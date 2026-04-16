Colombia

Banco de la República justifica alza de tasas de interés por inflación, déficit fiscal y expectativas económicas

El gerente Leonardo Villar pidió al Gobierno del presidente Gustavo Petro moderar el lenguaje y frenar los cuestionamientos a la entidad, al advertir que estas críticas pueden afectar la confianza en la economía y deteriorar la percepción internacional del país

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El gerente del Banco de la República defendió que el aumento de tasas busca evitar el deterioro del poder adquisitivo de los colombianos. - crédito REUTERS/Luisa González
El gerente del Banco de la República defendió que el aumento de tasas busca evitar el deterioro del poder adquisitivo de los colombianos. - crédito REUTERS/Luisa González

El gerente general del Banco de la República, Leonardo Villar, asistió este miércoles 15 de abril a un debate de control político en la Comisión Cuarta de la Cámara de Representantes, en el que explicó la política de tasas de interés del Emisor, recientemente cuestionada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

La intervención se produjo en medio de las críticas por el reciente aumento de 100 puntos básicos, decisión tomada por mayoría en la junta directiva del Banco de la República. Este ajuste generó reacciones en el Ejecutivo, incluyendo el distanciamiento del ministro de Hacienda, Germán Ávila, de las sesiones del Emisor.

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Defensa de la decisión sobre tasas de interés

Durante su intervención, Villar defendió la medida adoptada por el Banco de la República y aseguró que responde a la necesidad de proteger el poder adquisitivo de los colombianos.

“Estamos tomando una decisión responsable para evitar que siga deteriorando el poder adquisitivo del dinero de los colombianos”, afirmó.

El gerente del Emisor rechazó los señalamientos provenientes del Gobierno y aseguró que las decisiones de la entidad no están orientadas a favorecer a un sector específico de la economía.

“No estamos cometiendo un genocidio ni haciendo las barbaridades de las cuales nos acusó de manera inaudita el presidente de la República”, señaló.

Asimismo, indicó que las críticas han superado lo esperado en el marco del debate económico. “Los ataques han superado todo lo que hubiera imaginado”, agregó Villar.

El Banco señaló que el aumento del 23 % en el salario mínimo para 2026 influyó en el alza de las expectativas de inflación. - crédito REUTERS/John Vizcaíno
El Banco señaló que el aumento del 23 % en el salario mínimo para 2026 influyó en el alza de las expectativas de inflación. - crédito REUTERS/John Vizcaíno

Explicación del modelo de inflación objetivo

Durante su intervención, Villar explicó el funcionamiento del modelo de inflación objetivo, aplicado por el Banco de la República desde hace 25 años.

Señaló que este esquema busca establecer una meta de inflación y ajustar la política monetaria para cumplirla, con el fin de garantizar estabilidad de precios.

Indicó que este modelo no es exclusivo de Colombia y se aplica en economías como Inglaterra, Estados Unidos, Japón, Brasil y Uruguay.

Según explicó, este enfoque permite una política monetaria contracíclica, ajustando las tasas de interés según el comportamiento de la economía.

“Cuando hay excesos de demanda en la economía, se suben las tasas de interés; es decir, se aprieta un poco la rienda. Pero cuando la demanda es baja, se puede relajar la política”, puntualizó.

Contexto de inflación y decisiones recientes

El gerente del Emisor recordó que esta estrategia fue utilizada durante la reactivación económica posterior a la pandemia. Sin embargo, posteriormente la inflación alcanzó niveles de 13,34% en 2023, lo que llevó a incrementar las tasas hasta 13,25%.

Villar señaló que las decisiones de política monetaria tienen efectos que se observan en un periodo de entre 9 y 12 meses, por lo que los ajustes buscan anticiparse a la evolución de los precios.

“Es mucho más agradable bajar la tasa de interés que subirla, porque tiene más apoyo de la gente al ver el beneficio”, explicó.

Factores que influyen en las tasas de interés

El gerente del Banco de la República indicó que los recientes incrementos de tasas responden a varios factores económicos.

En primer lugar, mencionó la pérdida de credibilidad de la política fiscal, derivada de un déficit elevado. “Se esperaba que el déficit primario del Gobierno fuera cercano a cero, pero terminó en 3,5% del PIB”, indicó, lo que ha aumentado las exigencias de rentabilidad por parte de los inversionistas.

También señaló el crecimiento de la demanda por encima de la producción nacional. Explicó que la demanda interna creció hasta 5% en el tercer trimestre de 2025, superando la capacidad productiva del país y aumentando la necesidad de importaciones.

Un tercer elemento señalado fue el aumento del 23% del salario mínimo para 2026, que calificó como “muy fuerte y sorpresivo”. Según detalló, este incremento implicó un alza real de cerca del 28% en el salario por hora.

De acuerdo con Villar, este incremento impactó las expectativas de inflación, que pasaron del 4,7% al 6,7% tras el ajuste. Además, precisó que las expectativas ya habían venido aumentando, al pasar de 3,3% para 2025 a 4,7%, y posteriormente al 6,7% para 2026.

El Banco de la República advierte sobre incremento de billetes falsos en Colombia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae - Midjourney
Según el Emisor, la inflación alcanzó el 13,34 % en 2023, lo que obligó a aplicar medidas más restrictivas en la política monetaria. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae - Midjourney

Cifras del ajuste en tasas

Villar también precisó que la tasa de intervención pasó del 9,25% al 11,25% como parte de este proceso de ajuste. Asimismo, indicó que los títulos de deuda pública a cinco años incrementaron su rendimiento del 9% al 12,8%, reflejando mayores costos de financiamiento tanto para el Gobierno como para el sector privado.

“Es muy doloroso haber tenido que tomar esta decisión, pero es necesaria para evitar que la inflación siga deteriorando el poder adquisitivo de los colombianos”, subrayó.

Inflación y postura del Banco de la República

Villar explicó que el Banco de la República no busca impedir de manera absoluta variaciones en la inflación, sino evitar que se consoliden niveles elevados que generen mayores costos económicos.

Indicó que una política excesivamente restrictiva podría generar una recesión, por lo que la estrategia actual se basa en ajustes graduales.

En ese sentido, enfatizó que el incremento de tasas hace parte de un proceso progresivo cuyo objetivo es llevar la inflación de regreso a la meta sin afectar de forma significativa el empleo ni la actividad productiva.

El objetivo, señaló, es evitar que la inflación mantenga una tendencia creciente que continúe afectando el poder adquisitivo de los ciudadanos.

Leonardo Villar, gerente general del Banco de la República, le pidiío al Gobierno de Gustavo Petro que baje el lenguaje y se reduzcan las hostilidades contra ellos ante la campaña de descrédito que hay - crédito Congreso de la República

Llamado a moderar el lenguaje institucional

El gerente del Banco de la República solicitó al Gobierno Nacional moderar el lenguaje en la relación con la entidad. “Quiero pedir al Gobierno Nacional bajar los ánimos y el lenguaje con el cual se está manejando la relación con el Banco de la República”, expresó.

Villar advirtió que un deterioro en la relación institucional puede afectar la percepción internacional del país y la confianza en su política económica. “Le conviene al país frenar la campaña abierta de descrédito que está adelantando el Gobierno; no perjudica al Banco, sino al país”, afirmó.

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