Gobernador de Boyacá respondió a Claudia López tras acusaciones por el rumbo de Alianza Verde: “No entiende mucho de democracia”

Tensión en el partido Verde: Carlos Amaya rechazó señalamientos de Claudia López - crédito Cristian Bayona/Colprensa - @CarlosAmayaR/X

El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, rechazó de manera enfática las recientes declaraciones de la exalcaldesa de Bogotá y candidata presidencial Claudia López, quien lo acusó de “acabar con el Verde de Mockus” y lo responsabilizó de posible respaldo del partido a Iván Cepeda, aspirante a la Casa de Nariño por el Pacto Histórico.

En su publicación, López denunció la existencia de un presunto pacto entre el gobierno departamental, el nacional y el senador Iván Cepeda, al señalar: “El poder de la corrupción y el clientelismo del gobierno Departamental y Nacional se unen a Cepeda y amordazan a los demás”.

La exalcaldesa vinculó la actual situación del partido con su renuncia y la de Antanas Mockus hace dos años. “Por esta crónica de una muerte anunciada renunciamos con Mockus hace dos años”, escribió.

La dirigente política sostuvo que el partido Verde “nunca fue apéndice de la izquierda, menos de la corrupción”, y acusó a la actual dirigencia de entregar la colectividad para que funcione como “apéndice del Pacto Histórico”.

Claudia López acusa a Carlos Amaya de transformar el partido Verde en “apéndice del Pacto Histórico” - crédito @ClaudiaLopez/X

La aspirante presidencial insistió en que la colectividad perdió su independencia y se alejó de los valores originales que promovía bajo el liderazgo de Antanas Mockus.

En la parte final de su mensaje, López aseguró: “La ciudadanía encontrará canales que representen sus principios, visiones y propuestas al margen de la corrupción, el clientelismo y el abuso de poder que vendió y acabó con el Verde”.

Tras lo anterior, Amaya sostuvo que López “no entiende mucho de democracia” y defendió su trayectoria dentro del movimiento político.

El mandatario departamental afirmó que siempre respaldó a López en sus decisiones, incluso cuando no compartía algunas posturas. “Yo siempre la apoyé y ella no entiende mucho de democracia, creo, porque cuando se hacía lo que ella decía, entonces sí era perfecto”, expresó Amaya en declaraciones a medios de comunicación.

El gobernador recordó que su propuesta de mantener la independencia del partido fue rechazada en favor del apoyo al actual gobierno nacional, una decisión donde López tuvo un rol determinante.

Ante dichos señalamientos, el gobernador enfatizó: “Cuando ella decidió votar por Petro, aun cuando alguien como yo estuvo en contra de esa decisión, cuando decidieron que el partido iba a ser de gobierno y yo propuse la independencia, entonces yo era el malo y ella sí era buena”.

Carlos Amaya defendió su postura ante críticas de Claudia López por apoyo a Iván Cepeda - crédito @carlosandresamayar / Instagram

La controversia se agudizó tras el anuncio de una posible adhesión formal del partido Verde a la candidatura de Cepeda, lo que generó divisiones internas y acusaciones cruzadas entre sus dirigentes.

“Ahora que el verde toma una decisión, de mayoría, yo no tengo nada que ver en esa decisión, de hacer un acuerdo programático, entonces todo está mal y la culpa es mía. No, Claudia, te equivocas y estás devolviendo mal por bien y, y bueno, que Dios te bendiga”, puntualizó Amaya.

Alianza Verde inicia proceso de escisión

El partido Alianza Verde comenzó oficialmente el proceso de escisión tras la aprobación de la propuesta presentada por el senador Jonathan Pulido, conocido como Jota Pe Hernández, ante la Dirección Nacional de la colectividad.

La decisión fue respaldada por 31 votos, con solo uno en contra y una abstención, reflejando el nivel de fragmentación que atraviesa la agrupación política.

Jota Pe Hernández es uno de los senadores de Alianza Verde - crédito Colprensa/Alianza Verde

El Consejo Nacional Electoral (CNE) será el encargado de analizar y validar la solicitud, quedando en sus manos la determinación final sobre la división del partido. La representante a la Cámara por Bogotá, Catherine Juvinao, confirmó la medida y señaló que la Alianza Verde ya no conserva los principios que marcaron su origen.

“Hoy íbamos a hacer el anuncio de apoyo a Claudia López, pero esto demuestra que el petrismo logró destruir al Partido Verde”, expresó en diálogo con Blu Radio.

Juvinao detalló que la colectividad quedaría dividida en tres sectores: uno que respalda la alianza con el progresismo liderado por Iván Cepeda y el actual gobierno; otro identificado con posiciones de derecha o alternativas, y un tercero, liderado por Juvinao junto a Angélica Lozano, que busca reimpulsar una opción de centroizquierda inspirada en la “Ola Verde” de Antanas Mockus en 2010.

“Nos parece el momento oportuno para recuperar lo que representaba la Ola Verde”, afirmó Juvinao. La decisión generó reacciones diversas dentro del partido y reabrió el debate sobre el significado y las implicaciones de la escisión política en Colombia.