Colombia

Ataque sicarial en Usaquén revelaría enfrentamientos entre la banda criminal Los Satanás y empresarios cárnicos en Bogotá: esto dice la investigación

Mientras la Policía investiga a los responsables, la familia del comerciante de carnes Yahir Ruiz Rojas teme nuevas represalias en un clima donde la incertidumbre no da tregua

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Una balacera ocurrida en el norte de Bogotá tiene como foco a un comerciante del sector cárnico, mientras las autoridades relacionan el hecho con antecedentes de violencia y una organización delictiva local - crédito Europa Press
Una balacera ocurrida en el norte de Bogotá tiene como foco a un comerciante del sector cárnico, mientras las autoridades relacionan el hecho con antecedentes de violencia y una organización delictiva local - crédito Europa Press

En un nuevo episodio de ataque sicarial en el norte de Bogotá, al menos tres hombres armados abrieron fuego la tarde del lunes contra el comerciante de carnes Yahir Ruiz Rojas, dejando seis personas heridas en plena vía pública, el 13 de abril de 2026 a las 6:20 p. m.

Las autoridades investigan la posible implicación de la banda criminal Los Satanás y el vínculo entre este atentado y el asesinato, meses atrás, de Mauricio Rojas González, primo del empresario, ambos dedicados al sector cárnico, según informó El Tiempo.

La investigación oficial apunta a una conexión directa entre el ataque a Yahir Ruiz Rojas y el homicidio de su primo, Mauricio Rojas González.

Ambos eran comerciantes de carnes, compartían la propiedad de una camioneta blindada y su familia ha sido blanco de atentados recientes.

Los hechos fueron atribuidos a la acción de la banda Los Satanás, que actúa en varias zonas de Bogotá y ya fue identificada por las autoridades como responsable de otro crimen en el núcleo familiar.

Uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá hicieron presencia en el lugar del ataque en Usaquén y acordonaron la zona para adelantar labores de inspección y recolección de pruebas - Colombia Oscura/X
Uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá hicieron presencia en el lugar del ataque en Usaquén y acordonaron la zona para adelantar labores de inspección y recolección de pruebas - Colombia Oscura/X

De acuerdo con la reconstrucción del medio mencionado, Yahir Ruiz Rojas, de 29 años, se desplazaba en una camioneta blindada cuando fue interceptado. Según la investigación, el comerciante estaba armado y, durante el ataque, dos empleados de su empresa, una mujer entre ellos, respondieron abriendo fuego contra los agresores.

El intercambio de disparos dejó a seis personas heridas, entre ellas Ruiz Rojas y un sicario capturado en el sitio, identificado como Juan Camilo Cruz Beltrán.

Otros dos atacantes lograron escapar en motocicletas. La familia confirmó que el estado de salud del comerciante es estable y su vida no corre peligro.

Vínculos familiares y antecedentes en el sector cárnico

Las pesquisas revelan que Yahir Ruiz Rojas y Mauricio Rojas González eran primos y desarrollaban actividades comerciales en el sector de las carnes.

Documentos en poder de El Tiempo demuestran la reciente transferencia de una camioneta blindada de alta gama entre ambos, situando este hecho como posible nexo entre los casos.

los heridos de este hecho fueron traslados en una patrulla de la Policía de Bogotá - crédito Colombia Oscura/X

Mauricio Rojas González fue asesinado el 27 de septiembre de 2024 en el occidente de Bogotá. Dos sicarios lo atacaron cuando viajaba con su pareja en un vehículo de servicio público.

Un año antes de ese hecho, ya había sobrevivido a otro atentado; en 2023, un hermano suyo, también primo de Ruiz Rojas, fue asesinado en circunstancias similares.

La familia ha sufrido tres ataques fatales en el último año. Voces recogidas por El Tiempo describen la incertidumbre sobre los motivos reales que estarían detrás de esta serie de hechos violentos.

La banda criminal Los Satanás y su impacto en Bogotá

La banda criminal Los Satanás ha sido señalada por las autoridades como responsable del homicidio de Mauricio Rojas González. Este grupo opera en zonas como Bosa, Kennedy y Soacha, controlando homicidios, extorsión y microtráfico, según indica el medio mencionado.

Aunque los autores materiales del asesinato están identificados por la Policía, aún no se ha determinado quién ordenó los ataques ni el motivo específico para intentar eliminar a Yahir Ruiz Rojas. El patrón de violencia refuerza la hipótesis de que existen intereses organizados detrás de la ofensiva contra el sector cárnico en Bogotá.

La Policía Metropolitana de Bogotá realiza labores de control y verificación tras el tiroteo registrado en la calle 156 7H-67 - crédito X
La Policía Metropolitana de Bogotá realiza labores de control y verificación tras el tiroteo registrado en la calle 156 7H-67 - crédito X

Las operaciones recientes de la banda revelan la persistencia de este fenómeno criminal en la capital. Los investigadores mantienen varias líneas abiertas para esclarecer la motivación exacta y determinar posibles nuevos riesgos.

Reacciones oficiales y familiares tras el ataque

Yander Ruiz, hermano de la última víctima, declaró a El Tiempo que Yahir Ruiz Rojas se encuentra fuera de peligro y está bajo atención médica. Señaló que la familia no recibió amenazas ni solicitudes de dinero antes del atentado.

Tanto la Policía como la Fiscalía informaron al medio mencionado que no existen registros formales de amenazas ni reportes recientes de extorsión contra Yahir Ruiz Rojas.

Sin embargo, sobre él pesa un antecedente por violencia intrafamiliar.

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