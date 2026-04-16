Colombia

Pilas: Así rotará el pico y placa en Bogotá este 16 de abril

Esto te interesa si vas a manejar hoy por las calles de la ciudad

Guardar
El Pico y Placa no aplica los domingos y en días fesitivos (Infobae)
El Pico y Placa no aplica los domingos y en días fesitivos (Infobae)

Debido a las recientes modificaciones en la aplicación del programa de restricción vehicular conocido como Pico y Placa, es importante conocer qué automóviles no tienen permitido moverse este día en Bogotá.

La Secretaría de Movilidad de Bogotá explica que la restricción vehicular depende de la terminación de la placa del automóvil, del tipo de vehículo, el día de la semana y hasta de la hora.

El programa tiene como objetivo reducir la circulación de coches, en el marco de un programa integral con el fin de disminuir el tráfico vehicular, así como los altos niveles de contaminación ambiental en la ciudad.

Desde 1998 se aplica el Pico y Placa en Bogotá, es decir, suma más de dos décadas en funcionamiento. Este es el calendario de restricciones de este jueves 16 de abril, según la alcaldía de la ciudad.

Fecha: jueves 16 de abril de 2026.

Particulares: 1-2-3-4-5

Taxis: 7-8

Motos: No aplica

El horario de la restricción vehicular inicia a las 5:30 horas para los taxis y transporte especial, mientras que para los automóviles particulares comienza hasta las 6:00 horas. La restricción vehicular finaliza a las 21:00 horas.

Por su parte, los vehículos de carga tienen dos horarios de Pico y Placa, el primero de 6:00 horas a 8:00 horas y el segundo de 17:00 horas a 20:00 horas.

La aplicación del Pico y Placa

La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días. (Alcaldía de Bogotá)
La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días. (Alcaldía de Bogotá)

Así es como funciona el programa de restricción vehicular conocido como Pico y Placa.

Los vehículos particulares se dividen en dos grupos de acuerdo con el último dígito de su placa. El primero lo conformarán aquellos automóviles con terminación 1, 2, 3, 4 o 5 y el segundo los que finalicen en 6, 7, 8, 9 u 0.

Ahora, los autos particulares con terminación 1, 2, 3, 4 o 5 no circularán los días pares. Mientras que aquellos que finalicen en 6, 7, 8, 9 u 0 no podrán transitar los días impares.

Las nuevas medidas del Pico y Placa. (Infobae)
Las nuevas medidas del Pico y Placa. (Infobae)

El horario del Pico y Placa para vehículos particulares: de 6:00 horas a 21:00 horas, de lunes a viernes, a excepción de fines de semanas y días festivos.

En el caso de los taxis y vehículos de servicio de transporte especial, la prohibición vehicular es en grupo de dos: 1 y 2, 3 y 4, 5 y 6, 7 y 8, 9 y 0. La restricción para estos dos tipos de automóviles cambia cada semana, por lo que es importante mantenerse actualizado.

En tanto, los vehículos de carga no tienen permitido transitar en las horas de prohibición del Pico y Placa, solo pueden los sábados, pero también condicionado al peso y antigüedad del transporte.

A diferencia de los vehículos particulares, en los taxis, de servicio de transporte especial y de carga la restricción vehicular tiene una aplicación de lunes a viernes.

¿Qué autos se salvan del Pico y Placa?

Hay formas de evitar el Pico y Placa. (Archivo)
Hay formas de evitar el Pico y Placa. (Archivo)

Se trata de los vehículos eléctricos, híbridos, cero emisiones, motocicletas, de servicio diplomático, de funerarias, de emergencia y seguridad, los que transporten a personas en condición de discapacidad, los de control de tráfico y grúas, de medios de comunicación, de autoridades judiciales, de transporte escolar, los destinados a la enseñanza automovilística y los que tengan una ocupación de tres o más personas desde el inicio y hasta el fin del viaje.

Para que tu auto se beneficie de la excepción, es decir, que no vea afectados en su circulación por el Pico y Placa, se debe de registrar previamente ante la Secretaría de Movilidad de Bogotá.

Si tu automóvil no está en la lista de excepción, pero quieres que circule todos los días en Bogotá, tienes la posibilidad de aplicar al llamado Pico y Placa Solidario, un permiso que da la opción a los conductores de elegir los días, semanas o meses en los que puedes circular libremente por la ciudad a cambio de un aporte económico, el cual se destina a mejorar el Sistema Integrado de Transporte Público de la ciudad colombiana.

¿Qué es el Pico y Placa Regional?

Además de la restricción vehicular tradicional, en Bogotá hay uno más llamado Pico y Placa Regional, el cual aplica el último día de todos los puentes festivos en los nueve corredores de ingreso a la ciudad colombiana.

La restricción para los vehículos cuyas placas terminan en número impar es desde las 12:00 horas y hasta las 16:00 horas, mientras que para los automóviles con placas pares la prohibición comienza a las 16:00 horas y termina a las 20:00 horas.

El mapa del Pico y Placa Regional. (Archivo)
El mapa del Pico y Placa Regional. (Archivo)

Los nueve corredores de ingreso a Bogotá en el que se aplica el Pico y Placa Regional son:

Autopista Norte: desde el peaje Andes hasta el portal Norte.

Autopista Sur: desde el límite municipal de Soacha hasta la avenida Boyacá.

Avenida Centenario (calle 13): desde el río Bogotá hasta la avenida Ciudad de Cali (avenida carrera 86).

Avenida Calle 80: desde el puente de Guadua hasta el portal 80.

Avenida Carrera 7: desde la calle 245 hasta la calle 183.

Avenida Boyacá vía al Llano: desde el túnel Argelino Durán Quintero hasta la antigua vía al Llano.

Vía Suba Cota: desde el río Bogotá hasta la avenida calle 170.

Vía la Calera: desde el peaje Patios hasta la avenida carrera 7.

Vía a Choachí: desde la vía a Monserrate hasta la avenida circunvalar.

Los vehículos de excepción que no aplican en el Pico y Placa Regional son los que tienen tres o más ocupantes, los de personal médico, ni los que cuenten con el Pico y Placa Solidario.

Sanciones

En el caso de violar el Pico y Placa en cualquiera de sus versiones, las autoridades de Bogotá cuentan con un sistema de sanciones económicas.

La multa durante este 2023 asciende a los 522.900 pesos colombianos, además el auto será inmovilizado, así lo señala el Código Nacional de Tránsito para la infracción C.14.

Temas Relacionados

Pico y Placa en Bogotá hoyÚltimas actualizacionesPico y Placa en ColombiaPico y Placa en Bogotá

Más Noticias

Boletas de BTS hasta en $19 millones: Gustavo Bolívar sugiere tercera fecha y celebra investigación de la SIC

El exdirector del DPS se refirió a las quejas de seguidores por la venta de entradas, mencionó el respaldo de comunidades del K-pop en escenarios digitales y políticos, y planteó la necesidad de ampliar el acceso a los conciertos en Bogotá

Boletas de BTS hasta en $19 millones: Gustavo Bolívar sugiere tercera fecha y celebra investigación de la SIC

Detonan granada de fragmentación en vivienda de Valle del Lili, Cali: no hubo heridos

Las autoridades acordonaron el sector y aplicaron protocolos de manejo de explosivos tras la verificación del artefacto, mientras avanzan las investigaciones para establecer su origen y posibles responsables

Detonan granada de fragmentación en vivienda de Valle del Lili, Cali: no hubo heridos

“El mandato pertenece a los electores”: Gaona contradice a Petro por amenazas a alcaldes

El jurista Mauricio Gaona cuestionó las declaraciones del presidente Petro sobre destituir alcaldes y defendió la autonomía territorial

“El mandato pertenece a los electores”: Gaona contradice a Petro por amenazas a alcaldes

Banco de la República justifica alza de tasas de interés por inflación, déficit fiscal y expectativas económicas

El gerente Leonardo Villar pidió al Gobierno del presidente Gustavo Petro moderar el lenguaje y frenar los cuestionamientos a la entidad, al advertir que estas críticas pueden afectar la confianza en la economía y deteriorar la percepción internacional del país

Banco de la República justifica alza de tasas de interés por inflación, déficit fiscal y expectativas económicas

“Ya no hay interés en vender Monómeros”: MinMinas Palma expone giro en negociaciones con Venezuela

El ministro de Minas aseguró que Venezuela habría perdido interés en vender Monómeros, empresa clave de fertilizantes para Colombia

“Ya no hay interés en vender Monómeros”: MinMinas Palma expone giro en negociaciones con Venezuela
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Masacre en Maicao: cinco muertos tras ataque armado en medio de operativos contra la red de alias Naín

Masacre en Maicao: cinco muertos tras ataque armado en medio de operativos contra la red de alias Naín

Identifican a las seis víctimas de la masacre en zona rural de Popayán: tres tenían pasado político

Explosivo fue detonado al paso de una patrulla de Policía en Cúcuta: habría un uniformado afectado

Militar que participó en ‘falsos positivos’ entregó a la JEP medalla que recibió cuando presentó a jóvenes como guerrilleros

La JEP confirmó que se han verificado más de 4.700 casos de “falsos positivos”, familiares de las víctimas fueron escuchados

ENTRETENIMIENTO

Boletas de BTS hasta en $19 millones: Gustavo Bolívar sugiere tercera fecha y celebra investigación de la SIC

Boletas de BTS hasta en $19 millones: Gustavo Bolívar sugiere tercera fecha y celebra investigación de la SIC

J Balvin reveló la verdad sobre el golpe en su frente que generó rumores y desató todo tipo de reacciones en redes sociales

Shakira le puso fecha al estreno del videoclip de “Algo Tú” con Beéle: “La cuenta regresiva empieza ya”

Shakira se pronunció tras confirmarse que no ingresará al Salón de la Fama del Rock N’ Roll

Esposa de Luis Díaz le dedicó emotivo mensaje tras victoria del Bayern Múnich sobre el Real Madrid: “Nunca dudé”

Deportes

Millonarios sumó su primera victoria en la Copa Sudamericana: superó a Boston River por la mínima diferencia

Millonarios sumó su primera victoria en la Copa Sudamericana: superó a Boston River por la mínima diferencia

América de Cali se impuso 2-1 en casa frente a Alianza Atlético de Perú en la Copa Sudamericana

Santa Fe perdió en Brasil y se complicó en la Copa Libertadores: Corinthians le ganó por 2-0

Santa Fe le apunta a su próximo partido en la Copa Libertadores: esta es la fecha y el rival

Europa y el mundo del fútbol se rinde a Luis Díaz tras su gol decisivo en la eliminación del Real Madrid de la Champions League