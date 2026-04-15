Capturan en Bogotá a mujer con circular roja de Interpol, requerida en Argentina por drogar y robar a hombres durante citas

Una mujer de 27 años fue capturada en la localidad de Chapinero, en Bogotá, por agentes de la Policía Nacional, debido a que era requerida por autoridades judiciales de Argentina. Según las autoridades judiciales de ese país, la mujer está acusada de cometer una serie de robos tras drogar con escopolamina a hombres a quienes contactaba mediante aplicaciones de citas.

Durante una operación de registro y control en el barrio Rosales, uniformados de la Policía Nacional detectaron que la ciudadana tenía una orden judicial pendiente. Tras verificar su identidad, confirmaron que sobre ella pesaba una circular roja de Interpol solicitada por Argentina.

Las investigaciones señalan que la detenida establecía contacto con sus víctimas a través de plataformas digitales y posteriormente concertaba encuentros en clubes nocturnos o viviendas privadas. Allí, según los reportes, ganaba la confianza de los hombres y les suministraba una sustancia tóxica en bebidas alcohólicas, lo que dejaba a las víctimas indefensas y facilitaba el robo de objetos de valor, dinero y documentos.

La Policía Nacional ha capturado a una mujer de 27 años, buscada internacionalmente mediante circular roja de Interpol. La detenida utilizaba aplicaciones de citas en Argentina para contactar a sus víctimas, a quienes drogaba con sustancias tóxicas en sus bebidas para luego hurtarles dinero, objetos de valor e incluso documentos - crédito Mebog

La Policía Nacional informó que la joven estaría relacionada con cinco hurtos cometidos bajo esta modalidad en territorio argentino. El juzgado encargado del caso, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 56, emitió la orden internacional por el delito de hurto agravado.

La captura ocurrió en medio de la estrategia Seguridad, Dignidad y Democracia, que busca fortalecer la convivencia y la protección ciudadana en Bogotá. Los agentes, al solicitar antecedentes durante un control rutinario, lograron identificar a la mujer buscada.

La detenida fue puesta a disposición de la autoridad competente, donde deberá responder por el delito por el que era requerida en Argentina. Las autoridades colombianas subrayaron que este tipo de operativos refuerzan la cooperación internacional para combatir la delincuencia transnacional.

De acuerdo con la policía, la modalidad utilizada por la acusada consistía en aprovechar aplicaciones de citas para seleccionar a sus víctimas, establecer un vínculo de confianza y luego ejecutar el robo tras incapacitar a los hombres con una sustancia en sus bebidas.

Cayó ciudadano español con circular roja interpol por presunto abuso sexual a menor

El ciudadano europeo fue detenido y será puesto a disposición de las autoridades españolas - crédito Migración Colombia

El arresto de un ciudadano español en el municipio de Cota, Cundinamarca, marcó la segunda detención de origen europeo confirmada el 24 de marzo de 2026, según voceros de Migración Colombia. La alerta se activó después de que los sistemas migratorios identificaran al extranjero con una circular roja de Interpol, asociada a delitos sexuales continuados contra una menor de 13 años en España.

La persona señalada, de nacionalidad española, se encontraba trabajando como ingeniero en una empresa industrial del sector de Siberia y residía en la misma zona. Este dato facilitó la labor del Grupo de Verificaciones Migratorias de la Regional Andina, quienes lograron localizarlo y proceder al arresto, tras cotejar la orden internacional de captura.

Según la información proporcionada, las autoridades ya tenían al individuo bajo seguimiento en el marco de investigaciones que involucraron la confirmación de la alerta internacional. Interpol Colombia gestionó los trámites judiciales y administrativos necesarios para formalizar el procedimiento.

El ciudadano europeo tenía una orden de captura por delitos sexuales contra una menor de edad en España - crédito Migración Colombia

La identidad completa del detenido no fue divulgada oficialmente, aunque Migración Colombia confirmó que se trataba de un ciudadano europeo requerido por delitos sexuales contra una menor en su país de origen.

Gloria Esperanza Arriero, directora general de Migración Colombia, señaló que la entidad ha reforzado los operativos de verificación en todo el territorio nacional, poniendo el foco en la protección de niños, niñas y adolescentes. Esta estrategia responde a los lineamientos de la Presidencia, priorizando la detección de casos de trata de personas y otros delitos que afectan particularmente a la niñez.

“Estas acciones buscan garantizar la seguridad de los menores y prevenir cualquier modalidad de delito que los ponga en riesgo”, manifestó la funcionaria, destacando el esfuerzo coordinado entre las diferentes unidades del organismo.