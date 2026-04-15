Encontraron el cadáver de Orlinda Marín, la colombiana desaparecida hace casi un año en inmediaciones del aeropuerto de Barajas en Madrid, España

Encuentran el cadáver de una colombiana en una ruta que conducía de Madrid a Barcelona en estado de descomposición y sin signos de violencia - crédito Facebook y archivo Isabel Infantes/Reuters

A finales de junio de 2025, los familiares de Orlinda Marín Trujillo informaron de la desaparición de la mujer, de 60 años, en los alrededores de la terminal aérea de Barajas, ubicada en Madrid, España.

De acuerdo con sus allegados, Marín Trujillo estaba diagnosticada con demencia y fue vista por última vez en la Terminal 4 del Aeropuerto Internacional de Barajas, de acuerdo con su hija Estefanía Bernate, en entrevista con W Radio.

Sin embargo, 10 meses después de la intensa búsqueda y de las movilizaciones de colombianos que residen en la capital española, las autoridades de ese país encontraron un cádaver que correspondería a la colombiana.

La mujer padece demencia, y por eso hay preocupación entre sus familiares sobre su condición de salud y en dónde puede estar debido a que puede desorientarse con facilidad - crédito Facebook

El hallazgo de un cadáver femenino cerca de un peaje en la Ruta 2, que conecta Madrid y Barcelona, ha activado los protocolos policiales habituales en casos de muerte sin causa clara.

Según informaron las autoridades españolas, el cuerpo presentaba un estado de descomposición muy avanzado, lo que hacía complicado identificar si se trataba de la mujer de 60 años, pero un detalle llamó la atención “conservaba algunos objetos personales” que ayudaron a orientar las primeras gestiones de identificación.

Actualmente, el Grupo XII de la Brigada de Policía Judicial en Madrid aguarda únicamente la comparación de ADN para poder confirmar con certeza la identidad de la víctima.

Mientras tanto, la familia de la persona posiblemente relacionada con los restos ya fue informada acerca del hallazgo del cádaver y de los pasos siguientes en la investigación.

15/04/2026 Cartel de búsqueda de Orlinda SOCIEDAD SOS DESAPARECIOS

Las autoridades de la Policía Nacional y el equipo de la embajada de Colombia llevaron a cabo extensos operativos en los alrededores de la terminal aérea.

Para intensíficar la búsqueda, fue necesaria la revisión de las grabaciones de las cámaras situadas en el exterior del aeródromo. En las imágenes se podía ver a una persona desplazándose por la carretera en medio de la intensa ola de calor por el verano europeo.

Gracias a esos videos de la zona donde desapareció Odilia Marín Trujillo fue que se logró delimitar el área de rastreo y coordinar los esfuerzos de localización. pero, no fue hasta que un camión de limpieza que recorría el lugar, vieron a lo lejos entre los arbustos el cuerpo en descomposición de la adulta mayor.

La teoría que manejan las autoridades apuntan a que perdió la vida debido a la deshidratación, pues el cuerpo no presenta signos de violencia.

La terminal T4 del aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas vio por última vez a Orlinda Marín sobre las 9:50 a. m. en las cámaras de seguridad - crédito Matias Chiofalo - Europa Press

Según informó el portal ABC de España, “las cámaras la captaron saliendo de la infraestructura a las 9:05 a. m. de esa mañana (22 de junio de 2025); sobre las 9:50 a. m. se la vio, a través de la videovigilancia de una gasolinera; y, a las 10:35 a. m., pasando por la carretera de Barajas a Alcobendas, a la altura del club de pádel y tenis El Estudiante, en el kilómetro 4″.

El relato de la hija de Orlinda Marín Trujillo

De acuerdo con su relato a W Radio, Orlinda informó que debía ir al baño

“Cuando mi abuelo se percató de que ya no estaba, le preguntó a una señora que estaba hablando con ella. La señora le dijo que se había ido para el baño. Mi abuelo fue para el baño a buscarla. ya no estaba”, dijo la hija de Orlinda.

Maira, hija de Orlinda hallada sin vida en una carretera de España, permaneció en el aeropuerto entregando volantes para dar con el paradero de su mamá - captura de pantalla NTN24

Tal y como lo informó el medio español, a la mujer de 60 años se le perdió el rastro en las cámaras de seguridad sobre las 9:50 a. m., por lo que su familia movió cielo y tierra tratando de localizarla.

“La Policía ha estado rondando los alrededores del aeropuerto mediante drones y helicópteros, pero no hay información alguna. El día de ayer (jueves 26 de junio) recibimos información a través de una televisora (Telemadrid) que indicaba que podría estar en el centro de Madrid”, agregó a su testimonio en ese momento la hija de la colombiana.