de terceros ni aportes externos. El movimiento detalló que todos los gastos —incluido el desplazamiento en helicóptero— se cubren con el patrimonio personal de Abelardo de la Espriella.

Además, la campaña cuenta con una única cuenta bancaria y una sola fuente de ingresos, bajo la supervisión de una auditoría internacional independiente que verifica el cumplimiento de los topes y normas exigidas por la legislación electoral.

Respecto al uso del helicóptero, la respuesta oficial indicó que la decisión responde a motivos de seguridad. El comunicado precisó que De la Espriella enfrenta altos niveles de amenaza en el actual proceso electoral, mientras su esquema de protección estatal es uno de los más modestos entre los candidatos. Por esta razón, la movilidad aérea se presenta como una herramienta para salvaguardar su integridad, sin exceder los límites legales ni incurrir en lujos innecesarios.

En entrevista con Infobae Colombia, Abelardo de la Espriella propuso reducir la influencia política en el Banco de la República en medio de la crisis institucional- crédito Infobae Colombia
El Movimiento Defensores de la Patria defiende la legalidad y la transparencia en el manejo de los fondos de la campaña presidencial de De la Espriella - crédito Infobae Colombia

El cuestionamiento sobre el uso de este medio cobra mayor relevancia debido a que De la Espriella se ha presentado como un candidato independiente y outsider que no recibe donaciones de grandes grupos económicos, afirmando que financia su proyecto con recursos propios.

El Movimiento Defensores de la Patria advirtió que Colombia atraviesa un momento sensible en materia de seguridad política, con antecedentes recientes de violencia contra candidatos y líderes sociales. En ese sentido, llamaron la atención sobre la importancia de priorizar la vida y la integridad de los aspirantes en la contienda, más allá de las polémicas sobre los mecanismos de transporte.

Críticas cruzadas y debate sobre el discurso de austeridad

El episodio también expuso contradicciones dentro del propio equipo de campaña. Durante su paso por Huila, el candidato a la vicepresidencia José Manuel Restrepo —fórmula de De la Espriella y exministro de Hacienda— declaró ante medios que “no va a montar en helicóptero”, en una aparente crítica al uso de aeronaves por parte de la actual vicepresidenta Francia Márquez. Restrepo, quien ha defendido un modelo de ajuste fiscal y reducción del Estado, intentó diferenciarse de su rival sosteniendo que su campaña sería más austera.

El anuncio prioriza la experiencia técnica y la trayectoria de gestión pública de José Manuel Restrepo sobre pactos partidistas en la fórmula presidencial del candidato Abelardo de la Espriella - crédito Abelardo de la Espriella
Contradicciones emergen en la campaña cuando el vicepresidente José Manuel Restrepo critica el uso de aeronaves pese a que De la Espriella emplea transporte privado - crédito Abelardo de la Espriella

Sin embargo, sectores que respaldan al Gobierno y analistas como el periodista Daniel Coronell señalaron la contradicción en el discurso opositor: Restrepo critica el uso de helicópteros oficiales por parte de la vicepresidenta, pero su propio candidato presidencial se traslada en aeronaves privadas.

Coronell consideró que la promesa de Restrepo es más una postura retórica que una propuesta coherente, y criticó que la indignación de la oposición solo se active cuando el transporte aéreo es utilizado por funcionarios ajenos a las élites tradicionales.

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