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Detonan granada de fragmentación en vivienda de Valle del Lili, Cali: no hubo heridos

Las autoridades acordonaron el sector y aplicaron protocolos de manejo de explosivos tras la verificación del artefacto, mientras avanzan las investigaciones para establecer su origen y posibles responsables

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Imagen de archivo de una granada de fragmentación. (Crédito: Colprensa)
Artefacto explosivo fue identificado por las autoridades en una vivienda del sector y neutralizado por personal especializado. - Crédito: Colprensa (referencia)

En la noche del miércoles 16 de abril de 2026, autoridades confirmaron a El Tiempo la presencia de una granada de fragmentación en una vivienda ubicada en la carrera 94 con calle 42, en el sector de Valle del Lili, en Cali.

De acuerdo con información oficial, inicialmente se reportó la existencia de un objeto sospechoso, lo que motivó la activación de los protocolos de seguridad por parte de la Policía Metropolitana de Cali. Tras la verificación, se estableció que se trataba de un artefacto explosivo.

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En el lugar hicieron presencia unidades policiales y autoridades de tránsito, quienes procedieron a asegurar el perímetro mientras se adelantaban las labores de inspección.

Una vez confirmado el tipo de artefacto, personal especializado ejecutó una detonación controlada, procedimiento utilizado para neutralizar explosivos en condiciones seguras.

Según informó la Personería de Cali, la zona fue acordonada de manera preventiva para reducir cualquier riesgo para la comunidad.

“En el sector de Valle del Lili (carrera 94 con calle 42), autoridades de tránsito y Policía acordonaron la zona ante la presencia de un objeto sospechoso, que fue intervenido mediante detonación controlada, evitando mayores riesgos”, señaló la entidad.

El procedimiento se realizó sin incidentes. No se reportaron personas heridas ni afectaciones a bienes materiales, de acuerdo con el balance entregado por las autoridades.

La Personería de Cali rechazó el hecho y confirmó la intervención mediante detonación controlada sin personas afectadas. - crédito @personeriacali/X
La Personería de Cali rechazó el hecho y confirmó la intervención mediante detonación controlada sin personas afectadas. - crédito @personeriacali/X

Pronunciamiento de la Personería

Tras lo ocurrido, la Personería de Cali emitió un comunicado en el que rechazó este tipo de situaciones y reiteró su función como garante de los derechos ciudadanos.

“La Personería de Cali repudia con contundencia todo hecho violento que ponga en riesgo la vida y la tranquilidad de la ciudadanía, y reafirma su misión como garante de los derechos humanos”, indicó el organismo.

Asimismo, la entidad señaló que continuará haciendo seguimiento al caso y acompañando las acciones institucionales orientadas a la protección de la comunidad.

Acciones institucionales y verificación del área

El operativo incluyó la participación de diferentes dependencias distritales, con el fin de asegurar la zona y facilitar la intervención técnica del artefacto.

Las autoridades reiteraron que la detección oportuna del explosivo permitió aplicar los protocolos establecidos, lo que evitó consecuencias mayores en una zona residencial con tránsito de peatones y vehículos.

Autoridades delimitaron el área para permitir el procedimiento técnico y garantizar la seguridad en el sector. - crédito Raúl Arboleda/AFP (referencia)
Autoridades delimitaron el área para permitir el procedimiento técnico y garantizar la seguridad en el sector. - crédito Raúl Arboleda/AFP (referencia)

Investigación en curso

La Policía Metropolitana de Cali confirmó que el caso quedó en manos de las autoridades competentes, que adelantan las investigaciones para determinar las circunstancias en las que el artefacto fue dejado en la vivienda, así como posibles responsables.

Hasta el momento no se han entregado detalles adicionales sobre hipótesis o líneas de investigación.

Intento de hurto en el mismo sector

Horas antes del hallazgo del explosivo, en el mismo sector de Valle del Lili, se registró un intento de hurto que fue difundido a través de redes sociales.

Según El País, un grupo de aproximadamente cuatro personas habría intentado cometer un robo en medio del tráfico vehicular, cuando varios automotores se encontraban detenidos en un semáforo.

De acuerdo con los registros en video, uno de los individuos se acercó a un vehículo e intentó ingresar por una de las ventanas traseras que se encontraba abierta, mientras intimidaba a los ocupantes con un arma de fuego. Posteriormente, los implicados intentaron abrir la puerta del conductor y romper el vidrio, sin lograr su objetivo.

El hecho no dejó personas lesionadas y no se concretó el hurto.

Así fue que intentaron robar a conocida presentadora de televisión en el norte de Bogotá - crédito Álvaro Tavera/Colprensa
Intento de hurto por parte de presuntos motoladrones es materia de investigación - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

Medidas y canales de denuncia

Tras este episodio, la Secretaría de Seguridad y Justicia de Cali anunció medidas orientadas a fortalecer la respuesta frente a este tipo de delitos.

Entre ellas, se estableció una recompensa de hasta 5 millones de pesos por información que permita la identificación y captura de los responsables de hechos delictivos en la ciudad.

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