Colombia

Alan Livingston, estadounidense que escapó de Colombia tras ser acusado de abuso de menores en Medellín, está a punto de ser capturado, aseguró Federico Gutiérrez

Según las investigaciones, el ciudadano extranjero fue sorprendido en 2024 con dos menores de edad en una vivienda de El Poblado, donde se hallaron sustancias y preservativos

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El alcalde de Medellín recordó que el sujeto estadounidense había intentado cambiar su identidad - crédito Colprensa/Captura de Pantalla Alcaldía de Medellín
El alcalde de Medellín recordó que el sujeto estadounidense había intentado cambiar su identidad - crédito Colprensa/Captura de Pantalla Alcaldía de Medellín

Un giro en la ofensiva internacional contra la explotación sexual en Medellín tuvo lugar tras la localización de Timothy Alan Livingston, ciudadano estadounidense señalado como presunto abusador de dos niñas en la ciudad durante la Semana Santa de 2024.

Así lo confirmó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, en medio de una cumbre sostenida entre el Distrito y más de 30 agentes de agencias de inteligencia de los Estados Unidos, frente a la cooperación por la lucha contra la explotación infantil en la capital del departamento de Antioquia.

En su intervención, el mandatario distrital confirmó que Livingston, de 37 años, ya ha sido ubicado pese a sus esfuerzos por ocultar su paradero.

“Allá (en EE. UU.) pueden hacer lo que quieran, por ejemplo, era de Ohio y que ya no estaba en Ohio, que se cambió de nombre, no importa, puede hacer lo que quiera, pero las autoridades de Estados Unidos lo tienen fichado”, declaró Gutiérrez en su intervención.

Timothy Alan Livingston fue encontrado en el hotel Gotham City con dos menores - crédito X
Timothy Alan Livingston fue encontrado en el hotel Gotham City con dos menores - crédito X

La orden de captura contra Livingston fue expedida el 5 de abril de 2024 por un juez de control de garantías de Colombia, a solicitud de la Fiscalía General de la Nación, tras los hechos acontecidos en una vivienda de corta estancia del barrio Provenza, en el sector de El Poblado en Medellín.

En ese operativo, el estadounidense fue sorprendido en compañía de dos niñas, de 12 y 13 años, en una habitación donde las autoridades hallaron varios preservativos usados y drogas alucinógenas, según la investigación oficial.

Sin embargo, por fallas en el procedimiento policial, el sospechoso recuperó la libertad y posteriormente abandonó el país antes de que se efectivizara su detención.

“Los uniformados habrían incurrido en faltas disciplinarias en el cumplimiento de sus funciones”, indicó la Procuraduría, al explicar que los hechos investigados incluyen omisiones tanto en la detención y judicialización de Livingston, como en la “preservación de la escena y del material probatorio”.

Estos fueron los errores que habría cometido la Policía al no capturar a Timothy Alan Livingston por presunta explotación sexual en Medellín - crédito Ilustración Jesús Avilés/Infobae con fotografías de Colprensa y X
Estos fueron los errores que habría cometido la Policía al no capturar a Timothy Alan Livingston por presunta explotación sexual en Medellín - crédito Ilustración Jesús Avilés/Infobae con fotografías de Colprensa y X

Nosotros enviamos la información directamente al gobierno de los Estados Unidos; eso es lo que estamos haciendo, y muchos de esos tipos una vez llegan allá —porque puede que aquí no hayan cometido o las autoridades no tengan la prueba del delito— cuando llegan a Estados Unidos son investigados, les piden los celulares”, agregó el alcalde de Medellín.

Este trabajo ha involucrado también a Migración Colombia, que ya no solo detiene a quienes tienen antecedentes, sino que reseña y abre procesos en el extranjero para los inadmitidos en territorio nacional.

Aunque Timothy Alan Livingston fue visto por última vez en Ohio (Estados Unidos), logró cambiar de residencia e incluso habría alterado su identidad, según información revelada por El Colombiano.

No obstante, los organismos de seguridad estadounidenses nunca dejaron de rastrearlo, y hoy lo siguen considerando un objetivo de alto valor. Como parte del proceso judicial, las menores víctimas viajarán a Estados Unidos para prestar su testimonio ante las autoridades de ese país, según declaraciones citadas por Telemedellín.

El caso de Timothy Alan Livingston no era un hecho aislado. Ya tenía antecedentes en Estados Unidos, donde es investigado igualmente por el presunto abuso sexual de dos menores de edad.

Una reforma al Código Penal de la CDMX determina que se comete abuso sexual infantil a menores de 15 años y recibe una pena de entre 12 a 20 años de prisión.
Imagen de referencia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El escándalo derivado de los sucesos en El Poblado constituyó el detonante de toda la campaña de la administración de Gutiérrez contra la explotación sexual infantil en Medellín y consolidó una coordinación interinstitucional que ha permitido cerrar el círculo sobre los principales responsables.

Un dato esencial en la evolución de esta ofensiva se cifra en el número de detenidos: desde 2024, 27 extranjeros han sido capturados por delitos sexuales contra menores en Medellín. De ese total, cuatro ya han sido condenados en el país norteamericano, según cifras confirmadas a los medios locales citados. Este resultado subraya el impacto práctico de la cooperación judicial en ambos países.

La administración distrital ha remarcado la prioridad de la protección de menores y advirtió que los operativos continuarán en otros sectores de Medellín. “Todo el mundo es bienvenido a Medellín, pero no es bienvenido quien quiere venir a explotar sexualmente a nuestros niños y nuestras niñas y abusar de nuestras mujeres”, puntualizó el alcalde Federico Gutiérrez.

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