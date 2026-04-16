Colombia

Suspenden recolección de basuras en Popayán tras quema de camión recolector: relleno sanitario también cierra

El ataque, atribuido a grupos armados ilegales, no dejó personas heridas, pero obligó a detener operaciones por falta de garantías de seguridad. Urbaser advierte sobre riesgos sanitarios y pide medidas urgentes para restablecer el servicio

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El vehículo fue interceptado en zona rural y posteriormente incinerado por hombres armados. - crédito Suministrada/El País
El vehículo fue interceptado en zona rural y posteriormente incinerado por hombres armados. - crédito Suministrada/El País

De acuerdo con El País, la recolección de residuos sólidos en Popayán fue suspendida de manera temporal luego de que un camión compactador fuera incinerado presuntamente por un grupo armado ilegal en zona rural del municipio. La situación también llevó al cierre preventivo del relleno sanitario Los Picachos, afectando la disposición final de desechos en la capital del Cauca y en otros municipios de la región.

De acuerdo con la información entregada por la empresa operadora del servicio Urbaser y conocida por el medio, el ataque se registró el miércoles 15 de abril cuando un camión recolector se dirigía al relleno sanitario ubicado en la vereda La Yunga.

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Según el reporte, personas armadas interceptaron el vehículo, obligaron a descender a sus ocupantes y posteriormente le prendieron fuego.

Autoridades locales señalaron que otros vehículos también habrían sido interceptados, aunque algunos conductores lograron retirarse del lugar. En el caso del automotor afectado, la tripulación permaneció retenida durante el incidente antes de la incineración del camión.

“Sujetos armados interceptaron varios de estos vehículos, pero algunos conductores alcanzaron a huir, mientras que los estaban en el camión afectado si quedaron en ese retén, de ahí que los bajaron y después le prendieron candela”, indicaron funcionarios de la Secretaría de Gobierno Municipal según el medio ya mencionado.

El hecho ocurrió en la vereda La Yunga, donde se han reportado problemas de orden público y hombres armados. - crédito AP/Fernando Vergara
El hecho ocurrió en la vereda La Yunga, donde se han reportado problemas de orden público y hombres armados. - crédito AP/Fernando Vergara

Tripulación ilesa tras el ataque

La empresa confirmó que el conductor y los operarios no resultaron heridos. Tras el hecho, los trabajadores recibieron apoyo de la comunidad cercana y se encuentran en buen estado de salud.

No obstante, la compañía expresó su rechazo frente a lo ocurrido y advirtió que este tipo de acciones representan un riesgo directo para la integridad de los trabajadores encargados de la prestación del servicio público de aseo.

Suspensión del servicio y cierre del relleno sanitario

Como medida preventiva, la empresa anunció la suspensión temporal del servicio de recolección de basuras en Popayán, decisión que estará vigente hasta que existan condiciones de seguridad para retomar las operaciones.

De manera simultánea, se determinó el cierre del relleno sanitario Los Picachos, lo que impide la disposición final de residuos no solo de la capital caucana, sino también de otros municipios que utilizan este sitio.

La interrupción del servicio tiene impacto directo en la gestión de residuos sólidos en la región, debido a la dependencia de esta infraestructura para el manejo adecuado de desechos.

La empresa suspendió operaciones ante la falta de condiciones de seguridad para su personal. - crédito Urbaser
La empresa suspendió operaciones ante la falta de condiciones de seguridad para su personal. - crédito Urbaser

Señalan posible infracción al Derecho Internacional Humanitario

En su pronunciamiento conocido por El País, la empresa indicó que los hechos podrían constituir una infracción al Derecho Internacional Humanitario (DIH), al tratarse de un ataque contra infraestructura destinada a la prestación de servicios públicos esenciales.

La compañía subrayó que los servicios de saneamiento son fundamentales para la salud pública, por lo que cualquier afectación a estos sistemas compromete el bienestar de la población.

Contexto de orden público en la zona

El hecho se presenta en un contexto de tensiones de seguridad en áreas rurales de Popayán, donde, según denuncias de líderes sociales y autoridades locales, hay presencia de grupos armados ilegales, entre ellos estructuras del ELN y disidencias de las Farc.

De acuerdo con información conocida por autoridades municipales, la empresa habría sido objeto de presiones y extorsiones previas, situación que forma parte del entorno en el que ocurrió el ataque.

Riesgos sanitarios y ambientales

La suspensión de la recolección de residuos genera riesgos para la salud pública y el medio ambiente, especialmente si la interrupción se prolonga.

Entre las principales consecuencias se encuentran la acumulación de residuos en espacios públicos y viviendas, proliferación de vectores como insectos y roedores y posible contaminación de fuentes hídricas.

Además, el cierre del relleno sanitario implica que varios municipios no cuentan actualmente con un sitio autorizado para la disposición final de sus residuos, lo que podría generar dificultades operativas adicionales.

El 11 de febrero de 2026, los contratos actuales con las operadoras encargadas de la recolección de residuos en Bogotá llegarán a su fin - crédito Lina Gasca/Colprensa
La interrupción del servicio genera preocupación por posibles impactos sanitarios. - crédito Lina Gasca/Colprensa

Solicitudes a las autoridades

La empresa hizo un llamado a las autoridades locales y regionales para que adopten medidas que garanticen la seguridad en las zonas de operación.

Entre las solicitudes se encuentra la implementación de condiciones que permitan el tránsito seguro de los vehículos recolectores, con el fin de restablecer el servicio en el menor tiempo posible.

La compañía reiteró su disposición de reanudar las actividades una vez existan garantías suficientes para proteger a su personal.

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