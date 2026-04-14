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Nuevo agarrón entre Mafe Carrascal y Katherine Miranda por apoyos a la candidatura de Paloma Valencia: “Traidora de clase”

La representante del Pacto Histórico publicó un video en el que reprocha la actuación de la militante de Alianza Verde, a quien acusó de abandonar las causas progresistas para favorecer intereses opuestos

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Polémica entre Mafe Carrascal y Catherine Miranda por cambios de postura y respaldo a la derecha - crédito Mafe Carrascal/Facebook - Colprensa
Polémica entre Mafe Carrascal y Catherine Miranda por cambios de postura y respaldo a la derecha - crédito Mafe Carrascal/Facebook - Colprensa

La representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Mafe Carrascal, publicó un video en su cuenta de X en el cual cuestionó abiertamente el papel de la congresista de Alianza Verde Katherine Miranda, quien recientemente mostró su apoyo a la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, y su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo .

En sus declaraciones, Carrascal expuso su percepción sobre el actual posicionamiento de Miranda, quien fue señalada en redes sociales por su supuesta cercanía con sectores de derecha.

La representante Carrascal manifestó: “Por supuesto que no sorprende o ¿alguien se sorprendió?”, aludiendo a la presencia de sedes de partidos de derecha en el espacio político donde Miranda ha desarrollado su actividad.

Mafe Carrascal lanzó fuertes críticas a Katherine Miranda - crédito @MafeCarrascal/X
Mafe Carrascal lanzó fuertes críticas a Katherine Miranda - crédito @MafeCarrascal/X

Según Carrascal, ese inmueble fue previamente utilizado por diversas figuras, incluyendo a Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo. En palabras de la congresista del Pacto Histórico: “Ahí siempre hay sedes de partidos de derecha. No sé si habrá alguna relación con algún empresario, quién sabe quién les financia la campaña o las campañas”.

La representante hizo referencia a los orígenes políticos de Miranda, recordando su paso por sectores progresistas y su vinculación con figuras como Antanas Mockus.

Carrascal señaló que Miranda en su momento utilizaba símbolos y consignas asociadas al activismo social, como la pañoleta y la consigna “Guardia, guardia, fuerza, fuerza”. No obstante, Carrascal afirmó: “En verdad se disfrazaba. Salió a la luz pública gracias a Mockus. Decía que no todo vale, pero parece que para ella sí, absolutamente todo vale”.

La congresista también criticó la postura de Miranda frente a iniciativas impulsadas por el Pacto Histórico en el Congreso. Carrascal aseguró que la ahora representante no respaldó propuestas clave de la agenda progresista, haciendo énfasis en la reforma agraria y en proyectos sociales.

En esa línea, sostuvo: “Cuando se nos cayó el artículo agrícola, por ejemplo, de contrato agropecuario en el Congreso de la República, se opuso a cada una de las propuestas que hicimos para la clase trabajadora, para la salud de los colombianos, para las pensiones de los colombianos”.

Mafe Carrascal acusó a Katherine Miranda de “traición de clase” y la vinculó con la derecha - crédito @MafeCarrascal/X

En el video, Carrascal calificó el actuar de Miranda en el Congreso como perjudicial para los intereses de la clase trabajadora y de los sectores populares.

La representante sostuvo: “Definitivamente una traidora de clase. Ella viene de barrios populares, viene de la clase trabajadora. Qué pesar, qué pesar, porque nunca la van a ver como ella quisiera que la vieran. Nunca será como una de ellos”.

El señalamiento de Carrascal también abarcó el desempeño de Miranda en la discusión del Plan Nacional de Desarrollo y en el debate sobre el presupuesto nacional.

Según la integrante del Pacto Histórico, Miranda celebró decisiones que llevaron al desfinanciamiento de programas sociales y se alineó con sectores que históricamente han estado en contra de las reformas progresistas.

Carrascal enfatizó: “Ni se diga lo que hizo en el Plan Nacional de Desarrollo, lo que hizo en el presupuesto, celebrando absolutamente todo y el desfinanciamiento de los programas sociales”.

Para finalizar el video recogió la percepción de Carrascal sobre la reacción ciudadana ante el actuar de Miranda. En una de sus respuestas, la representante afirmó que el electorado le pasó factura en las elecciones del 8 de marzo: “Es que la gente ya no come entero. Y si algo cobró la gente el 8 de marzo fue la indecisión, la tibieza y la traición. Y las tres las tiene ella”.

La representante Mafe Carrascal negó en redes sociales consumir sustancias psicoactivas, tras recibir múltiples insultos en redes - crédito @MafeCarrascal/X
Mafe Carrascal sostuvo que Katherine Miranda se distanció del movimiento que la impulsó y no apoyó proyectos clave en el Congreso - crédito @MafeCarrascal/X

Alianza Verde podría respaldar candidatura presidencial de Iván Cepeda

La Alianza Verde partido del que hace parte Katherine Miranda avanza hacia un posible respaldo al candidato del Pacto Histórico Iván Cepeda en la próxima contienda presidencial, lo que hizo que varios militantes del movimiento salieran a mostrar su desacuerdo con la decisión.

Tras una votación interna, la mayoría del partido decidió explorar un acuerdo con el aspirante del Pacto Histórico. “Si hay acuerdo, apoyaremos a Iván Cepeda desde primera vuelta”, afirmó Jaime Raúl Salamanca, impulsor de la proposición.

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