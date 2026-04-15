Margarita Rosa de Francisco respaldó la propuesta anticorrupción de Iván Cepeda y pidió su pronta aplicación

Margarita Rosa de Francisco reclamó acciones concretas frente a la corrupción tras propuesta de Iván Cepeda - crédito - crédito Colprensa y @margaritarosa.defrancisco/Instagram

Miles de personas se congregaron en el parque José Hilario López, en Pitalito (Huila), para escuchar las propuestas de Iván Cepeda, quien expuso durante un acto público los lineamientos principales de su campaña presidencial.

El senador del Pacto Histórico centró su intervención en la urgencia de combatir la corrupción y presentó la idea de una Ley Anticorrupción con penas más estrictas y alcance nacional.

El evento, recogido por La Nación, puso en agenda el debate sobre la transparencia y los mecanismos de control en la gestión pública. Cepeda sostuvo que su propuesta no admitirá indulgencias para quienes incurran en ese delito.

“Nuestra campaña no se fundamenta en mentiras, injurias y calumnias, sino en propuestas programáticas concretas y construidas con la gente”, aseguró el candidato, quien remarcó que la corrupción afecta a todos los niveles del Estado y la sociedad.

Para el dirigente, la puesta en marcha de un Sistema Nacional Anticorrupción permitiría enfrentar lo que describió como “un mal endémico y sistémico en la sociedad colombiana”.

El legislador explicó que este plan, consultado con diversos movimientos sociales, se inspira en experiencias de países latinoamericanos que han endurecido la persecución de delitos contra la administración pública.

“Los grandes corruptos no podrán tener casa por cárcel ni beneficios judiciales especiales que burlen la justicia”, subrayó Cepeda ante los asistentes, de acuerdo con el reporte de La Nación. Además, propuso establecer incentivos legales para quienes entreguen información clave que permita desarticular organizaciones criminales dedicadas al saqueo de recursos estatales.

El mensaje de Cepeda encontró eco en redes sociales, donde ciudadanos y figuras públicas debatieron la viabilidad de una reforma judicial de ese alcance.

Uno de los comentarios que más circuló fue el de la actriz Margarita Rosa de Francisco, quien expresó su respaldo a la iniciativa a partir de una publicación en la que una usuaria destacaba los beneficios de la propuesta. “¿Por qué no se había aplicado antes?”, preguntó la actriz y escritora, sumando su voz al clamor por mayor severidad ante la corrupción.

El pronunciamiento de la artista tuvo repercusión debido a su conocida postura crítica y a los problemas que ha tenido con su cuenta oficial de X. En este contexto, la artista apoyó abiertamente el endurecimiento de las sanciones y reclamó su implementación efectiva en el país.