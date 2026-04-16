Colombia

Roy Barreras aclaró rumores sobre su candidatura presidencial: “La última campaña de mi vida”

En un video difundido en X, el exsenador recalcó que su compromiso es evitar la división en Colombia y que su aspiración actual marcará el final de su trayectoria electoral

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Roy Barreras afirmó que la ‘paz total’ del Gobierno colombiano ha fracasado por facilitar el accionar de grupos ilegales - crédito Colprensa
Roy Barreras confirmó que esta será su última campaña electoral - crédito Colprensa

El exsenador y candidato presidencial Roy Barreras despejó las dudas sobre su continuidad en la contienda electoral, tras afirmar en un video publicado en la red social X que esta será la última vez que se presentará como candidato a un cargo público en Colombia.

La declaración surgió luego de que circularan rumores acerca de una posible renuncia a su postulación actual, lo que generó diversas interpretaciones en el escenario político nacional.

De acuerdo con el propio Barreras, el anuncio apunta a tranquilizar a quienes especulaban sobre su retiro inmediato. “Se ha generado hoy cierto rumor a propósito de mis declaraciones de que esta será mi última campaña política electoral. Y es así, pero no estoy renunciando a mi candidatura actual”, expresó el exsenador.

El excongresista enfatizó que la decisión corresponde exclusivamente a su futuro político y no implica abandonar el proceso electoral en curso.

Roy Barreras anunció que esta será su última campaña política - crédito @RoyBarreras/X
Roy Barreras anunció que esta será su última campaña política - crédito @RoyBarreras/X

En el mismo video, Barreras explicó las razones que lo llevaron a tomar esta determinación. Indicó que su compromiso principal consiste en “intentar evitar la división, la fractura nacional, intentar que el próximo gobierno sea un gobierno que genere confianza y no miedo”. Además, subrayó la importancia de promover la unidad en el país y lograr que la administración entrante inspire tranquilidad en la población.

El expresidente del Senado señaló que la fecha límite para su candidatura es el 21 de junio, mientras que el 31 de mayo será un momento clave, ya que los ciudadanos decidirán el rumbo de su aspiración.

“Si tenemos éxito, esta candidatura irá hasta el 21 de junio. El 31 de mayo, los colombianos decidirán nuestra suerte en esta última candidatura”, afirmó Barreras.

El video difundido en X generó reacciones en diferentes sectores políticos y abrió espacio para debates sobre el futuro del senador y el impacto de su retiro definitivo de la vida electoral.

Barreras remarcó que la nación necesita un liderazgo que promueva confianza y cohesión, asegurando: “Colombia merece confianza y unidad. Yo lo sé hacer y siento la obligación de ayudar a que así sea para bien de Colombia”.

Roy Barreras promete unidad y confianza en su despedida de las campañas políticas - crédito @RoyBarreras/X

Roy Barreras anunció su retiro de la política si no gana la Presidencia

A poco más de un mes para las elecciones presidenciales en Colombia, los candidatos intensifican sus acciones para captar votantes y definir el rumbo del país tras el mandato de Gustavo Petro.

En ese contexto, Roy Barreras, aspirante presidencial y ganador de la consulta del Frente por la Vida, confirmó que esta será su última participación en una contienda electoral.

Durante una entrevista con La FM, Barreras repasó su trayectoria y anticipó el cierre de un ciclo. “Duré 17 años en el Congreso y a mí me gustó el debate siempre. De esos 17 años estuve 15 en el mismo sitio, en el Partido de la U, acompañando a Juan Manuel Santos. Me distancié de ese aparato para poder apoyar a Petro y no me arrepiento”, comentó el candidato.

Barreras agregó que, tras cerca de dos décadas en el ámbito público, “probablemente ha terminado un ciclo de mi vida política”.

Roy Barreras confirmó que esta será su última campaña y llamó a votar masivamente - crédito Sergio Acero/Reuters
Roy Barreras confirmó que esta será su última campaña y llamó a votar masivamente - crédito Sergio Acero/Reuters

El aspirante expresó inquietud por la situación social del país y la posibilidad de un escenario marcado por la confrontación.

Lo que sí puedo asegurarle hoy es que esta campaña presidencial es mi última campaña político-electoral, que así la he previsto siempre. Hay vida más allá de la política, pero primero está la responsabilidad de evitar la fractura del país”, subrayó.

Barreras adelantó que, una vez concluida la campaña, planea enfocarse en su faceta como escritor. “El 29 de abril, en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, estaré presentando mi segunda novela, que es fruto de mi trabajo en la maestría de Literatura Creativa”, anunció.

Finalmente, invitó a la ciudadanía a votar de manera masiva en los comicios del 31 de mayo. “Voten masivamente por el que quieran, pero voten masivamente para que el resultado sea poderoso, legítimo, democrático y no haya un cierre de campaña en la segunda vuelta muy apretado”, concluyó.

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